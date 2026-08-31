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Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali (68 de ani), nu stă cu mâinile în sân după un nou meci catastrofal făcut de elevii lui Marius Baciu (51 de ani), în campionat cu UTA Arad. Înainte de derby-ul cu liderul din SuperLiga, patronul roș-albaștrilor a anunțat un transfer tare. Cine a fotbalistul așteptat la fosta campioană.

Patronul FCSB anunță un transfer tare înainte de derby-ul cu Dinamo

FCSB începe să arate și în campionat fața prezentată în acest sezon de Conference League. Echipa lui Marius Baciu a ajuns la două eșecuri consecutive și cade tot mai mult în clasament, ajungând deja pe locul 4 înainte de derby-ul cu Dinamo. În runda a 7-a, fosta campioană a pierdut „acasă”, la Târgoviște, cu UTA, scor 1-3. Arădenii au fost mai buni la toate capitolele și au obținut primul succes din acest sezon.

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Luni, la FANATIK SUPERLIGA, și amărât după această prestație jalnică a echipei pe care o conduce. El a spus că FCSB nu joacă nimic și trebuie să aducă jucători de valoare. Se pare că Becali s-a mișcat deja extrem de rapid și a „ochit” un fotbalist din prima ligă. „Nici nu mai știu ce să spun. Trebuie să iau jucători de valoare. Echipa nu joacă nimic. (n.r. Aveți ceva ținte?) Am dat un ordin pentru cineva. Încă de azi-noapte am dat. (n.r. E jucător din România?) Da, un străin din România”, a spus Becali.

Ce a spus Gigi Becali când a fost întrebat de varianta Issouf Macalou la FCSB

În intervenția sa de luni de la FANATIK SUPERLIGA, de moderator dacă ivorianul de la U Cluj, Issouf Macalou (27 de ani) este cel care ar putea ajunge la FCSB în această perioadă. „(n.r. Cât ați oferit pe Macalou?) Nu stau eu să vorbesc de Macalou acum”, a spus patronul roș-albaștrilor, iritat de întrebare.

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Gigi Becali este un mare fan al fotbalistului de la U Cluj. Recent, tot în emisiunea de la FANATIK, patronul FCSB a făcut o comparație între ivorianul de la „Șepcile Roșii” și Aymen Boutoutaou. Șeful fostei campioane a dat clar de înțeles faptul că fotbalistul care joacă în țară este peste algerianul adus din Franța. „Care e mai bun? Macalou sau Boutoutaou? Dacă ofeream 1 milion de euro pe Macalou îl dădeau? Păi de ce să fiu eu idiot?”, a spus Becali, pe 24 august, la FANATIK SUPERLIGA.

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Cine este și ce cifre are Issouf Macalou în SuperLiga

Issouf Macalou este un fotbalist ivorian în vârstă de 27 de ani. Acesta evoluează pe poziția de extremă și atacant la Universitatea Cluj. A ajuns în România în ianuarie 2025, venind de la Sochaux, din Liga a 3-a franceză. Macalou are 66 de meciuri și 10 goluri în tricoul ardelenilor. Este cotat pe transfermarkt la 1,2 milioane de euro.