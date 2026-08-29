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Peluza Nord a respins categoric ideea ca derby-ul dintre FCSB și Dinamo să fie disputat în afara României. Galeria formației roș-albastre a transmis un comunicat și a profitat de moment pentru a readuce în discuție și situația Arenei Naționale. Ultrașii consideră că marile meciuri ale fotbalului românesc trebuie să rămână în țară și să fie jucate în fața propriilor suporteri.

Derby-urile Dinamo – FCSB, în diaspora!? Cum ar fi posibil

Andrei Vochin a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre una dintre variantele discutate pentru modernizarea fotbalului românesc. Consilierul președintelui FRF a analizat posibilitatea ca echipe precum FCSB și Dinamo să dispute meciuri oficiale în afara țării. Modelul există deja în Occident, unde marile campionate încearcă să își extindă tot mai mult audiența la nivel internațional.

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Vochin a explicat că o astfel de variantă ar putea reprezenta o oportunitate și pentru SuperLiga. ar putea atrage un public numeros. În același timp, fotbalul românesc ar ajunge mai aproape de suporterii plecați în străinătate și și-ar putea crește vizibilitatea.

a subliniat însă că ideea nu este una simplu de pus în practică. Ar fi nevoie de acordul cluburilor și al organismelor implicate, iar calendarul și partea logistică ar trebui atent analizate. Se pare însă că galeriile nu au în plan să accepte o astfel de inițiativă.

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Peluza Nord pune piciorul în prag! Ce spune despre un FCSB – Dinamo jucat în diaspora: atac la adresa șefilor fotbalului

Peluza Nord FCSB a publicat un comunicat la câteva zile după declarațiile lui Andrei Vochin de la FANATIK SUPERLIGA. Suporterii formației roș-albastre nu vor să audă de un derby cu Dinamo jucat în altă țară. În plus, fanii au vorbit din nou despre situația Arenei Naționale. Pe cel mai mare stadion al țării nu se poate juca fotbal în această perioadă.

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„Poate că înțelegeți de ce fotbalul românesc a ajuns unde a ajuns… Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, propune ca derby-urile cu Dinamo să se joace în diaspora.

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Și propunerea vine exact în momentul în care Arena Națională este interzisă fotbalului de aproape jumătate de an, iar cel mai important derby al României ajunge (a doua oară în aceste luni) pe un stadion de aproximativ 8.000 de locuri.

În loc ca oamenii care conduc fotbalul românesc să caute soluții pentru ca Arena Națională să fie permanent disponibilă fotbalului, să construiască un spectacol care să aducă oamenii înapoi pe stadioanele din România și să transforme marile meciuri în evenimente cu zeci de mii de suporteri, ei caută soluții să trimită meciurile în alte țări.

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Între timp, echipa cu cei mai mulți suporteri joacă mâine la Târgoviște pentru că edilul Condicar organizează pe Arena Națională Festivalul Național al Capacului de Borcan – București 2026, cu secțiuni speciale: Filet sau Presiune, Castravetele Românesc în Context European și mult așteptata conferință «Pocnește capacul sau nu pocnește?».

Evident, festivalul este o invenție. Dar, în situația în care a ajuns Arena Națională, v-ar mai mira să fie adevărat? Cu montaj și demontaj, probabil mai ținem stadionul închis o lună”, a fost mesajul transmis de Peluza Nord.