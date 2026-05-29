FCSB și Dinamo, blocate pe Arena Națională de Kanye West?! Reacția Primăriei București despre închirierea stadionului pentru un nou mega concert

A devenit o tradiţie ca în ultimii ani Arena Naţională să fie închisă pentru concertele unor trupe celebre la nivel mondial, care adună peste 50.000 de spectatori. Cei din fotbal sunt foarte nemulţumiţi de acest aspect, Gigi Becali fiind cel mai mare contestatar al acestei decizii, ca Primăria să închirieze stadionul pentru concerte. Astfel, FCSB şi, mai nou, Dinamo, trebuie să îşi caute alte stadioane.

Kanye West blochează Arena Naţională în vară? Ce spune Primăria Generală

, Arena Naţională trebuia să găzduiască festivalul KAPITAL, între 3 şi 5 iulie, dar acesta a fost anulat. FCSB şi Dinamo sperau să poată juca încă din prima etapă a SuperLigii pe stadion, dar planurile le sunt năruite de un nou concert care se prefigurează în această vară pe Arena Naţională, cel al rapper-ului Kanye West, scrie .

FANATIK a solicitat un punct de vedere de la reprezentanţii Primăriei Generale a Bucureştiului, care au transmis că deocamdată nu există un acord privind concertul lui Kanye West, dar nu este exclus ca acest eveniment să fie parafat în perioada imediat următoare, caz în care Arena Naţională va fi indisponibilă.

Dinamo sau FCSB joacă primele meciuri din Conference League pe un alt stadion

Dacă pe Arena Naţională va avea loc un concert al lui Kanye West în finalul lunii iulie, apoi va trebui schimbat gazonul pe cel mai care stadion al ţării, iar fotbal s-ar putea juca abia în a doua jumătate a lunii august. Astfel, cele două formaţii din Bucureşti vor juca, cel mai probabil, pe Ghencea, respectiv Arcul de Triumf, în startul sezonului.

FCSB şi Dinamo joacă vineri seara, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf, pentru ultimul loc în Europa. Echipa care va câştiga nu va putea disputa primele meciuri din preliminariile Conference League pe cel mai mare stadion al ţării. Abia din faza play-off-ului va putea fi disponibilă Arena Naţională.

Arena Naţională candidează pentru finala Europa League! Urmează reparaţii masive

Federaţia Română de Fotbal şi Primăria Bucureşti au depus în 2028 sau 2029. Primarul Ciprian Ciucu a dezvăluit că a aprobat fonduri pentru modernizarea stadionului inaugurat în anul 2011.

Urmează să fie investiţi 600.000 de euro pentru repararea stadionului. Cubul din centrul arenei are mai multe defecte şi urmează să fie înlocuit la finalul sezonului viitor, în vara anului 2027. Vor fi efectuate reparaţii la parcarea subterană. De reparaţii are nevoie şi acoperişul stadionului, care nu a mai fost tras din 2020.

„Asta e România, dar poate până atunci trece legea mea. Stadioanele sunt făcute pentru fotbal, nu pentru alte activități. Nu mă mai deranjează nimic. Ce să mai zic? În România se poate orice. Vin unii străini și îi acceptă imediat și eu nu pot să construiesc biserică de lemn pe terenul meu. Domnul să vă ajute!”, Gigi Becali