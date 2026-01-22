FCSB, surprize mari: cu Ngezana, fără Tănase! Cum arată primul 11 contra lui Dinamo Zagreb: Gigi Becali a confirmat tot! Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB îşi joacă ultima carte pentru calificarea în play-off-ul Europa League pe terenul lui Dinamo Zagreb, joi, de la ora 22:00. O victorie şi chiar un egal îi menţin pe roş-albaştrii în cursa pentru calificare.

Gigi Becali a intrat în direct la Digisport şi a confirmat echipa de start a FCSB-ului cu Dinamo Zagreb, anunţată de FANATIK cu o jumătate de oră mai devreme:

„E un meci de milioane, dar trebuie să echilibrăm. Nu riscăm cu Tănase, a simțit ceva la antrenament. Cu Feyenoord am băgat și noi, am pus acolo ceva, și am câștigat. O să joace Baba.

A hotărât Dumnezeu. Acum, dacă ne interesează, gândim așa: la pauză vom face niște schimbări pentru că jucăm cu CFR. Dar în funcție de rezultat. Nu vreau să spun scenariul.

Am luat în calcul și pentru meciul cu CFR. Uite, Crețu are o vârstă. Nu mai poate juca la trei zile. Îl ținem pentru meciul cu CFR. O să vedem ce vrea Dumnezeu. Eu trebuie să-l pun pe Dumnezeu, chiar dacă voi nu vreți. Graovac joacă în dreapta, Ngezana şi cu Dawa în centru.

Băi, dacă tu nu mai aveai nicio șansă și ai pus niște copii cu Feyenoord, și a dat Toma gol. Normal că e mâna lui Dumnezeu”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Florin Tănase nu intră titular cu Dinamo Zagreb!

În echipa de start sunt surprize mari. FANATIK a aflat că Florin Tănase nu joacă pentru că a simţit dureri la gambă în ultimele zile, inclusiv la antrenamentul oficial. Staff-ul nu vrea să rişte nimic pentru a fi apt în derby-ul cu CFR Cluj.

În locul „decarului” va intra Baba Alhassan la mijloc. După mult timp se reface cuplul Dawa – Ngezana. Din informaţiile noastre, sud-africanul se întoace în centrul defensivei după ce .

Cum arată primul „11” al FCSB

Pe postul de fundaş dreapta va fi folosit Graovac, o altă surpriză a staff-ului. De la mijloc în sus, lucrurile sunt clare, cu Miculescu, Olaru şi Cisotti, în spatele lui .

Echipa de start a FCSB-ului cu Dinamo Zagreb (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Baba – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

FCSB nu mai face transferuri în această pauză de iarnă: „Toate posturile sunt dublate”

FCSB a făcut două achiziţii în această iarnă. Roş-albaştrii i-au luat pe Andre Duarte şi pe Ofri Arad. Niciunul dintre ei nu are drept de joc în Europa League decât în cazul în care FCSB se califică în play-off.

Mihai Stoica a precizat că în afara celor doi jucători sunt şanse mici să mai vină cineva la FCSB în această iarnă, singura excepţie fiind dacă va mai pleca vreun jucător în această pauză:

„Nu mai vine nimeni. Doar dacă pleacă cineva pentru că mai este timp. Fereastra e deschisă, doar atunci ne-am gândi dacă trebuie să mai vină. Deocamdată, avem posturi triplate. Toate posturile sunt dublate, iar unele sunt triplate”, a declarat Mihai Stoica, pentru Prima Sport.