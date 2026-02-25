FCSB și FC Argeș, război total pentru play-off! Mihai Stoica i-a dat replica lui Dani Coman: „Bate câmpii rău”

ADVERTISEMENT

FCSB și FC Argeș sunt în război deschis! Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, ambele au șanse la play-off, iar Mihai Stoica și Dani Coman au început să se atace prin intermediul declarațiilor.

FCSB și FC Argeș, război pentru play-off! Mihai Stoica, replică acidă pentru Dani Coman

. Acuzațiile președintelui de la FC Argeș au fost taxate imediat de cuvinte. Președintele C.A. al campioanei României nu s-a ferit de cuvinte. Tot scandalul a plecat după declarația lui Gino Iorgulescu, care a transmis că absenţa FCSB-ului din play-off ar dăuna tuturor echipelor din campionat.

„Dani Coman să comenteze la ce s-a întâmplat la meciul cu Farul, dacă vrea să comenteze. Bate câmpii rău. Nu înţeleg de ce a dat Gino declaraţia asta, a gândit cu voce tare. E clar că, fără FCSB, play-off-ul îşi pierde din interes şi e clar asta. Facem cele mai mari audienţe, în primul rând.

În al doilea rând, dacă Vassaras dădea declaraţia, îl înţelegeam pe Dani Coman. La ce s-a întâmplat în ultima vreme, Dani Coman ar trebui să tacă din gură. Am zis că suntem vinovaţi că am ajuns în situaţia asta (n.r. – din clasamentul SuperLigii) şi nu are rost să mă leg de ultimele meciuri, de detalii, dar am fost cu bun simţ, că puteam comenta mult de meciul FC Argeş – Farul, că vorbim de cum s-a marcat golul şi de cum n-a fost eliminat Tudose. Sunt foarte deranjat, că nu are nicio noimă”, a tunat președintele C.A. de la FCSB.

Cum o poate scoate FCSB din play-off pe FC Argeș

Deși roș-albaștrii încă o poate scoate din top 6 pe FC Argeș. Pentru acest lucru, campioana en-titre trebuie să câștige ultimele două meciuri din sezonul regulat, cu UTA (deplasare) și U Cluj (acasă), iar piteștenii să nu facă mai mult de două puncte în duelurile cu Dinamo (deplasare) și Unirea Slobozia (acasă).

„FCSB nu va fi în play-off, sunt şanse foarte mici să fie în play-off. Dacă lui Coman îi e frică de Slobozia, e problema lui, dar vorbeşte despre noi, că-i face tricou, iar noi n-am vorbit despre FC Argeş. E treaba lui cu Gino, vrea să fie în locul lui Gino, dar să fie sănătos şi să candideze.

FCSB a militat ca să scoată Gino condiţiile pe care voia să le impună, condiţii pe care Dani Coman nu le îndeplinea şi acum şi datorită faptului că inclusiv FCSB a militat pentru astea el candidează.

Să prezinte un program mai bun şi să candideze, dar să vii să spui că-i dă Gigi un tricou asta chiar e jignitor pentru noi. E lupta lui FC Argeş cu Dinamo şi Slobozia, nu cu FCSB. Ne-a dat 3-0 în două meciuri, am recunoscut superioritatea lor în tur şi retur, au meritat ambele victorii şi cu asta basta”, a mai spus Meme Stoica.

FC Argeș a bătut-o de două ori pe FCSB

În cazul în care FCSB și FC Argeș vor termina la egalitate de puncte, echipa lui Bogdan Andone va termine peste campioana en-titre. Piteștenii sunt avantajați de rezultatele directe. Chiar dacă e o nou-promovată, FC Argeș a bătut-o de două ori pe FCSB, 2-0 și 1-0.

„El acum iese şi nu e în regulă ce face. S-a văzut cum au marcat şi a fost iureşul ăla. Mă deranjează că nu suntem trataţi la fel, eu am zis că vreau să ascult ce a zis Găman la momentul ăla. Mie îmi spui ceva, lui Marius Ianuli îi spui altceva, iar în raport scrii altceva, când a fost vorba cu Târnovanu, care a greşit şi trebuia eliminat, dar nu ne spune trei variante, că el a minţit. Am solicitat, dar nu s-a pus problema să ajungem noi acolo”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1, citat de