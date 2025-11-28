FCSB și Rapid, la un pas de a-l transfera pe jucătorul format de Gică Hagi

ADVERTISEMENT

FCSB și Rapid ar avea în vedere transferul unui fotbalist crescut la Academia Gheorghe Hagi. Este vorba despre Alexi Pitu (23 de ani). Mijlocașul ofensiv evoluează în prezent în Danemarca, Vejle Boldklub.

Alexi Pitu era considerat o mare speranță a fotbalului românesc. În ianuarie 2023, mijlocașul a fost vând de Farul la Bordeaux în schimbul sumei de 2.000.000 de euro. Pitu a plecat însă din Hexagon la începutul acestui an.

, la Vejle. În 13 meciuri disputate în toate competițiile, și a oferit 1 assist.

Adrian Pitu (50 de ani), fost jucător la FCSB, cu care a luat titlul în sezonul 2004-2005, este unchiul lui Alexi Pitu și și-ar dori să ajungă la clubul patronat de Gigi Becali. Adrian Pitu a dezvăluit însă că nepotul său e și pe radarul Rapidului.

„Sper ca Alexi să-și revină. Nu știu ce s-a întâmplat, a fost pe un ascendent extraordinar. A fost la Bordeaux… OK, s-a desființat echipa. Ori n-a avut capacitatea să… A stat un an și ceva. Cum să stai atât? Poate l-au păcălit și alții că-l duc… Dar trebuie să joci.

Nu te raportezi că ai fost la Bordeaux. Mă doare și pe mine, că-i nepotul meu, dar ce să fac? Singurul care poate rezolva această problemă e doar el.

L-au vrut toate echipele înainte. Și Rapidul, și FCSB-ul. Eu mai vorbesc cu el, cu tatăl lui. Dar știi cum e la FCSB. Poți să vii, dar dacă nu dai randament… Mulți au venit în România și și-au revenit. Și Louis Munteanu. Depinde de fiecare jucător, de caracterul lui, de personalitatea lui, apoi de talent”, a declarat Adrian Pitu, potrivit

Cine e Alexi Pitu

Alexi Pitu e un mijlocaș român, care poate evolua atât în spatele vârfului, cât și extremă stânga sau extremă dreapta. El s-a născut în Germania, la Karlsruhe, pe 5 iunie 2002. Crescut la Academia Hagi, Pitu a dat cel mai bun randament în perioada Farul Constanța, pentru care, în 86 de meciuri, a marcat 5 goluri și a dat 11 assist-uri. Are în palmares cu „marinarii” toate trofeele interne, campionat, Cupă și Supercupa României.