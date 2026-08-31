Sport

I-a șocat pe toți cei de la FCSB: „I-am trimis dimineața asistentul medical acasă. Frisoane, vomă, stări de rău”

Mihai Stoica a dezvăluit în exclusivitate la MM la Fanatik ce s-a întâmplat cu Octavian Popescu înaintea antrenamentului FCSB și a confirmat problemele medicale acuzate de fotbalist.
Tibi Cocora
31.08.2026 | 18:50
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EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat cu Octavian Popescu înaintea antrenamentului FCSB. Foto: Colaj Fanatik.
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Absența lui Octavian Popescu de la antrenamentul FCSB a luat prin surprindere pe toată lumea, însă Mihai Stoica a venit cu explicații despre ceea ce s-a întâmplat cu fotbalistul. În exclusivitate la „MM la FANATIK”, managerul general al campioanei a dezvăluit că Octavian Popescu a acuzat mai multe probleme medicale și nu s-a putut ridica din pat. Mihai Stoica a recunoscut, însă, că o situație de genul acesta l-a pus în dificultate și că nu mai știe cum să gestioneze astfel de episoade.

Mihai Stoica, explicații despre absența lui Octavian Popescu de la antrenamentele FCSB

Octavian Popescu a lipsit de la unul dintre antrenamentele FCSB, iar situația a generat numeroase reacții în jurul campioanei României. Mihai Stoica susține că fotbalistul chiar s-a confruntat cu o stare de rău și că problemele medicale nu au fost inventate pentru a justifica absența de la ședința de pregătire. Managerul general al FCSB a povestit că un asistent medical a fost trimis la jucător pentru a verifica situația, însă Octavian Popescu nu a reușit să ajungă la baza de pregătire.

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„Tavi Popescu a acuzat stări de vomă, dureri de cap, frisoane. Așa este, nu e invenție. I s-a transmis să vină la bază, dar a rămas acasă că nu se poate ridica din pat. Băi, lasa-mă în pace, nu te poți ridica din pat…și nu s-a ridicat. A fost un asistent medical acolo, într-adevăr are niște probleme de sănătate. Spune-mi și mie ce măsuri să iei când un jucător nu-ți răspunde la telefon. Mă declar depășit de situaiție.

Niciodată nu am crezut că voi spune asta în viața mea, dar în relația cu anumiți jucători sunt depășit, pentru că nu știu cum să-i iau. Am crezut că pe Tavi l-am dus pe drumul bun și chiar a părut că urmează drumul acela, dar a dispărut din nou. Ce să fac, n-am idee. A fost excepțional în pregătire. Poate a fost peste media echipei în meciurile ăstea trecute. Dar acum…nu ai ce să le faci“, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM la Fanatik.

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Cum a explicat Octavian Popescu motivul pentru care nu a mai ajuns la antrenamentul FCSB

În ziua meciului cu UTA, Gigi Becali a vorbit pe larg la FANATIK SUPERLIGA despre problemele apărute la echipă. Omul de afaceri a mai spus, printre altele, că și Tavi Popescu „a comis-o”. Conform celor spuse de Gigi Becali, Tavi Popescu a ratat unul dintre antrenamentele FCSB-ului, întrucât nu s-a trezit la timp, iar din acest motiv nu a fost trecut pe foaia de joc pentru meciul cu UTA, încheiat cu victoria la limită a arădenilor.

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De asemenea, Becali a precizat că Tavi Popescu a acuzat și o răceală. Totuși, patronul FCSB a rămas destul de sceptic: „Tavi Popescu zice că e foarte bolnav, răcit, nu a putut să vină. Poate să vină mâine să ne arate cât de bolnav este el. Așa a zis el, dar știu eu ce face el? Că lumea nu mai e normală la cap“.

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I-a șocat pe toți cei de la FCSB: „I-am trimis dimineața asistentul medical acasă“

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