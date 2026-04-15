FCSB și Dinamo, afectate direct! Primăria Capitalei crește chiria pe Arena Națională

FCSB și Dinamo ar urma să se confrunte în viitorul apropiat cu probleme foarte mari în ceea ce privește stadionul pe care ele obișnuiesc să își dispute meciurile considerate pe teren propriu. După cum se știe deja foarte bine, Arena Națională este casa echipei roș-albastre deja de ani buni, bineînțeles în contextul situației existente cu stadionul Steaua, arenă folosită în mod tradițional de cei de la CSA.

Probleme pentru FCSB și Dinamo

De asemenea, și clubul din „Ștefan cel Mare” a apelat în ultimul timp, în special în actualul sezon, la această variantă, și nu doar la derby-uri, ci și la meciurile „obișnuite”, după ce s-a ajuns la concluzia că arena „Arcul de Triumf” nu mai constituie o soluție viabilă, cel mai probabil în primul rând din punct de vedere financiar, în sensul că este vorba despre un stadion destul de mic, care deci nu generează un profit consistent din vânzarea de bilete. De ceva timp au început lucrările în vederea construcției noului stadion Dinamo, dar se preconizează că va fi nevoie de aproximativ trei ani până când se va putea juca pe această arenă.

Pe de altă parte, și cei de la Rapid au ales să joace în diferite momente pe Arena Națională, însă doar la derby-urile bucureștene, cu FCSB și Dinamo. Giuleștenii prezintă din această perspectivă marele avantaj că dispun de un stadion propriu, pe care de altfel chiar au decis să își dispute toate partidele considerate pe teren propriu în acest play-off din SuperLiga, inclusiv cea cu Dinamo din prima etapă.

Crește chiria la Arena Națională

Așadar, rapidiștii ar urma să nu fie afectați de o creștere a prețului chiriei pentru cel mai mare stadion din țară. În schimb, în mod evident, acest lucru nu se poate spune și despre și De asemenea, bineînțeles că pe Arena Națională joacă în mod frecvent și echipa națională a României. În prezent, Primăria Municipiului București solicită o taxă de închiriere a stadionului în valoare de 35.000 de euro pe meci. Potrivit , aceasta ar urma să crească în viitorul apropiat la aproximativ 42.000 de euro per partidă.

Această chestiune a fost confirmată chiar de către PMB prin intermediul unui răspuns formulat la o cerere făcută anterior în acest sens de către sursa citată anterior: „La data prezentei, Primăria Municipiului București are în plan majorarea tarifelor de închiriere cu aproximativ 17%–20%, raportat la nivelurile prevăzute în anexa nr. 1 la HCGMB nr. 59/2017, cu modificările și completările ulterioare (HCGMB nr. 228/2021). Propunerea urmează să fie supusă aprobării, conform procedurilor legale”.

Care sunt în prezent tarifele pentru închirierea stadioanelor importante din București: