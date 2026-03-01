Sport

FCSB știe deja cu cine va juca în prima etapă din play-out. Pe ce teren va evolua campioana României

FCSB va juca în premieră în play-out-ul SuperLigii. După 4-2 cu UTA Arad, campioana României și-a consolidat locul 7 și știe cu cine va juca în prima etapă
Cristian Măciucă
01.03.2026 | 23:00
FCSB stie deja cu cine va juca in prima etapa din playout Pe ce teren va evolua campioana Romaniei
ULTIMA ORĂ
FCSB știe deja cu cine va juca în prima etapă din play-out. Pe ce teren va evolua campioana României. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB va juca în play-out pentru prima dată în istorie de când SuperLiga se desfășoară după actualul format. Campioana en-titre știe deja cu cine și unde va juca meciul din runda cu numărul 1.

FCSB – Metaloglobus, în prima etapă din play-out

Rămasă fără miza play-off-ului, FCSB s-a dezlănțuit la Arad și nu le-a dat nicio șansă celor de la UTA. Echipa lui Charalambous a spulberat-o pe „Bătrâna Doamnă”, scor 4-2. Datorită acestei victorii, roș-albaștrii și-au consolidat locul 7 și știu deja cu cine vor juca în prima etapă din play-out.

ADVERTISEMENT

Deși mai e de disputat o etapă din sezonul regulat, FCSB are asigurat locul 7, la fel ca Metaloglobus, care e sigură de poziția a 16-a. Astfel, cele două vor fi adversare în prima etapă din play-out, meciul urmând să aibă loc pe Arena Națională, terenul campioanei en-titre. În sezonul 2025-2026, play-off-ul și play-out-ul SuperLigii încep în weekendul 14-15 martie.

Play-out-ul se va încheia în 16-17 mai 2026, în timp ce play-off-ul o săptămână mai târziu. Cum play-out-ul nu se desfășoară după sistemul tur-retur, pentru că a terminat sezonul regulat pe locul 7, FCSB va juca cinci meciuri pe teren propriu și patru în deplasare. Pe lângă Metaloglobus, în play-out, roș-albaștrii le vor mai înfrunta pe UTA Arad, FC Botoșani, Farul Constanța, Oțelul Galați, Petrolul Ploiești, Csikszereda, Unirea Slobozia și Hermannstadt.

ADVERTISEMENT
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și...
Digi24.ro
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump

FCSB a pierdut puncte cu toate nou-promovatele

FCSB a ajuns în această situație și din cauza rezultatelor pe care le-a avut cu nou-promovatele FC Argeș, Csikszereda și Metaloglobus. Cu piteștenii, roș-albaștrii au făcut zero puncte, după ce echipa lui Bogdan Andone s-a impus cu 2-0 în deplasare și cu 1-0 acasă. Cu Metaloglobus, FCSB a pierdut în deplasare, scor 1-2, dar și-a luat revanșa la București, scor 4-1.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Digisport.ro
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Gigi Becali, reacție fulger după UTA – FCSB 2-4. L-a făcut praf pe...
Fanatik
Gigi Becali, reacție fulger după UTA – FCSB 2-4. L-a făcut praf pe Sebastian Colțescu: „Du-te, mă, la pensie!”
Gigi Becali, decizie șoc după ce FCSB a ajuns în play-out: „Mirel Rădoi,...
Fanatik
Gigi Becali, decizie șoc după ce FCSB a ajuns în play-out: „Mirel Rădoi, manager general! L-am sunat”
Culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la Almeria. De ce bagă, de fapt, portughezul...
Fanatik
Culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la Almeria. De ce bagă, de fapt, portughezul bani în acest club: ”Tot cu arabii”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Cristi Borcea, tranșant după rușinea istorică suferită de FCSB! Prima reacție a finului...
iamsport.ro
Cristi Borcea, tranșant după rușinea istorică suferită de FCSB! Prima reacție a finului lui Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!