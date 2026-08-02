Sport

FCSB și U Cluj, puhoi de bani de la UEFA pentru zero victorii în șase meciuri!

75 de cluburi din 35 de țări au fost eliminate în tururile preliminare 1 și 2 din Conference League, printre care FCSB și Universitatea Cluj. Chiar și așa, pierzătorii au încasat împreună peste 40 de milioane de euro.
Flaviu Popa
02.08.2026 | 21:55
FCSB si U Cluj puhoi de bani de la UEFA pentru zero victorii in sase meciuri
SPECIAL FANATIK
Universitatea Cluj și FCSB vor primi bani serioși din eliminarea din Conference League
ADVERTISEMENT

Desigur, vorbim despre 40 de milioane pentru toate cele 75 de echipe eliminate. Individual, premiile sunt oricum consistente. UEFA a găsit o metodă pentru a încuraja chiar și pierzătorii, astfel că a pus la dispoziție sume mari de bani pentru toată lumea care a evoluat meciuri europene.

Așadar, conform Football Meets Data, UEFA stabilit pentru acest sezon patru niveluri de premiere:

▪️ 960.000 € – două tururi preliminare + bonus pentru campioana națională
▪️ 700.000 € – două tururi preliminare
▪️ 525.000 € – echipe intrate direct în turul 2 preliminar
▪️ 325.000 € – eliminate în primul tur preliminar

ADVERTISEMENT

Cea mai mare răsplată de aproape 1 milion de euro au încasat-o cluburile Alert Bissen (Luxemburg), Floriana (Malta), Petrocub (Moldova), Sutjeska (Muntenegru), The New Saints (Țara Galilor) și Vardar (Macedonia de Nord).

Universitatea Cluj pleacă acasă cu 700.000 de euro alături de 21 de alte cluburi. Este vorba despre Alashkert, Ballkani, Kalju, Pyunik, UNA Strassen, Zilina, Aluminij, Derry City, Levadia, Santa Coloma, Velez Mostar, Zira, Atletic Escaldes, Dila Gori, Liepaja, Stjarnan, Vestri, Petrocub, BATE, Dinamo Tbilisi, Malisheva și Vojvodina.

ADVERTISEMENT
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu...
Digi24.ro
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane de ani

Universitatea Cluj nu a avut parte de o aventură prea lungă în Europa, însă a pierdut un singur meci din 4. Două egaluri cu Dinamo Kiev în Europa League și un egal + o înfrângere cu Brann, suficient pentru ca „Șepcile Roșii” să încaseze 700.000 de euro.

ADVERTISEMENT
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face...
Digisport.ro
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face înconjurul lumii

Cât despre FCSB, bucureștenii vor primi 525.000 de euro, alături de cluburi ca AEK Larnaca, Dukagjini, Koper, Paksi, Valletta, Zrinjski, Basaksehir, LNZ Cherkasy, Panevezys, Varazdin, Bravo GAIS, Ludogorets, Polissya, Zeleznicar, Coleraine, HB Torshavn, Neftchi, Spartak Trnava, Zimbru.

ADVERTISEMENT

Cele mai sărace cluburi au primit 325.000 de euro, o sumă oricum care nu e de neglijat

Ultima categorie, cluburile care au primit doar 325.000 de euro pentru că au fost eliminate în primul tur preliminar, e alcătuită din următoarele 26 de echipe: Astana, Differdange, Hamrun, Marsaxlokk, Penybont, St Joseph’s, Vikingur, Caernarfon, Elbasani, Hegelmann, Milsami, Petrovac, Torpedo, Yelimay Connah’s Quay, Europa FC, La Fiorita, Mondorf-les-Bains, Sarajevo, Virtus, Decic Glentoran, Linfield, Mornar, Sileks și Vllaznia.

Așadar, FCSB a încasat 525.000 €, fiind eliminată în turul 2 preliminar după ce a intrat direct în această fază în timp ce Universitatea Cluj a încasat 700.000 €, deoarece a evoluat în Europa League două meciuri în plus. Rămâne de văzut ce bani vor primi cei de la CFR Cluj și Universitatea Craiova după ce campania lor europeană se va încheia, poate chiar în grupele unei competiții UEFA.

ADVERTISEMENT

Cert e că, cel puțin pentru FCSB, această sumă nu reprezintă mare lucru în condițiile în care patronul Gigi Becali speră an de an ca echipa sa să atingă primăvara europeană și, implicit, să aducă în conturile echipei multe milioane de euro.

Lista cu echipele care au primit bani de la UEFA după eliminare
Universitatea Cluj și FCSB au primit bani grei de la UEFA
CFR Cluj, în alertă maximă! Tromso a făcut spectacol în Norvegia
Fanatik
CFR Cluj, în alertă maximă! Tromso a făcut spectacol în Norvegia
Oficial! Plecare de la FCSB după umilința din Conference League! Prezentare spectaculoasă și...
Fanatik
Oficial! Plecare de la FCSB după umilința din Conference League! Prezentare spectaculoasă și posibil debut cu Ronaldo. Update
Dan Șucu sparge banca! Transfer istoric la Rapid! Se egalează recordul lui George...
Fanatik
Dan Șucu sparge banca! Transfer istoric la Rapid! Se egalează recordul lui George Copos
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Bombă! Rapid, cel mai scump transfer din istoria recentă. Jucătorul ar urma să...
iamsport.ro
Bombă! Rapid, cel mai scump transfer din istoria recentă. Jucătorul ar urma să aibă printre cele mai mari salarii din SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!