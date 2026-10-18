FCSB și Rapid au bătut palma înaintea derby-ului: „Așa este înțelegerea!”

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Etapa a 13-a din SuperLiga le va aduce față în față pe FCSB și Rapid. Va fi primul duel direct între cele două rivale în acest sezon, iar reprezentanții lor au ajuns deja la o înțelegere. Mihai Stoica a dezvăluit că există un acord de reciprocitate, prin care suporterii echipei lui, la retur, vor beneficia de același număr de bilete precum beneficiază fanii giuleștenilor acum.

Mihai Stoica a dezvăluit acordul dintre FCSB și Rapid

Rapid a jucat deja în etapa a 12-a, . FCSB se pregătește să înfrunte, în aceeași etapă, FC Voluntari, în deplasare. Mihai Stoica a dezvăluit acordul la care a ajuns cu reprezentanții echipei de sub Podul Grant înaintea derby-ului din etapa a 13-a, în care FCSB este gazdă. Concret, la retur, când Rapid va fi gazdă tot pe Arena Națională, fanii „roș-albaștrilor” vor primi tot atâtea bilete câte primesc acum suporterii giuleștenilor.

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„Să pună ce prețuri vor cei de la Voluntari. 50 de lei este prețul maxim pe care un club îl poate stabili pentru cei care merg în sectorul oaspeților. Pentru restul, își stabilesc ce prețuri vor. Și noi avem prețuri diferite la unele meciuri. Acum, cu Rapid, vor fi prețuri mai mari decât la meciul cu Petrolul. Există reciprocitate, o peluză cu o peluză. Rapid joacă returul pe Arenă, așa este înțelegerea. Nu m-am ocupat de asta acum, am avut discuția acum trei zile. Da, și meciul retur se joacă pe Arenă”, a spus Mihai Stoica, la .

Mihai Stoica a confirmat dezvăluirile Fanatik înainte de FC Voluntari – FCSB

Jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit în exclusivitate în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA de duminică, 18 octombrie, faptul că În seara aceleiași zile, că atacantul adus recent ratează duelul cu ilfovenii, motivând că nu este încă refăcut complet. Cât despre celălalt jucător care era cu semnul întrebării înaintea meciului, anume francezul Aymen Boutoutaou, Mihai Stoica a transmis că extrema dreaptă va fi în lotul lui Laurențiu Reghecampf.

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FCSB nu s-a mai întâlnit cu FC Voluntari din sezonul 2023/2024, cel la capătul căruia „roș-albaștrii” câștigau titlul, iar ilfovenii retrogradau. Ultimul duel direct dintre cele două s-a jucat chiar pe stadionul „Anghel Iordănescu”, iar FCSB se impunea cu 2-1 (24 februarie 2024). Ultimul succes al echipei din Ilfov în fața FCSB-ului datează de pe 12 septembrie 2020, când câștiga cu 2-1. Acum, Voluntari vine după 3 eșecuri consecutive, în timp ce FCSB are în spate o remiză, un eșec și un succes.