FCSB și U Cluj, puhoi de bani de la UEFA pentru zero victorii în șase meciuri!

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Desigur, vorbim despre 40 de milioane pentru toate cele 75 de echipe eliminate. Individual, premiile sunt oricum consistente. UEFA a găsit o metodă pentru a încuraja chiar și pierzătorii, astfel că a pus la dispoziție sume mari de bani pentru toată lumea care a evoluat meciuri europene.

▪️ 960.000 € – două tururi preliminare + bonus pentru campioana națională

▪️ 700.000 € – două tururi preliminare

▪️ 525.000 € – echipe intrate direct în turul 2 preliminar

▪️ 325.000 € – eliminate în primul tur preliminar

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Cea mai mare răsplată de aproape 1 milion de euro au încasat-o cluburile Alert Bissen (Luxemburg), Floriana (Malta), Petrocub (Moldova), Sutjeska (Muntenegru), The New Saints (Țara Galilor) și Vardar (Macedonia de Nord).

Universitatea Cluj pleacă acasă cu 700.000 de euro alături de 21 de alte cluburi. Este vorba despre Alashkert, Ballkani, Kalju, Pyunik, UNA Strassen, Zilina, Aluminij, Derry City, Levadia, Santa Coloma, Velez Mostar, Zira, Atletic Escaldes, Dila Gori, Liepaja, Stjarnan, Vestri, Petrocub, BATE, Dinamo Tbilisi, Malisheva și Vojvodina.

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, însă a pierdut un singur meci din 4. Două egaluri cu Dinamo Kiev în Europa League și un egal + o înfrângere cu Brann, suficient pentru ca „Șepcile Roșii” să încaseze 700.000 de euro.

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Cât despre FCSB, bucureștenii vor primi 525.000 de euro, alături de cluburi ca AEK Larnaca, Dukagjini, Koper, Paksi, Valletta, Zrinjski, Basaksehir, LNZ Cherkasy, Panevezys, Varazdin, Bravo GAIS, Ludogorets, Polissya, Zeleznicar, Coleraine, HB Torshavn, Neftchi, Spartak Trnava, Zimbru.

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Cele mai sărace cluburi au primit 325.000 de euro, o sumă oricum care nu e de neglijat

Ultima categorie, cluburile care au primit doar 325.000 de euro pentru că au fost eliminate în primul tur preliminar, e alcătuită din următoarele 26 de echipe: Astana, Differdange, Hamrun, Marsaxlokk, Penybont, St Joseph’s, Vikingur, Caernarfon, Elbasani, Hegelmann, Milsami, Petrovac, Torpedo, Yelimay Connah’s Quay, Europa FC, La Fiorita, Mondorf-les-Bains, Sarajevo, Virtus, Decic Glentoran, Linfield, Mornar, Sileks și Vllaznia.

Așadar, după ce a intrat direct în această fază în timp ce Universitatea Cluj a încasat 700.000 €, deoarece a evoluat în Europa League două meciuri în plus. Rămâne de văzut ce bani vor primi cei de la CFR Cluj și Universitatea Craiova după ce campania lor europeană se va încheia, poate chiar în grupele unei competiții UEFA.

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Cert e că, cel puțin pentru FCSB, această sumă nu reprezintă mare lucru în condițiile în care patronul Gigi Becali speră an de an ca echipa sa să atingă primăvara europeană și, implicit, să aducă în conturile echipei multe milioane de euro.