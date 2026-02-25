Sport

FCSB și FC Argeș, război total pentru play-off! Mihai Stoica i-a dat replica lui Dani Coman: „Bate câmpii rău”

FCSB și FC Argeș, două dintre echipele care încă luptă pentru un loc de play-off, se războiesc și în declarații. Mihai Stoica i-a dat o replică acidă lui Dani Coman, care a acuzat LPF că îi vrea în top 6 pe roș-albaștri
Cristian Măciucă
25.02.2026 | 19:45
FCSB si FC Arges razboi total pentru playoff Mihai Stoica ia dat replica lui Dani Coman Bate campii rau
ULTIMA ORĂ
FCSB și FC Argeș, război total pentru play-off! Mihai Stoica i-a dat replica lui Dani Coman: „Bate câmpii rău”. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB și FC Argeș sunt în război deschis! Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, ambele au șanse la play-off, iar Mihai Stoica și Dani Coman au început să se atace prin intermediul declarațiilor.

FCSB și FC Argeș, război pentru play-off! Mihai Stoica, replică acidă pentru Dani Coman

Dani Coman a declarat că LPF o dorește în play-off pe FCSB și l-a ironizat pe Gigi Becali. Acuzațiile președintelui de la FC Argeș au fost taxate imediat de cuvinte. Președintele C.A. al campioanei României nu s-a ferit de cuvinte. Tot scandalul a plecat după declarația lui Gino Iorgulescu, care a transmis că absenţa FCSB-ului din play-off ar dăuna tuturor echipelor din campionat.

ADVERTISEMENT

„Dani Coman să comenteze la ce s-a întâmplat la meciul cu Farul, dacă vrea să comenteze. Bate câmpii rău. Nu înţeleg de ce a dat Gino declaraţia asta, a gândit cu voce tare. E clar că, fără FCSB, play-off-ul îşi pierde din interes şi e clar asta. Facem cele mai mari audienţe, în primul rând.

În al doilea rând, dacă Vassaras dădea declaraţia, îl înţelegeam pe Dani Coman. La ce s-a întâmplat în ultima vreme, Dani Coman ar trebui să tacă din gură. Am zis că suntem vinovaţi că am ajuns în situaţia asta (n.r. – din clasamentul SuperLigii) şi nu are rost să mă leg de ultimele meciuri, de detalii, dar am fost cu bun simţ, că puteam comenta mult de meciul FC Argeş – Farul, că vorbim de cum s-a marcat golul şi de cum n-a fost eliminat Tudose. Sunt foarte deranjat, că nu are nicio noimă”, a tunat președintele C.A. de la FCSB.

ADVERTISEMENT
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături...
Digi24.ro
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini

Cum o poate scoate FCSB din play-off pe FC Argeș

Deși Mihai Stoica e sceptic în privința șanselor pe care FCSB le mai are la play-off, roș-albaștrii încă o poate scoate din top 6 pe FC Argeș. Pentru acest lucru, campioana en-titre trebuie să câștige ultimele două meciuri din sezonul regulat, cu UTA (deplasare) și U Cluj (acasă), iar piteștenii să nu facă mai mult de două puncte în duelurile cu Dinamo (deplasare) și Unirea Slobozia (acasă).

ADVERTISEMENT
Marele Capello
Digisport.ro
Marele Capello "a dat de pământ" cu Chivu, după ce Inter a ieșit din Champions League: "Nu e!"

„FCSB nu va fi în play-off, sunt şanse foarte mici să fie în play-off. Dacă lui Coman îi e frică de Slobozia, e problema lui, dar vorbeşte despre noi, că-i face tricou, iar noi n-am vorbit despre FC Argeş. E treaba lui cu Gino, vrea să fie în locul lui Gino, dar să fie sănătos şi să candideze.

FCSB a militat ca să scoată Gino condiţiile pe care voia să le impună, condiţii pe care Dani Coman nu le îndeplinea şi acum şi datorită faptului că inclusiv FCSB a militat pentru astea el candidează.

ADVERTISEMENT

Să prezinte un program mai bun şi să candideze, dar să vii să spui că-i dă Gigi un tricou asta chiar e jignitor pentru noi. E lupta lui FC Argeş cu Dinamo şi Slobozia, nu cu FCSB. Ne-a dat 3-0 în două meciuri, am recunoscut superioritatea lor în tur şi retur, au meritat ambele victorii şi cu asta basta”, a mai spus Meme Stoica.

FC Argeș a bătut-o de două ori pe FCSB

În cazul în care FCSB și FC Argeș vor termina la egalitate de puncte, echipa lui Bogdan Andone va termine peste campioana en-titre. Piteștenii sunt avantajați de rezultatele directe. Chiar dacă e o nou-promovată, FC Argeș a bătut-o de două ori pe FCSB, 2-0 și 1-0.

„El acum iese şi nu e în regulă ce face. S-a văzut cum au marcat şi a fost iureşul ăla. Mă deranjează că nu suntem trataţi la fel, eu am zis că vreau să ascult ce a zis Găman la momentul ăla. Mie îmi spui ceva, lui Marius Ianuli îi spui altceva, iar în raport scrii altceva, când a fost vorba cu Târnovanu, care a greşit şi trebuia eliminat, dar nu ne spune trei variante, că el a minţit. Am solicitat, dar nu s-a pus problema să ajungem noi acolo”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1, citat de orangesport.ro.

1,85 e cota Betano pentru „2 solist” la UTA - FCSB
Surpriză în lupta la titlu! Iuliu Mureşan anunţă “candidatura” CFR-ului la campionat: “Ne...
Fanatik
Surpriză în lupta la titlu! Iuliu Mureşan anunţă “candidatura” CFR-ului la campionat: “Ne gândim! Nu e imposibil”
Avertisment pentru FCSB dacă ratează calificarea în play-off: „Pot să ajungă şi mai...
Fanatik
Avertisment pentru FCSB dacă ratează calificarea în play-off: „Pot să ajungă şi mai jos!”. Exclusiv
Live video UEFA Champions League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Cum arată...
Fanatik
Live video UEFA Champions League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Cum arată echipele de start la Atalanta – Borussia Dortmund
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
iamsport.ro
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!