FCSB, sub lupa lui Zeljko Kopic: „Vedeți ce s-a întâmplat!”

Zeljko Kopic a prefațat meciul pe care urmează să-l joace împotriva celor de la Farul Constanța, în etapa cu numărul 25 din SuperLiga, însă nu a uitat nici de rivala din campionat și a vorbit despre problemele pe care formația roș-albastră le-a avut.

FCSB, oferită drept exemplu de Zeljko Kopic

Vorbind despre echilibrul , acolo unde orice rezultat e posibil, antrenorul croat al lui Dinamo a folosit drept exemplu ceea ce a pățit FCSB în acest sezon în care rezultatele au fost mult sub așteptări.

„Pentru mine, știți că am vorbit despre asta, SuperLiga este un campionat în care niciun meci nu este văzut ca o mare surpriză. Vedeți ce s-a întâmplat cu FCSB anul ăsta, ce momente au avut CFR, U Cluj, care acum se mișcă mai bine. Fiecare echipă are structura ei, spirit de luptă, o mentalitate bună. Pentru mine, orice meci este deschis oricărui rezultat. Dacă nu ești focusat sută la sută, poți avea probleme.

Cum am pățit meciul trecut, am primit gol în urma unei greșeli. După aceste 6 meciuri din sezonul regulat, orice este posibil, nimic nu mă poate surprinde. În România campionatul începe devreme și se termină în mai, am jucat multe partide până acum, asta este SuperLiga, trebuie să respectăm regulile, nu vreau să mă gândesc la asta, ci să pregătesc echipa cât mai bine”, a mai spus Kopic.

Distanță considerabilă între Dinamo și FCSB după 24 de etape trecute din SuperLiga

După două sezoane consecutive în care a reușit să câștige titlul în SuperLiga, FCSB nu s-a mai ridicat la nivelul așteptărilor în actuala stagiune, una în care se luptă pentru a prinde un loc de play-off. Formația condusă de Elias Charalambous nu a fost la un nivel foarte ridicat nici în Europa League, acolo unde a făcut 7 puncte din 24 posibile.

De cealaltă parte, Dinamo este considerată ca fiind una dintre favoritele pentru câștigarea campionatului, alături de Universitatea Craiova și Rapid. „Câinii” sunt pe locul 2 și au doar un punct de recuperat față de echipa olteană care conduce clasamentul. Distanța între cele două mari rivale, Dinamo și FCSB, înainte de startul etapei cu numărul 25, este de 11 puncte, însă avantajul campioanei, în cazul calificării în play-off, este că punctele se înjumătățesc.