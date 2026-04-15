Sport

FCSB și Dinamo, afectate direct! Primăria Capitalei crește chiria pe Arena Națională

Probleme mari pentru FCSB și Dinamo! Chiria la Arena Națională ar urma să crească semnificativ: toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.04.2026 | 21:10
FCSB si Dinamo afectate direct Primaria Capitalei creste chiria pe Arena Nationala
ULTIMA ORĂ
Imagine de la cel mai recent meci dintre FCSB și Dinamo, disputat pe Arena Națională. Sursă: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

FCSB și Dinamo ar urma să se confrunte în viitorul apropiat cu probleme foarte mari în ceea ce privește stadionul pe care ele obișnuiesc să își dispute meciurile considerate pe teren propriu. După cum se știe deja foarte bine, Arena Națională este casa echipei roș-albastre deja de ani buni, bineînțeles în contextul situației existente cu stadionul Steaua, arenă folosită în mod tradițional de cei de la CSA.

Probleme pentru FCSB și Dinamo

De asemenea, și clubul din „Ștefan cel Mare” a apelat în ultimul timp, în special în actualul sezon, la această variantă, și nu doar la derby-uri, ci și la meciurile „obișnuite”, după ce s-a ajuns la concluzia că arena „Arcul de Triumf” nu mai constituie o soluție viabilă, cel mai probabil în primul rând din punct de vedere financiar, în sensul că este vorba despre un stadion destul de mic, care deci nu generează un profit consistent din vânzarea de bilete. De ceva timp au început lucrările în vederea construcției noului stadion Dinamo, dar se preconizează că va fi nevoie de aproximativ trei ani până când se va putea juca pe această arenă.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, și cei de la Rapid au ales să joace în diferite momente pe Arena Națională, însă doar la derby-urile bucureștene, cu FCSB și Dinamo. Giuleștenii prezintă din această perspectivă marele avantaj că dispun de un stadion propriu, pe care de altfel chiar au decis să își dispute toate partidele considerate pe teren propriu în acest play-off din SuperLiga, inclusiv cea cu Dinamo din prima etapă.

Crește chiria la Arena Națională

Așadar, rapidiștii ar urma să nu fie afectați de o creștere a prețului chiriei pentru cel mai mare stadion din țară. În schimb, în mod evident, acest lucru nu se poate spune și despre FCSB și Dinamo. De asemenea, bineînțeles că pe Arena Națională joacă în mod frecvent și echipa națională a României. În prezent, Primăria Municipiului București solicită o taxă de închiriere a stadionului în valoare de 35.000 de euro pe meci. Potrivit prosport.ro, aceasta ar urma să crească în viitorul apropiat la aproximativ 42.000 de euro per partidă.

ADVERTISEMENT
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova

Această chestiune a fost confirmată chiar de către PMB prin intermediul unui răspuns formulat la o cerere făcută anterior în acest sens de către sursa citată anterior: „La data prezentei, Primăria Municipiului București are în plan majorarea tarifelor de închiriere cu aproximativ 17%–20%, raportat la nivelurile prevăzute în anexa nr. 1 la HCGMB nr. 59/2017, cu modificările și completările ulterioare (HCGMB nr. 228/2021). Propunerea urmează să fie supusă aprobării, conform procedurilor legale”. 

ADVERTISEMENT
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct

Care sunt în prezent tarifele pentru închirierea stadioanelor importante din București:

  • Stadionul Steaua – 45.000 de euro
  • Arena Națională – 35.000 de euro
  • Arcul de Triumf – 22.000 de euro
  • Stadionul Rapid – 12.000 de euro
Presa din Spania anunță prima victimă după eliminarea Barcelonei din Champions League: „Deco nu și-l mai dorește”
Caz șocant în fotbal! Arbitrul a fost împușcat mortal chiar în fața jucătorilor
WTA Rouen 2026. Sorana Cîrstea, calificată în optimi după un meci nebun! Ce a declarat românca
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Nici Hagi, nici Iordănescu! Înainte de a se stinge, Lucescu i-a spus lui Burleanu ce selecționer să aducă la națională: 'Singurul antrenor pentru care ar garanta!'
A apărut noua revistă Fanatik
