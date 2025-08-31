FCSB și Universitatea Craiova, program infernal până la finalul anului 2025. Jocuri din 3 în 3 zile pe trei fronturi

După preliminariile din cupele europene din acest sezon, Universitatea Craiova și FCSB sunt singurele formații care vor reprezenta România pe continent. Programul ambelor echipe este extrem de aglomerat, iar FANATIK vă prezintă volumul mare de partide.
FCSB și Universitatea Craiova, program infernal până la finalul anului
FCSB și Universitatea Craiova sunt singurele formații din România care sunt calificate în cupele europene în acest sezon. Ambele echipe au un volum mare de partide, duelurile fiind programate fie în SuperLiga, Europa/Conference League sau chiar grupele Cupei României.
FANATIK a făcut o analiză asupra duelurilor, iar aceste nu sunt deloc puține la număr. În acest an, echipele angrenate în competițiile europene vor disputa nu mai puțin de 21 de meciuri. De menționat este faptul că FCSB va avea două meciuri suplimentare în „Faza Ligii” Europa League, însă acestea vor avea loc în luna ianuarie din 2026.
Care este numărul de partide pe care FCSB și Universitatea Craiova îl vor disputa până la finalul anului
Atât FCSB, cât și Universitatea Craiova au un program infernal în perioada imediat următoare. În urma analizei FANATIK, site-ul nostru a aflat că formațiile din cupele europene din România vor disputa un număr de 21 de partide până la finalul anului. De menționat este faptul că roș-albaștri au două meciuri suplimentare în Europa League în anul 2026.
Cu 4 luni rămase până la sfârșitul lui 2025, formațiile din România vor juca, în principal, la 3 zile distanță. Competițiile în care sunt angrenate cele două sunt SuperLiga, Cupa României și UEFA Europa/Conference League.
Ce program au FCSB și Universitatea Craiova până la finalul 2025
SuperLiga:
- Etapa 8: 31 august 2025 CFR Cluj – FCSB / FC Botoșani – Universitatea Craiova
- Etapa 9: 14 septembrie 2025 Csikszereda M. Ciuc – FCSB / Universitatea Craiova – Farul Constanța
- Etapa 10: 20 septembrie 2025 FC Botoșani – FCSB / Oțelul Galați – Universitatea Craiova
- Etapa 11: 27 septembrie 2025 FCSB – Oțelul Galați / Universitatea Craiova – Dinamo București
- Etapa 12: 4 octombrie 2025 FCSB – Universitatea Craiova
- Etapa 13: 18 octombrie 2025 Metaloglobus București – FCSB / Universitatea Craiova – Unirea Slobozia
- Etapa 14: 25 octombrie 2025 FCSB – UTA Arad / Metaloglobus București – Universitatea Craiova
- Etapa 15: 1 noiembrie 2025 U Cluj – FCSB / Universitatea Craiova – Rapid București
- Etapa 16: 8 noiembrie 2025 FC Hermannstadt – FCSB / Universitatea Craiova – UTA Arad
- Etapa 17: 22 noiembrie 2025 FCSB – Petrolul Ploiești / FC Argeș – Universitatea Craiova
- Etapa 18: 29 noiembrie 2025 Farul Constanța – FCSB / U Cluj – Universitatea Craiova
- Etapa 19: 6 decembrie 2025 FCSB – Dinamo București / Universitatea Craiova – CFR Cluj
- Etapa 20: 13 decembrie 2025 Unirea Slobozia – FCSB / FC Hermannstadt – Universitatea Craiova
- Etapa 21: 20 decembrie 2025 FCSB – Rapid București / Universitatea Craiova – Csikszereda M. Ciuc
Europa League (FCSB)/Conference League (Universitatea Craiova):
- 25 septembrie 2025, ora 19:45: Go Ahead Eagles – FCSB / –
- 2 octombrie 2025, ora 19:45: FCSB – Young Boys Berna / 2 octombrie 2025, ora 22:00: Raków Czestochowa – Universitatea Craiova
- 23 octombrie 2025, ora 19:45: FCSB – Bologna / 23 octombrie 2025, ora 22:00: Universitatea Craiova – FC Noah
- 6 noiembrie 2025, ora 19:45: FC Basel – FCSB / 6 noiembrie 2025, ora 22:00: Rapid Viena – Universitatea Craiova
- 27 noiembrie 2025, ora 22:00: Steaua Roșie Belgrad – FCSB / 27 noiembrie 2025, ora 19:45: Universitatea Craiova – Mainz
- 11 decembrie 2025, ora 22:00: FCSB – Feyenoord / 11 decembrie 2025, ora 19:45: Universitatea Craiova – Sparta Praga
- – / 18 decembrie 2025, ora 22:00: AEK Atena – Universitatea Craiova
- 22 ianuarie 2026, ora 22:00: Dinamo Zagreb – FCSB / –
- 29 ianuarie 2026, ora 22:00: FCSB – Fenerbahce / –
Cupa României:
- 29 octombrie 2025: FCSB – Adversar necunoscut / 29 octombrie 2025: Universitatea Craiova – Adversar necunoscut
- 3 decembrie 2025: FCSB – Adversar necunoscut / 3 decembrie 2025: Universitatea Craiova – Adversar necunoscut
- 17 decembrie 2025: FCSB – Adversar necunoscut / De stabilit: Universitatea Craiova – Adversar necunoscut
Ce înseamnă calificarea a două echipe românești în cupele europene
În urma calificării a două echipe în cupele europene, România câștigă la nivelul coeficientului pe țară. În sezonul viitor, dacă rezultatele vor fi pe măsură, țara noastră va trimite o echipă direct în turul doi preliminar UEFA Champions League, față de turul unu în acest sezon.