FCSB, transfer surpriză din Liga a treia franceză: „Bine ai venit!”

ADVERTISEMENT

FCSB a anunțat în mod oficial în cursul zilei de joi un transfer aparent surprinzător. Ronny Labonne (28 de ani), fundaș dreapta ultima dată aflat sub contract cu SM Caen din Liga a treia franceză, a semnat cu fosta campioană a României. El este originar din Martinica și deține și cetățenia franceză. Până în prezent a evoluat pentru mai multe echipe din Hexagon.

FCSB l-a anunțat oficial pe Ronny Labonne, fundaș dreapta care vine din Liga a treia franceză

„FCSB anunță transferul lui Ronny Labonne, de la SM Caen. Apărătorul născut la 14 septembrie 1997 în Martinica va purta tricoul cu numărul 97. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, au informat cei de la FCSB prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

ADVERTISEMENT

Ronny Labonne este component al naționalei țării sale, adunând până în prezent 6 selecții la nivel de seniori. A fost crescut de un club din Martinica, US Robert, iar ulterior, la o vârstă foarte fragedă, a făcut pasul spre Franța, jucând acolo pentru mai multe echipe, cum ar fi Drancy, Vaulx, La Duchere, Lyon-Duchere, Saint-Priest, Lorient B și Nimes, înainte de a ajunge la Caen.

Primul transfer oficializat de FCSB în această vară

Este primul transfer anunțat oficial de FCSB până acum în această vară. În schimb, la capitolul plecări roș-albaștrii au punctat până în prezent prin cedările lui , respectiv

ADVERTISEMENT

„Dragi suporteri, a venit momentul să îmi iau rămas bun. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea necondiționată și că ne-ați fost alături în momentele bune și mai puțin bune. A fost o onoare pentru mine să port culorile roș-albastre și să port banderola de căpitan. Vreau să susțineți în continuare echipa și nu uitați, eu sunt unul dintre voi! Hai, roș-albaștrii”,

ADVERTISEMENT

FCSB s-a înțeles deja și cu Anderson Ceara

Pe de altă parte, trebuie menționat că , doar că mutarea încă nu a fost confirmată în mod oficial de către clubul roș-albastru, chiar dacă

ADVERTISEMENT