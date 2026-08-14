FCSB și Universitatea Craiova și-au ales echipa partener în Liga 2! Unde ajung puștii de sute de mii de euro și cum funcționează noua regulă FRF

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FRF a anunțat un nou proiect în urmă cu câteva săptămâni: cluburile din Superliga vor putea să aleagă o echipă partener din Liga secundă și să trimită acolo fotbaliști U21. O mutare care le va permite tinerilor fotbaliști să bifeze mai multe minute la un nivel acceptabil, în timp ce echipele mici vor primi întăriri din Superliga.

FCSB și Universitatea Craiova și-au ales echipele partenere din liga secundă, unde vor trimite jucători U21

Astfel, FCSB va trimite 5 jucători la Concordia Chiajna, echipă care a fost aleasă drept partener. Pe listă apar mai mulți jucători care vor putea evolua atât pentru FCSB, cât și pentru Chiajna, însă alternativ și cu niște condiții clare. Cât despre Universitatea Craiova, oltenii au semnat un parteneriat cu Slatina, potrivit

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. FCSB i-a ales pe Rareș Andrei (portar, 16 ani), Andrei Dăncuș (fundaș, 17 ani), Mihai Toma (mijlocaș, 19 ani), David Popa (atacant, 19 ani) și Alexandru Stoian (atacant, 18 ani).

Trebuie menționat că regulamentul FRF a fost gândit pentru a-i proteja de accidentări pe tinerii fotbaliști. Astfel, dacă un jucător va evolua mai mult de 60 de minute într-un meci, acesta nu va putea evolua într-o altă partidă pentru clubul partener până peste a 3-a zi din clipa în care a trecut meciul precedent.

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, iar dacă a evoluat sub 30 minute poate juca 60 de minute. Nerespectarea acestor intervale poate duce la pierderea celui de-al doilea meci cu 0-3 la „masa verde”, dacă echipa adversă va depune contestație. Așadar, directorii sportivi vor fi mult mai atenți la acest aspect și la regulament.

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Concordia Chiajna are obiectiv promovarea și se va baza pe mai mulți tineri de la FCSB

Concordia Chiajna va avea obiectiv promovarea în acest sezon, sub comanda fostului dinamovist Adrian Scarlatache. Universitatea Craiova a anunțat, de asemenea, care sunt jucătorii care vor fi trimiși la CSM Slatina. Cel mai cunoscut nume este cel al lui Mihnea Rădulescu, fotbalist care a bifat 13 meciuri și două goluri pentru olteni, fiind cotat la 650.000 de euro.

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Alexandru Glodean (portar, 18 ani), Alexandru Maxim (portar, 19 ani), Denys Muntean (extremă, 17 ani) și Sebastian Șerban (mijlocaș, 20 ani) sunt ceilalți jucători ai Craiovei care vor ajunge la Slatina dacă situația o va cere.