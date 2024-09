FCSB și Mihai Stoica, mesaje emoționante pentru Ciprian Tătărușanu: „Cel mai mare stelist dintre toți fotbaliștii generației sale”

Ciprian Tătărușanu, ultima oară la Abha, în Arabia Saudită, . Retragerea fostului mare portar al naționalei României a fost consemnată de FCSB printr-o lungă postare pe rețelele de socializare.

FCSB, mesaj emoționant pentru Ciprian Tătărușanu: „Unul dintre cei mai importanți din istorie”

Ciprian Tătărușanu a ajuns la FCSB pe 1 iulie 2009. Format la Juventus București, portarul a fost transferat de echipa lui Gigi Becali de la Gloria Bistrița pentru 1,5 milioane de euro. După 5 sezoane petrecute în tricoul roș-albastru, „Tătă” a făcut pasul în străinătate.

ADVERTISEMENT

„Ciprian Tătărușanu, de la suporter la idol roș-albastru! Unul dintre cei mai importanți portari din istoria modernă a fotbalului românesc a decis să se retragă și a făcut-o printr-un anunț discret, elegant și plin de respect, așa cum a fost el în întreaga sa carieră.

Ciprian Tătărușanu nu a fost printre cei mai mediatizați jucători din istoria clubului nostru sau a echipei naționale, dar a fost, în mod cert, unul dintre cei valoroși. Și de multe ori erou, punând umărul la calificări importante în diferite faze ale cupelor europene pentru clubul nostru.

ADVERTISEMENT

De amintit loviturile de departajare apărate în meciul cu Grashoppers, din 2010, în urma cărora roș-albaștrii s-au calificat în grupele UEFA Europa League, intervențiile fabuloase din returul cu Ajax, tot la penalty-uri, precum și un alt penalty important apărat la 0-0, în deplasarea de la Tbilisi, în urma căruia s-a deschis practic drumul spre o nouă prezență în grupele UEFA Champions League”, a scris FCSB pe rețelele de socializare.

Ciprian Tătărușanu, dublu campion al României cu FCSB

Alături de FCSB, Ciprian Tătărușanu a cucerit două titluri în România în sezoanele 2012/2013 și 2013/2024. Fostul portar român mai are în palmares cu FCSB o Cupă a României (2010/2011) și o Supercupă a României (2013/2014).

ADVERTISEMENT

Cel mai prestigios trofeu din cariera lui Ciprian Tătărușanu în sezonul 2021/2022. În urmă cu 9 ani, Ciprian Tătărușanu a fost ales fotbalistul anului în România.

„Dublu campion al României, câștigător al Cupei și Supercupei României, toate apărând culorile roș-albastre, pe care le-a iubit din copilărie și pe care a ajuns să le onoreze ca jucător.

ADVERTISEMENT

În plus, titlul de campion al Italiei cu un nume uriaș, AC Milan (trofeu obținut și datorită penalty-ului apărat de el în Derby della Madonnina) și participarea la EURO 2016 cu România reprezintă, pe lângă momentele de succes din cupele europene, marile borne ale carierei lui Ciprian Tătărușanu.

Pentru toată dragostea arătată clubului nostru, precum și pentru performanțele incredibile obținute alături de roș-albaștri, îți mulțumim, Tataris!”, a mai scris FCSB.

Juventus București, Gloria Bistrița, FCSB, Fiorentina, Nantes, Lyon, AC Milan și Abha sunt cluburile din cariera lui Ciprian Tătărușanu

„Cel mai mare stelist dintre toți fotbaliștii generației sale”

Nici Mihai Stoica nu a ezitat să-i aducă o felicitare lui Ciprian Tătărușanu pentru realizările din spectaculoasa carieră a portarului. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a spus cuvinte mari la adresa fostului fotbalist.

„Finalul unei cariere prodigioase pentru un fotbalist uriaș și om deosebit… poate cel mai mare stelist dintre toți fotbaliștii generației sale și – cu certitudine – singurul căruia nu i-a plăcut să vorbească despre asta… Felicitări, Tataris, the one and only”, a scris Mihai Stoica pe pagina personală de Facebook.