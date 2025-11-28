Sport

FCSB și Rapid, la un pas de a-l transfera pe jucătorul format de Gică Hagi

FCSB și Rapid s-ar fi interesat de serviciile unui fotbalist lansat de Gică Hagi și care acum nu traversează cea mai bună perioadă.
Cristian Măciucă
28.11.2025 | 10:03
FCSB si Rapid la un pas de al transfera pe jucatorul format de Gica Hagi
ULTIMA ORĂ
FCSB - Rapid, derby pentru transferul „perlei” lui Gică Hagi? „Doar el poate rezolva problema”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB și Rapid ar avea în vedere transferul unui fotbalist crescut la Academia Gheorghe Hagi. Este vorba despre Alexi Pitu (23 de ani). Mijlocașul ofensiv evoluează în prezent în Danemarca, Vejle Boldklub.

Alexi Pitu, dorit de FCSB și Rapid

Alexi Pitu era considerat o mare speranță a fotbalului românesc. În ianuarie 2023, mijlocașul a fost vând de Farul la Bordeaux în schimbul sumei de 2.000.000 de euro. Pitu a plecat însă din Hexagon la începutul acestui an.

ADVERTISEMENT

După jumătate de sezon la Dunkerque, „perla” lui Gică Hagi a ajuns în Danemarca, la Vejle. În 13 meciuri disputate în toate competițiile, Pitu a marcat 5 goluri și a oferit 1 assist.

Adrian Pitu (50 de ani), fost jucător la FCSB, cu care a luat titlul în sezonul 2004-2005, este unchiul lui Alexi Pitu și și-ar dori să ajungă la clubul patronat de Gigi Becali. Adrian Pitu a dezvăluit însă că nepotul său e și pe radarul Rapidului.

ADVERTISEMENT
Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă...
Digi24.ro
Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina

„Sper ca Alexi să-și revină. Nu știu ce s-a întâmplat, a fost pe un ascendent extraordinar. A fost la Bordeaux… OK, s-a desființat echipa. Ori n-a avut capacitatea să… A stat un an și ceva. Cum să stai atât? Poate l-au păcălit și alții că-l duc… Dar trebuie să joci.

ADVERTISEMENT
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după...
Digisport.ro
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie

Nu te raportezi că ai fost la Bordeaux. Mă doare și pe mine, că-i nepotul meu, dar ce să fac? Singurul care poate rezolva această problemă e doar el.

L-au vrut toate echipele înainte. Și Rapidul, și FCSB-ul. Eu mai vorbesc cu el, cu tatăl lui. Dar știi cum e la FCSB. Poți să vii, dar dacă nu dai randament… Mulți au venit în România și și-au revenit. Și Louis Munteanu. Depinde de fiecare jucător, de caracterul lui, de personalitatea lui, apoi de talent”, a declarat Adrian Pitu, potrivit prosport.ro.

ADVERTISEMENT

Cine e Alexi Pitu

Alexi Pitu e un mijlocaș român, care poate evolua atât în spatele vârfului, cât și extremă stânga sau extremă dreapta. El s-a născut în Germania, la Karlsruhe, pe 5 iunie 2002. Crescut la Academia Hagi, Pitu a dat cel mai bun randament în perioada Farul Constanța, pentru care, în 86 de meciuri, a marcat 5 goluri și a dat 11 assist-uri. Are în palmares cu „marinarii” toate trofeele interne, campionat, Cupă și Supercupa României.

  • 500 de mii de euro e cota de piață a lui Alexi Pitu, conform transfermarkt.com
  • 44 de meciuri, 1 gol și 2 assist-uri a reușit Pitu în perioada petrecută la Bordeaux
7,90 e cota pentru „2 solist” la Steaua Roșie - FCSB din Europa League
Nemții s-au convins după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: „Asta a fost în...
Fanatik
Nemții s-au convins după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: „Asta a fost în România”
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu...
Fanatik
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
Cum a schimbat cancerul viața unei mari campioane: “Acum fac doar lucrurile care...
Fanatik
Cum a schimbat cancerul viața unei mari campioane: “Acum fac doar lucrurile care mă fac fericită!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Vali Crețu și-a DISTRUS un coechipier după eșecul suferit de FCSB: 'Ăla doarme...
iamsport.ro
Vali Crețu și-a DISTRUS un coechipier după eșecul suferit de FCSB: 'Ăla doarme acolo, ce să facem?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!