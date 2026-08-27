FCSB și Dinamo, reacție comună după ce Gino Iorgulescu a anunțat că vrea un nou mandat la LPF: ”La noi Gigi decide” / ”Poate nu suntem în majoritate”

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Prin vocile conducătorilor Mihai Stoica (61 de ani) și Andrei Nicolescu (50 de ani), cluburile FCSB și Dinamo au reacționat la anunțul făcut de Gino Iorgulescu. Pe cine vor susține cele două forțe ale Capitalei la funcția de președinte al LPF.

Pozițiile FCSB și Dinamo după ce Gino Iorgulescu și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat la LPF

Aflat în fruntea Ligii din 2013, Gino Iorgulescu . Mihai Stoica a recunoscut că se poziționează de partea actualului șef al LPF, însă a precizat că decizia FCSB îi aparține patronului Gigi Becali.

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”Eu unul, dacă vorbesc în nume propriu, e clar că la noi Gigi decide și. Pe mine mă leagă de Gino o relație… de prietenie. Practic, din 1993, o relație de prietenie și mare, mare respect. La un moment dat vorbeam, când eram la Galați, că în ultimii ani FC Național mi se potrivește perfect.

Eu niciodată n-aș putea să mă dezic de Gino, sunt niște chestii care contează mult prea mult, relațiile astea contează mult prea mult. Nu sunt foarte, foarte aplicat pe… mă ocup de cu totul și cu totul altceva, nu sunt foarte pasionat de ce trebuie să facă Liga pentru cluburi.

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Argăseală ar fi mai în domeniu, mai aplicat în discuția asta decât mine. Să presupunem că aș merge să votez și ar candida Gino, depinde și împotriva cui… Nu știu dacă aș putea vota pe altcineva”, a declarat oficialul FCSB, la .

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Trădarea din urmă cu 26 de ani

Mihai Stoica și-a amintit și de alegerile pentru președinția LPF din 2000, când l-a susținut pe Gino Iorgulescu în bătălia cu Dumitru Dragomir. El a povestit că atunci mai multe cluburi au trădat și Dragomir a fost reales în cele din urmă.

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”Depinde și cine candidează. Atunci când ai toate candidaturile pe masă, atunci alegi. Ai să râzi, s-au întâmplat niște chestii… E un subiect lung. Când am făcut puciul ăla (n.r. – alegerile LPF din 2000 câștigate de Dumitru Dragomir în fața lui Gino Iorgulescu), până la urmă, de unde aveam 11-5 siguranță, a fost 11-5, dar invers. S-au sucit mulți.

Gino era al nostru, Copos ne-a vândut, Rapidul ne-a vândut, s-a sucit. Am fost cinci: Gino, care era FC Național, Nețoiu, care era la Craiova, FC Argeș, care a fost surpriza, eu, care eram Galați, și a cincea nu mai știu cine. În rest, vânzare totală”, a spus el.

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Andrei Nicolescu, ”înțepătură” la adresa lui Iorgulescu

Deși s-a ferit să dea un verdict ferm în privința omului pe care îl va susține Dinamo la alegerile pentru președinția LPF de anul viitor, președintele Andrei Nicolescu s-a arătat deranjat de faptul că Gino Iorgulescu nu a stat de vorbă și cu oficialii ”câinilor”.

”Poate nu suntem în majoritatea celor cu care a discutat, nu știu, cu noi nu a vorbit. , dar nu cred că o va face contra lui Gino. Ne trebuie o mai mare vizibilitate apropo de ce se întâmplă la Ligă, toate costurile de acolo.

Ne trebuie un sistem mult mai fiabil prin care să fie remunerată Liga în raport cu ceea ce aduce în plus față de drepturile TV, pentru că explorarea capacităților de a aduce finanțări către cluburi, bani, ar trebui să fie primordial pentru cei care conduc Liga”, a afirmat Nicolescu.