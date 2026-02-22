FCSB şi Dinamo, duel pentru transferul unui jucător din SuperLiga: “Suma nu este o problemă, mai ales că e under! Am discutat cu Andrei Nicolescu”

ADVERTISEMENT

SuperLiga are mulți jucători interesanți, iar unii dintre aceștia evoluează la formațiile mai mici. Granzii campionatului au pus ochii pe ei, FCSB și Dinamo luptându-se pentru un tânăr fotbalist. Giovanni Becali a oferit toate detaliile în direct.

Giovanni Becali l-a propus pe Andrei Dorobanțu la Dinamo

Dinamo a cedat sâmbătă seară cu 1-2 în fața rivalei Rapid în etapa cu numărul 28 din SuperLiga. „Câinii” au înregistrat un nou eșec în fața giuleștenilor și continuă astfel seria „neagră” în disputele contra lor.

Giovanni Becali a vorbit în direct despre jucătorul propus echipei din „Ștefan cel Mare”. Agentul a dezvăluit că a discutat personal cu Andrei Nicolescu pentru transferul tânărului Andrei Dorobanțu de la Unirea Slobozia.

„Eu le-am propus ca fundaș dreaptă pe Dorobanțu de la Unirea Slobozia. Acum două săptămâni. Anul trecut trebuia să meargă la Farul, dar Farul nu are posibilități să plătească un jucător sute de mii. Pentru că Slobozia a dorit 250 de mii de la Hagi.

Pentru Dinamo nu e o problemă de 250 sau chiar 300.000 pentru un jucător U21 și un jucător foarte bun fundaș dreapta. Am rămas în stand-by. Vom vorbi. E vorba de anul viitor. E un băiat serios, un băiat cuminte, își face treaba.

Dacă Dinamo ar avea nevoie, cred că pe partea dreaptă s-ar aranja. În sensul că probabil că va juca unul din cei doi, că și ăsta a jucat în lipsă de o rezervă. Dacă îl aveai și mai aveai unul pe acest post, nu știu dacă jucă toate meciurile.

Dar atunci se va decide cine joacă primul sau prin rotație, nu știu. A fost o discuție serioasă cu Dinamo, cu Andrei Nicolescu, care știa, cunoștea, știa despre ce e vorba”, a spus inițial Giovanni Becali.

FCSB, interesată și ea de jucătorul Unirii Slobozia

în mercato de vară de anul trecut, . Giovanni Becali a detaliat povestea, precizând că și Farul a fost la un pas de Andrei Dorobanțu.

„A intervenit și FCSB, nu știu prin cine, cum, dar în momentul ăla eram în discuții cu Farul. Farul a întârziat prea mult, după care el și-a mărit contractul. Să ținem cont că taică-su e și un sponsor al echipei din Slobozia. Tată lui Dorobanțu. E un agricultor, poate cel mai tare din Bărăgan. E un om potent financiar, iar băiatul joacă fotbal de plăcere. I s-a făcut un contract de 5-6 mii de euro, fără probleme”, a mai spus Giovanni Becali.

Recomandările lui Giovanni Becali pentru Dinamo. „Cel puțin trei sau patru jucători!”

Ulterior, Giovanni Becali a spus că Dinamo mai are nevoie de întăriri, precizând exact posturile pe care conducerea trebuie să aducă noi jucători în vara acestui an.

„Dinamo trebuie să-și ia, cel puțin, trei sau patru jucători. Deci, un atacant, un fundaș dreapta, un fundaș central, îi mai trebuie un jucător în fața apărării, încă un decar. Cîrjan e mai mult un 8. Acum, Karamoko face pe decarul. Lui Dinamo le trebuie un jucător precum Alin Roman de la UTA. Apoi un 9, care e Pușcaș, în stânga e Musi, în dreapta scoțianul”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

21 de ani are Andrei Dorobanțu

300.000 de euro este cota fundașului