FCSB, taxată dur după înfrângerea cu U Cluj: „Sunt obosiți că s-au plimbat pe la Bruxelles!”

„Pandi” a spus că jucătorii au fost obosițit după meciul cu Anderlecht, pe care îl consideră drept doar o plimbare pe la Bruxelles.

FCSB, taxată dur după înfrângerea cu U Cluj

Basarab Panduru a taxat-o dur pe pe care a suferit-o în deplasarea cu Universitatea Cluj, scor 1-2, fiind convins că jucătorii au fost obosiți după meciul pe care l-au avut în Conference League cu Anderlecht:

ADVERTISEMENT

„FCSB pierde pentru că e obosită, pentru că se plimbă prin Bruxelles, pentru că vine direct la Cluj de la Bruxelles, pierde pentru că nu se aștepta ca U Cluj să joace așa.

Eu asta am văzut. Am văzut de fapt de la finalul meciului cu Anderlecht, când Edjouma căzuse la o fază și nu s-a mai ridicat. U Cluj a știut cum să stea în prima repriză, a profitat de greșeli, plus că a mai avut o bară transversală prin Thiam”.

ADVERTISEMENT

„A bătut câmpii Dică sau a spus adevărul? Adevărul nu e doar din seara asta, e de mai mult timp. Am spus de multe ori că Dawa respinge mingea cu călcâiul și are călcâiul tocit. Nu mai are voie antrenorul să spună ceva despre jucători?”, a mai spus Basarab Panduru, la TV .

„Nu poți să faci asemenea declarații!”

Florin Răducioiu , după ce antrenorul vicecampioanei României și-a atacat jucătorii la finalul meciului cu Universitatea Cluj:

ADVERTISEMENT

„Îl înțeleg pe Dică, e nervos, dar nu poți să faci asemenea declarații. Nu îmi place să aud că un antrenor spune despre jucătorii săi că nu știu să facă preluări la Liga 1. Înțeleg că e supărat, dar nu spui așa”.

„Am văzut prea puțin de la FCSB pentru a obține o remiză. E just rezultatul ăsta, nu ai cum să ceri mai mult”, a mai spus Florin Răducioiu.

ADVERTISEMENT