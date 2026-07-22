Sport

FCSB și Universitatea Craiova dau câte doi jucători în echipa ideală a etapei 1 din SuperLiga. LPF, alegere surpriză pentru antrenorul rundei

FCSB și Universitatea Craiova au început cu dreptul noul sezon al SuperLigii. Iar acest lucru se vede și din faptul că au câte doi jucători în echipa ideală a primei etape.
Traian Terzian
22.07.2026 | 13:00
FCSB si Universitatea Craiova dau cate doi jucatori in echipa ideala a etapei 1 din SuperLiga LPF alegere surpriza pentru antrenorul rundei
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FCSB și Universitatea Craiova dau câte doi jucători în echipa ideală a primei etape din SuperLiga. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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Văzute ca fiind principalele pretendente la titlu în acest sezon, FCSB și Universitatea Craiova și-au respectat blazonul în etapa 1 a SuperLigii și au obținut victorii facile. Astfel, fiecare formație are câte doi reprezentanți în echipa ideală.

Câte doi jucători de la FCSB și Universitatea Craiova în echipa ideală a primei etape din SuperLiga

FCSB a trecut fără probleme în Ghencea, scor 2-0, de FC Argeș, marea surpriză a stagiunii precedente, în timp ce campioana Universitatea Craiova s-a impus de o manieră categorică, scor 4-0, în duelul cu UTA din Bănie.

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Startul excelent le-a adus ambelor formații câte doi jucători în echipa ideală a etapei cu numărul unu din SuperLiga. ”Roș-albaștrii” sunt reprezentanți de fundașul Andre Duarte și de atacantul Octavian Popescu, în timp ce oltenii îi au pe Carlos Mora și Ștefan Baiaram.

Tot câte doi jucători în acest ”11” al rundei de deschidere mai au nou promovata Corvinul și U Cluj. Ceilalți trei fotbaliști incluși în această formulă provin de la Petrolul, Rapid și Oțelul Galați. Echipa ideală a primei etape arată astfel:

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PORTAR

  • Lukaz Zima (Petrolul) – Revenit la Petrolul, a închis poarta ‘lupilor galbeni’. În prima repriză a avut intervenția etapei

FUNDAŞI

  • Carlos Mora (Universitatea Craiova) – Intrat pe durata reprizei secunde, a contribuit la două dintre golurile campioanei
  • Andre Duarte (FCSB) – A câștigat toate duelurile la sol în care a fost implicat și s-a dovedit a fi la înălțime în duelurile aeriene
  • Alexandru Pașcanu (Rapid) – A marcat golul care le-a adus giuleștenilor toate cele trei puncte
  • Alexandru Neacșa (Corvinul) – Căpitanul Corvinului și-a condus echipa spre victorie. A avut un procent de 92% pase reușite (48 din 52)

MIJLOCAŞI

  • Pedro Nuno (Oțelul Galați) – A fost imperial la centrul terenului. A pasat decisiv pentru ambele goluri marcate de echipa sa
  • Mouhamadou Drammeh (U Cluj) – A avut o evoluție solidă. A marcat golul victoriei
  • Sergio Ribeiro (Corvinul) – A avut un debut perfect în Superligă: gol direct din lovitură liberă

ATACANŢI

  • Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) – Gol și pasă decisivă. A ajuns la 50 de goluri în tricoul oltenilor, dintre care 40 în campionat
  • Alibek Aliev (U Cluj) – A marcat un gol și a fost un pericol permanent pentru adversari
  • Octavian Popescu (FCSB) – Cel mai bun de pe teren. A oferit o pasă decisivă și a scos un penalty

Antrenorul etapei vine de la o nou promovată

Revenită pe prima scenă a fotbalului românesc după o pauză îndelungată, Corvinul a avut parte de un start perfect și a învins categoric Csikszereda, scor 3-0. Un mare merit îi aparține și tehnicianului Florin Maxim, care a fost desemnat antrenorul etapei.

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”Echipa sa a revenit pe prima scenă după 35 de ani în stil mare, cu o victorie categorică!”, se arată pe site-ul oficial al LPF, în dreptul numelui lui Maxim, omul care a contribuit din plin la ascensiunea hunedorenilor.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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