FCSB, top uluitor în Europa! E depășită doar de Real Madrid și alte două echipe uriașe!

Sezonul trecut, FCSB, campioana României, a fost una dintre echipele din Europa cu cele mai multe meciuri jucate în toate competițiile. Doar trei formații de pe bătrânul continent au avut mai mult de muncă în stagiunea 2024/2025.

FCSB a jucat 65 de meciuri în ultimul sezon! Pe ce loc e campioana României

FCSB a avut parte de un sezon de vis. A câștigat titlul în România la pas și a ajuns până în optimile de finală ale Europa League, unde a fost eliminată de francezii de la Lyon. Până atunci, reușise să învingă echipe de calibru precum PAOK sau Midtjylland și a remizat cu Hoffenheim și Olympiakos.

Roș-albaștrii au intrat în Europa încă din primul tur preliminar al UEFA Champions League. Au ajuns până în turul 3, unde au fost eliminați de Sparta Praga, însă și-au continuat cu brio aventura în Europa League

În total, FCSB a jucat nu mai puțin de 65 de meciuri în toate competițiile în sezonul precedent — o cifră uriașă. Practic, echipa lui Elias Charalambous a avut, aproape în fiecare săptămână, două partide oficiale.

Mai mult, doar trei echipe au avut mai mult de muncă în sezonul precedent în toată Europa. Este vorba despre PSG și Real Madrid, două formații care au ajuns până în , dar și despre portughezii de la Benfica, care au evoluat în 66 de partide.

Poate repeta campioana României acest scenariu?

Restul echipelor care au bifat peste 60 de meciuri în ultimul sezon sunt Chelsea, Brugge, Sutton United, Inter, Celje și Rangers. În Superliga României se poate ajunge rapid la un număr uriaș de partide disputate.

Practic, echipele care ajung în playoff pornesc din start cu 40 de meciuri. Se adaugă și cele din Cupă, iar formațiile care reprezintă România în cupele europene pot să depășească lejer pragul de 60 de meciuri pe sezon, așa cum ar putea fi cazul și pentru FCSB și Universitatea Craiova.