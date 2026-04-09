FCSB și Dinamo, față în față la căpătâiul lui Mircea Lucescu! El este ultimul jucător care a plecat de la stadion. „Acum 10 zile eram împreună”. Video

FCSB și Dinamo au lăsat rivalitatea deoparte și au venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Toate detaliile, pe FANATIK.ro.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu, Marian Popovici
09.04.2026 | 16:00
Jucătorii de la FCSB și Dinamo și-au luat adio de la Mircea Lucescu
Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, fostul mare antrenor român, a fost depus miercuri la Arena Națională, iar de atunci mii de oameni au mers la cel mai mare stadion al țării pentru a-și lua un ultim rămas-bun. Delegațiile celor de la FCSB și Dinamo, rivalele din Capitală, au ajuns joi după-amiază.

Mircea Lucescu a murit marți seară, 7 aprilie 2026, la Spitalul Universitar de Urgență din București, la vârsta de 80 de ani. Acesta a suferit enorm din cauza unor probleme extrem de grave de sănătate. Medicii au făcut tot posibilul pentru a-l stabiliza, însă, în cele din urmă, organismul său a cedat.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, unde publicul larg a putut să-i aducă un ultim omagiu. Slujba religioasă a fost programată vineri, la Biserica Elefterie, iar înmormântarea a avut loc la Cimitirul Bellu. Mii de oameni au venit să-și ia rămas-bun de la cel mai titrat antrenor român din toate timpurile.

Imagini emoționante la Arena Națională! FCSB și Dinamo, unite pentru Mircea Lucescu

Joi, în jurul orei prânzului, delegația FCSB a ajuns la Arena Națională. Ștefan Târnovanu și Florin Tănase, doi jucători care au avut șansa să lucreze cu „Il Luce” la naționala de seniori, au adus câte o coroană. Au fost prezenți și oficialii campioanei României. Nu au lipsit Mihai Stoica, Valeriu Argăseală, Mirel Rădoi sau Florin Cernat. Florin Tănase a fost cel care a plecat ultimul.

„Acum 10 zile eram împreună. E un moment foarte trist pentru noi toți, pentru tot fotbalul românesc. Este o pierdere foarte mare. Am avut alături de noi un om cu un caracter minunat. Își dorea doar să te învețe să devii mai bun. Un om generos”, a declarat Florin Tănase.

Jucătorii de la Dinamo au așteptat ca rivalii să iasă din stadion pentru a depune o coroană la sicriul lui Mircea Lucescu

La scurt timp, în fața celui mai mare stadion al țării a ajuns și autocarul lui Dinamo. Jucătorii și membrii staff-ului tehnic au așteptat ca rivalii de la FCSB să iasă din incinta arenei pentru a intra și a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, o legendă a clubului din Ștefan cel Mare.

La fel, jucătorii de la Dinamo au depus în fața sicriului o coroană de flori în memoria lui Mircea Lucescu. Spre deosebire de fotbaliștii de la FCSB, care s-au îmbrăcat în negru, „câinii” au purtat echipamentul cu însemnele clubului. Jucătorii lui Zeljko Kopic au făcut și o fotografie de grup înainte de a urca înapoi în autocar. Gestul a fost unul surprinzător.

„În primul rând, a fost un om important pentru România. A fost important pentru istoria fotbalului, nu doar a României. A trăit o viață conectată de fotbal. A dezvoltat jocul de fotbal. A antrenat echipe de succes. Este ceva uimitor. L-am cunoscut, am avut discuții, a fost o onoare de fiecare dată. Am simțit energie din partea lui. A fost o persoană extraordinară”, a precizat Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
