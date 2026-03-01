FCSB știe deja cu cine va juca în prima etapă din play-out. Pe ce teren va evolua campioana României

ADVERTISEMENT

pentru prima dată în istorie de când SuperLiga se desfășoară după actualul format. Campioana en-titre știe deja cu cine și unde va juca meciul din runda cu numărul 1.

FCSB – Metaloglobus, în prima etapă din play-out

Rămasă fără miza play-off-ului, Echipa lui Charalambous a spulberat-o pe „Bătrâna Doamnă”, scor 4-2. Datorită acestei victorii, roș-albaștrii și-au consolidat locul 7 și știu deja cu cine vor juca în prima etapă din play-out.

ADVERTISEMENT

Deși mai e de disputat o etapă din sezonul regulat, FCSB are asigurat locul 7, la fel ca Metaloglobus, care e sigură de poziția a 16-a. Astfel, cele două vor fi adversare în prima etapă din play-out, meciul urmând să aibă loc pe Arena Națională, terenul campioanei en-titre. În sezonul 2025-2026, play-off-ul și play-out-ul SuperLigii încep în weekendul 14-15 martie.

Play-out-ul se va încheia în 16-17 mai 2026, în timp ce play-off-ul o săptămână mai târziu. Cum play-out-ul nu se desfășoară după sistemul tur-retur, pentru că a terminat sezonul regulat pe locul 7, FCSB va juca cinci meciuri pe teren propriu și patru în deplasare. Pe lângă Metaloglobus, în play-out, roș-albaștrii le vor mai înfrunta pe UTA Arad, FC Botoșani, Farul Constanța, Oțelul Galați, Petrolul Ploiești, Csikszereda, Unirea Slobozia și Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut puncte cu toate nou-promovatele

FCSB a ajuns în această situație și din cauza rezultatelor pe care le-a avut cu nou-promovatele FC Argeș, Csikszereda și Metaloglobus. Cu piteștenii, roș-albaștrii au făcut zero puncte, după ce echipa lui Bogdan Andone s-a impus cu 2-0 în deplasare și cu 1-0 acasă. Cu Metaloglobus, FCSB a pierdut în deplasare, scor 1-2, dar și-a luat revanșa la București, scor 4-1.