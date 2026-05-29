Sport

FCSB și Dinamo, blocate pe Arena Națională de Kanye West?! Reacția Primăriei București despre închirierea stadionului pentru un nou mega concert

Veste proastă pentru FCSB şi Dinamo, care sperau să revină încă din prima etapă a noului sezon să joace pe Arena Naţională. Kanye West ar putea bloca cel mai mare stadion al ţării. Ce spun cei de la PMB.
Marian Popovici
29.05.2026 | 18:00
FCSB si Dinamo blocate pe Arena Nationala de Kanye West Reactia Primariei Bucuresti despre inchirierea stadionului pentru un nou mega concert
SPECIAL FANATIK
FCSB și Dinamo, blocate pe Arena Națională de Kanye West?! Reacția Primăriei București despre închirierea stadionului pentru un nou mega concert. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

A devenit o tradiţie ca în ultimii ani Arena Naţională să fie închisă pentru concertele unor trupe celebre la nivel mondial, care adună peste 50.000 de spectatori. Cei din fotbal sunt foarte nemulţumiţi de acest aspect, Gigi Becali fiind cel mai mare contestatar al acestei decizii, ca Primăria să închirieze stadionul pentru concerte. Astfel, FCSB şi, mai nou, Dinamo, trebuie să îşi caute alte stadioane.

Kanye West blochează Arena Naţională în vară? Ce spune Primăria Generală

După concertele Metallica, Max Korj şi Iron Maiden, Arena Naţională trebuia să găzduiască festivalul KAPITAL, între 3 şi 5 iulie, dar acesta a fost anulat. FCSB şi Dinamo sperau să poată juca încă din prima etapă a SuperLigii pe stadion, dar planurile le sunt năruite de un nou concert care se prefigurează în această vară pe Arena Naţională, cel al rapper-ului Kanye West, scrie Golazo.

ADVERTISEMENT

FANATIK a solicitat un punct de vedere de la reprezentanţii Primăriei Generale a Bucureştiului, care au transmis că deocamdată nu există un acord privind concertul lui Kanye West, dar nu este exclus ca acest eveniment să fie parafat în perioada imediat următoare, caz în care Arena Naţională va fi indisponibilă.

Dinamo sau FCSB joacă primele meciuri din Conference League pe un alt stadion

Dacă pe Arena Naţională va avea loc un concert al lui Kanye West în finalul lunii iulie, apoi va trebui schimbat gazonul pe cel mai care stadion al ţării, iar fotbal s-ar putea juca abia în a doua jumătate a lunii august. Astfel, cele două formaţii din Bucureşti vor juca, cel mai probabil, pe Ghencea, respectiv Arcul de Triumf, în startul sezonului.

ADVERTISEMENT
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Digi24.ro
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă

FCSB şi Dinamo joacă vineri seara, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf, pentru ultimul loc în Europa. Echipa care va câştiga nu va putea disputa primele meciuri din preliminariile Conference League pe cel mai mare stadion al ţării. Abia din faza play-off-ului va putea fi disponibilă Arena Naţională.

ADVERTISEMENT
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea:...
Digisport.ro
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”

Arena Naţională candidează pentru finala Europa League! Urmează reparaţii masive

Federaţia Română de Fotbal şi Primăria Bucureşti au depus candidatura Arenei Naţionale pentru găzduirea finalei Europa League în 2028 sau 2029. Primarul Ciprian Ciucu a dezvăluit că a aprobat fonduri pentru modernizarea stadionului inaugurat în anul 2011.

ADVERTISEMENT

Urmează să fie investiţi 600.000 de euro pentru repararea stadionului. Cubul din centrul arenei are mai multe defecte şi urmează să fie înlocuit la finalul sezonului viitor, în vara anului 2027. Vor fi efectuate reparaţii la parcarea subterană. De reparaţii are nevoie şi acoperişul stadionului, care nu a mai fost tras din 2020.

„Asta e România, dar poate până atunci trece legea mea. Stadioanele sunt făcute pentru fotbal, nu pentru alte activități. Nu mă mai deranjează nimic. Ce să mai zic? În România se poate orice. Vin unii străini și îi acceptă imediat și eu nu pot să construiesc biserică de lemn pe terenul meu. Domnul să vă ajute!”, Gigi Becali 

  • 35.000 de euro costă închirierea Arenei Naţionale pe meci
  • 234.000.000 de euro a costat construirea Arenei Naţionale
Pe câți bani a pus mâna Sorana Cîrstea după ce s-a calificat în...
Fanatik
Pe câți bani a pus mâna Sorana Cîrstea după ce s-a calificat în optimi la Roland Garros! Știm adversara pentru sferturi
Ce cadou de peste 1,3 milioane de dolari i-a făcut Cristi Borcea fiicei...
Fanatik
Ce cadou de peste 1,3 milioane de dolari i-a făcut Cristi Borcea fiicei sale: ”I-am luat la Hollywood, pe plajă”
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Ce umilință! Sorana Cîrstea se califică en-fanfare...
Fanatik
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Ce umilință! Sorana Cîrstea se califică en-fanfare în optimi, după ce a trecut de Solana Sierra cu 6-0, 6-0
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Mihai Stoica a pus mâna pe telefon și i-a chemat să semneze cu...
iamsport.ro
Mihai Stoica a pus mâna pe telefon și i-a chemat să semneze cu FCSB: 'Gata, e rezolvat tot!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!