FCSB și CFR Cluj s-au aliat înaintea meciului direct pentru schimbarea cerută la FANATIK SUPERLIGA: “Petrescu are dreptate”

, iar Mihai Stoica îl susține pe antrenor înainte de derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB.

Mihai Stoica îl susține pe Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – FCSB: „Are dreptate”

Oficialul FCSB consideră că politica lui CFR Cluj este îngreunată din cauza numărului de jucători pe care campioana îi poate trece pe lista trimisă la LPF: „Vreau să accentuez că și noi dorim să putem avea pe lista unui meci, în raportul de joc, mai mult de 20 de jucători. Poate nu 40, dar măcar 23. E important, Petrescu are dreptate. Are o strategie, are jucători cu experiență și vrea să-i țină aproape”, a argumentat Mihai Stoica, în cadrul unei conferințe de presă.

FCSB însă are o altă politică, blocată de asemenea de regulament: „Noi avem altă strategie, am vrea să avem pe bancă și jucători tineri. E extraordinar pentru un copil de 18 ani să fie pe bancă lângă Omrani sau alt jucător cunoscut”.

Mihai Stoica pune presiune pe LPF și FRF: „Trebuie făcut ceva în situația asta”

Mihai Stoica e de părere că LPF și FRF trebuie să se sesizeze și să modifice regulamentul pe această speță: „De ce nu putem? N-am nicio idee. Nu sunt destule locuri pe banca de rezerve? Trebuie făcut ceva în situația asta.

În Europa, toți jucătorii se pot încălzi în timpul meciului pe margine, noi avem voie maximum 3. Ar trebui să fim puțin mai flexibili”, a mai spus oficialul FCSB, înainte de derby-ul cu CFR Cluj.

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj a venit cu o propunere în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA: „Este o solicitare”

că CFR Cluj a luat deja atitudine cu privire la acest subiect: „Dan Petrescu a solicitat, atât timp cât în cantonament înaintea jocurilor duci mai mulţi jucători, pentru că Doamne Fereşte unul poate avea probleme la stomac, să se accidenteze la antrenamentul dinaintea partidei, se pot întâmpla foarte multe lucruri.

Nu este fair atâta timp cât pe plan internaţional poţi să pui 12 jucători de rezervă, nu e corect să îi trimiţi în tribună. Le-ai tăiat tot elanul. Avem voie 8 pe banca de rezerve. Sunt 20 în total acum, dar am vrea să fie ca la meciurile din competiţiile europene, fără să trimitem jucătorii în tribune.

Există o unanimitate. Toate cluburile din SuperLiga au votat înainte de startul campionatului ca numărul jucătorilor de rezervă să fie acelaşi ca pe plan internaţional. Este o solicitare a clubului CFR Cluj”, a spus Cristi Balaj.

Ce spunea Dan Petrescu înainte de meciul cu FC Voluntari: „Eu nu înțeleg numărul de pe listă. Eu am mai multe jocuri decât Chelsea”

Dan Petrescu este extrem de deranjat de această problemă, pe care o readuce în discuție cu fiecare prilej: „Eu nu înțeleg numărul de pe listă. M-am uitat la Chelsea, au 30 de jucători. Eu am mai multe jocuri decât Chelsea.

Eu de ce am 22 de jucători? Care e motivul să nu lași clubul să aibă 30 de jucători. Să îi trimit prin tribune, să îi las afară? Toate cluburile au fost de acord, Federația nu a fost”, s-a plâns „Bursucul”.

Din această cauză, CFR-ul a fost nevoită să renunțe la mai mulți jucători și astfel se nasc tensiuni în cadrul echipei: „Dacă pe un jucător l-am trimis în tribună, e supărat, daca îl puneam pe bancă, se simțea și el fotbalist. Noi tot timpul suntem invers. Numai în România antrenează cine vrea, cine nu are licență. Hai să facem și noi lucrurile normal. Nu este problema mea. Mi se pare că vorbim prea mult. Ar trebui ca fiecare echipă să aibă antrenor cu licență”.

CFR Cluj are dificultăți și cu jucătorii tineri: „La under-21 nu stăm bine. Doar Petrila poate juca. Să îmi spună și mie cineva ce bine a adus regula asta fotbalului românesc. Dacă aveam rezultate la națională, înțelegeam, dar nu batem pe nimeni.

Eu nu înțeleg. Am jucat și eu în Anglia, am fost peste tot în lumea asta, dar n-am văzut așa ceva. Râde lumea de tine. Cum să bagi un under-21, bagă pe cine vrei”, a declarat antrenorul campioanei României.