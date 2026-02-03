Sport

FCSB, sub lupa lui Zeljko Kopic: „Vedeți ce s-a întâmplat!”

Înainte de meciul lui Dinamo cu Farul, din etapa cu numărul 25 a SuperLigii, Zeljko Kopic a vorbit despre FCSB și a dat drept exemplu formația rivală din București.
Mihai Alecu
03.02.2026 | 19:02
FCSB sub lupa lui Zeljko Kopic Vedeti ce sa intamplat
ULTIMA ORĂ
Exemplul FCSB folosit de Zeljko Kopic
ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic a prefațat meciul pe care Dinamo urmează să-l joace împotriva celor de la Farul Constanța, în etapa cu numărul 25 din SuperLiga, însă nu a uitat nici de rivala din campionat și a vorbit despre problemele pe care formația roș-albastră le-a avut.

FCSB, oferită drept exemplu de Zeljko Kopic

Vorbind despre echilibrul din SuperLiga, acolo unde orice rezultat e posibil, antrenorul croat al lui Dinamo a folosit drept exemplu ceea ce a pățit FCSB în acest sezon în care rezultatele au fost mult sub așteptări.

ADVERTISEMENT

„Pentru mine, știți că am vorbit despre asta, SuperLiga este un campionat în care niciun meci nu este văzut ca o mare surpriză. Vedeți ce s-a întâmplat cu FCSB anul ăsta, ce momente au avut CFR, U Cluj, care acum se mișcă mai bine. Fiecare echipă are structura ei, spirit de luptă, o mentalitate bună. Pentru mine, orice meci este deschis oricărui rezultat. Dacă nu ești focusat sută la sută, poți avea probleme.

Cum am pățit meciul trecut, am primit gol în urma unei greșeli. După aceste 6 meciuri din sezonul regulat, orice este posibil, nimic nu mă poate surprinde. În România campionatul începe devreme și se termină în mai, am jucat multe partide până acum, asta este SuperLiga, trebuie să respectăm regulile, nu vreau să mă gândesc la asta, ci să pregătesc echipa cât mai bine”, a mai spus Kopic.

ADVERTISEMENT
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Digi24.ro
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică

Distanță considerabilă între Dinamo și FCSB după 24 de etape trecute din SuperLiga

După două sezoane consecutive în care a reușit să câștige titlul în SuperLiga, FCSB nu s-a mai ridicat la nivelul așteptărilor în actuala stagiune, una în care se luptă pentru a prinde un loc de play-off. Formația condusă de Elias Charalambous nu a fost la un nivel foarte ridicat nici în Europa League, acolo unde a făcut 7 puncte din 24 posibile.

ADVERTISEMENT
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut...
Digisport.ro
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune

De cealaltă parte, Dinamo este considerată ca fiind una dintre favoritele pentru câștigarea campionatului, alături de Universitatea Craiova și Rapid. „Câinii” sunt pe locul 2 și au doar un punct de recuperat față de echipa olteană care conduce clasamentul. Distanța între cele două mari rivale, Dinamo și FCSB, înainte de startul etapei cu numărul 25, este de 11 puncte, însă avantajul campioanei, în cazul calificării în play-off, este că punctele se înjumătățesc.

Transylvania Open 2026. Gabriela Ruse, eliminată surprinzător în primul tur!
Fanatik
Transylvania Open 2026. Gabriela Ruse, eliminată surprinzător în primul tur!
Românul comparat cu Cristiano Ronaldo, debut cu ghinion în SuperLiga! A văzut cum...
Fanatik
Românul comparat cu Cristiano Ronaldo, debut cu ghinion în SuperLiga! A văzut cum echipa sa pierde în prelungiri
Promisiunea făcută public de Mircea Lucescu la construirea noului stadion Dinamo: “Să îi...
Fanatik
Promisiunea făcută public de Mircea Lucescu la construirea noului stadion Dinamo: “Să îi dea Dumnezeu sănătate şi după Mondial să îşi poată onora cuvântul!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
20 de afaceriști din Constanța, gata să investească câte 5.000.000 de euro în...
iamsport.ro
20 de afaceriști din Constanța, gata să investească câte 5.000.000 de euro în Farul lui Hagi!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!