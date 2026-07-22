FCSB și Universitatea Craiova dau câte doi jucători în echipa ideală a etapei 1 din SuperLiga. LPF, alegere surpriză pentru antrenorul rundei

Văzute ca fiind principalele pretendente la titlu în acest sezon, FCSB și Universitatea Craiova și-au respectat blazonul în etapa 1 a SuperLigii și au obținut victorii facile. Astfel, fiecare formație are câte doi reprezentanți în echipa ideală.
FCSB a trecut fără probleme în Ghencea, scor 2-0, de FC Argeș, marea surpriză a stagiunii precedente, în timp ce campioana Universitatea Craiova s-a impus de o manieră categorică, scor 4-0, în duelul cu UTA din Bănie.
Startul excelent le-a adus ambelor formații câte doi jucători în echipa ideală a etapei cu numărul unu din SuperLiga. ”Roș-albaștrii” sunt reprezentanți de fundașul Andre Duarte și de atacantul Octavian Popescu, în timp ce oltenii îi au pe Carlos Mora și Ștefan Baiaram.
Tot câte doi jucători în acest ”11” al rundei de deschidere mai au nou promovata Corvinul și U Cluj. Ceilalți trei fotbaliști incluși în această formulă provin de la Petrolul, Rapid și Oțelul Galați. Echipa ideală a primei etape arată astfel:
PORTAR
FUNDAŞI
MIJLOCAŞI
ATACANŢI
Revenită pe prima scenă a fotbalului românesc după o pauză îndelungată, Corvinul a avut parte de un start perfect și a învins categoric Csikszereda, scor 3-0. Un mare merit îi aparține și tehnicianului Florin Maxim, care a fost desemnat antrenorul etapei.
”Echipa sa a revenit pe prima scenă după 35 de ani în stil mare, cu o victorie categorică!”, se arată pe site-ul oficial al LPF, în dreptul numelui lui Maxim, omul care a contribuit din plin la ascensiunea hunedorenilor.