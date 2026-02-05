FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB e condamnată să câștige meciul cu FC Botoșani pentru a rămâne în cursa pentru play-off. Primul „11” al campioanei va semăna cu cel din partida cu Csikszereda, cu excepția lui Daniel Bîrligea, care ar putea fi lăsat pe banca de rezerve. după succesul cu ciucanii, scor 1-0.

FCSB, echipa de start pentru meciul cu FC Botoșani. Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea

FCSB – FC Botoșani este meciul care trage cortina peste etapa cu numărul 25 din SuperLiga. Confruntarea de pe Arena Națională are loc joi, 5 februarie, de la ora 20:30. La campioana en-titre a apăra, din nou, În schimb, sunt șanse mici ca Daniel Bîrligea să fie titular.

„Sunt șanse foarte mari să avem o mică surpriză. Sunt șanse mari ca Bîrligea să fie rezervă. Nu e încă 100%, dar sunt șanse mari ca Mamadou Thiam să fie titular în atac diseară. Două modificări față de meciul anterior. Ngezana va intra în locul lui Graovac și sunt șanse foarte mari ca Thiam să fie vârful de careu.

Bineînțeles se va continua cu Matei Popa în poartă, puștiul care a debutat cu Csikszereda. Deci, se prea poate, ca primul 11, cel puțin la această oră, când facem noi emisiunea, arată cu Matei Popa în poartă, Crețu, Ngezana, Duarte, Radunovic. Apoi, Lixandru și Tănase în fața lor. Miculescu, Olaru și Cisotti și Thiam, dacă va rămâne această variantă cu Thiam titular și Bîrligea rezervă”, a dezvăluit jurnalistul Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Primul „11” al FCSB-ului contra lui FC Botoșani

M. Popa – Crețu, Ngezana, Duarte, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Thiam

Bîrligea, amenințat cu banca de rezerve de Gigi Becali

Daniel Bîrligea l-a scos din sărite pe Gigi Becali, care l-a schimbat la pauza meciului FCSB – Csikszereda 1-0. Încă de la finalul acelei partide, latifundiarul din Pipera și-a amenințat fotbalistul că va lua loc pe banca de rezerve.

„Și-a făcut nume, are valoare, omul, când joacă în cupele europene își dă viața, se bate cu câte 3, la națională cu câte 4, când joacă în campionat neah… Când vine mingea, o returnează la adversar.

I-am zis lui Meme să îl sune înaintea meciurilor să vorbească cu el să alerge, să joace fotbal. O să îl sun mâine, o să îl întreb dacă se distrează. Lasă că o să vezi ce mă distrez eu!”, a spus Becali la

3 goluri și 2 assist-uri în 16 meciuri are Daniel Bîrligea în acest sezon de SuperLiga

15 milioane de euro este clauză de reziliere a atacantului venit de la CFR Cluj