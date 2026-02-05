Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv

Care va fi primul „11” al celor de la FCSB pentru meciul din această seară cu FC Botoșani. Marea surpriză în echipa de start a roș-albaștrilor e absența lui Daniel Bîrligea, care va fi lăsat pe banca de rezerve
Cristi Coste, Cristian Măciucă
05.02.2026 | 12:09
FCSB surpriza mare contra Botosaniului Birligea rezerva Thiam titular Cum arata primul 11 Exclusiv
breaking news
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB e condamnată să câștige meciul cu FC Botoșani pentru a rămâne în cursa pentru play-off. Primul „11” al campioanei va semăna cu cel din partida cu Csikszereda, cu excepția lui Daniel Bîrligea, care ar putea fi lăsat pe banca de rezerve. Atacantul a fost criticat aspru de Gigi Becali după succesul cu ciucanii, scor 1-0.

FCSB, echipa de start pentru meciul cu FC Botoșani. Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea

FCSB – FC Botoșani este meciul care trage cortina peste etapa cu numărul 25 din SuperLiga. Confruntarea de pe Arena Națională are loc joi, 5 februarie, de la ora 20:30. La campioana en-titre a apăra, din nou, Matei Popa, care a debutat contra lui Csikszereda. În schimb, sunt șanse mici ca Daniel Bîrligea să fie titular.

ADVERTISEMENT

„Sunt șanse foarte mari să avem o mică surpriză. Sunt șanse mari ca Bîrligea să fie rezervă. Nu e încă 100%, dar sunt șanse mari ca Mamadou Thiam să fie titular în atac diseară. Două modificări față de meciul anterior. Ngezana va intra în locul lui Graovac și sunt șanse foarte mari ca Thiam să fie vârful de careu.

Bineînțeles se va continua cu Matei Popa în poartă, puștiul care a debutat cu Csikszereda. Deci, se prea poate, ca primul 11, cel puțin la această oră, când facem noi emisiunea, arată cu Matei Popa în poartă, Crețu, Ngezana, Duarte, Radunovic. Apoi, Lixandru și Tănase în fața lor. Miculescu, Olaru și Cisotti și Thiam, dacă va rămâne această variantă cu Thiam titular și Bîrligea rezervă”, a dezvăluit jurnalistul Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru...
Digi24.ro
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”

Primul „11” al FCSB-ului contra lui FC Botoșani

  • M. Popa – Crețu, Ngezana, Duarte, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Thiam

Bîrligea, amenințat cu banca de rezerve de Gigi Becali

Daniel Bîrligea l-a scos din sărite pe Gigi Becali, care l-a schimbat la pauza meciului FCSB – Csikszereda 1-0. Încă de la finalul acelei partide, latifundiarul din Pipera și-a amenințat fotbalistul că va lua loc pe banca de rezerve.

ADVERTISEMENT
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă,...
Digisport.ro
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte

„Și-a făcut nume, are valoare, omul, când joacă în cupele europene își dă viața, se bate cu câte 3, la națională cu câte 4, când joacă în campionat neah… Când vine mingea, o returnează la adversar.

I-am zis lui Meme să îl sune înaintea meciurilor să vorbească cu el să alerge, să joace fotbal. O să îl sun mâine, o să îl întreb dacă se distrează. Lasă că o să vezi ce mă distrez eu!”, a spus Becali la TV Prima Sport, după meciul cu ciucanii.

ADVERTISEMENT
  • 3 goluri și 2 assist-uri în 16 meciuri are Daniel Bîrligea în acest sezon de SuperLiga
  • 15 milioane de euro este clauză de reziliere a atacantului venit de la CFR Cluj

Gigi Becali TAIE IN CARNE VIE la FCSB. Cum arata PRIMUL 11 la meciul cu FC Botosani

Stipe Perica, la capăt de linie cu Dinamo! Andrei Nicolescu i-a semnat sentinţa:...
Fanatik
Stipe Perica, la capăt de linie cu Dinamo! Andrei Nicolescu i-a semnat sentinţa: “Relaţia noastră s-a degradat în timp. Lucrurile n-ar trebui să meargă înainte” Ce se întâmplă cu Boateng şi Gnahore
Andrei Nicolescu exultă după Farul – Dinamo 2-3: „Victorie de caracter! Trebuie să...
Fanatik
Andrei Nicolescu exultă după Farul – Dinamo 2-3: „Victorie de caracter! Trebuie să ne descurcăm şi cu autobazele” Cine mai vine în mercato
Laurențiu Reghecampf, impresionat de țara africană în care antrenează. Dezvăluie cine este omul...
Fanatik
Laurențiu Reghecampf, impresionat de țara africană în care antrenează. Dezvăluie cine este omul care aruncă în vestiar cu bani! Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Uluitor! 100 de milioane de euro. Ion Țiriac nu glumește
iamsport.ro
Uluitor! 100 de milioane de euro. Ion Țiriac nu glumește
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!