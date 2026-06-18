Sport

FCSB, transfer surpriză din Liga a treia franceză: „Bine ai venit!”

Transfer surprinzător la FCSB! Fotbalistul din Liga a treia franceză a semnat contractul și a fost deja anunțat oficial: „Bine ai venit și mult succes!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.06.2026 | 20:03
FCSB transfer surpriza din Liga a treia franceza Bine ai venit
breaking news
FCSB, transfer surpriză din Liga a treia franceză. Foto: Facebook
ADVERTISEMENT

FCSB a anunțat în mod oficial în cursul zilei de joi un transfer aparent surprinzător. Ronny Labonne (28 de ani), fundaș dreapta ultima dată aflat sub contract cu SM Caen din Liga a treia franceză, a semnat cu fosta campioană a României. El este originar din Martinica și deține și cetățenia franceză. Până în prezent a evoluat pentru mai multe echipe din Hexagon.

FCSB l-a anunțat oficial pe Ronny Labonne, fundaș dreapta care vine din Liga a treia franceză

„FCSB anunță transferul lui Ronny Labonne, de la SM Caen. Apărătorul născut la 14 septembrie 1997 în Martinica va purta tricoul cu numărul 97. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, au informat cei de la FCSB prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

ADVERTISEMENT

Ronny Labonne este component al naționalei țării sale, adunând până în prezent 6 selecții la nivel de seniori. A fost crescut de un club din Martinica, US Robert, iar ulterior, la o vârstă foarte fragedă, a făcut pasul spre Franța, jucând acolo pentru mai multe echipe, cum ar fi Drancy, Vaulx, La Duchere, Lyon-Duchere, Saint-Priest, Lorient B și Nimes, înainte de a ajunge la Caen.

Primul transfer oficializat de FCSB în această vară

Este primul transfer anunțat oficial de FCSB până acum în această vară. În schimb, la capitolul plecări roș-albaștrii au punctat până în prezent prin cedările lui Darius Olaru în Belgia, la Royale Union Saint-Gilloise, respectiv Lukas Zima, cel care între timp a semnat cu Petrolul Ploiești, fiind vorba deci despre o revenire în ceea ce îl privește.

ADVERTISEMENT
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de...
Digi24.ro
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei

„Dragi suporteri, a venit momentul să îmi iau rămas bun. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea necondiționată și că ne-ați fost alături în momentele bune și mai puțin bune. A fost o onoare pentru mine să port culorile roș-albastre și să port banderola de căpitan. Vreau să susțineți în continuare echipa și nu uitați, eu sunt unul dintre voi! Hai, roș-albaștrii”, a fost mesajul transmis de Darius Olaru cu ocazia despărțirii sale de FCSB. 

ADVERTISEMENT
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de...
Digisport.ro
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”

FCSB s-a înțeles deja și cu Anderson Ceara

Pe de altă parte, trebuie menționat că FCSB a ajuns deja de ceva timp la un acord cu Anderson Ceara de la Csikszereda, după cum FANATIK a anunțat în exclusivitate la acel moment, doar că mutarea încă nu a fost confirmată în mod oficial de către clubul roș-albastru, chiar dacă patronul Gigi Becali a transmis în mai multe rânduri în ultimul timp că totul este rezolvat. 

ADVERTISEMENT
  • 250.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Ronny Labonne pe Transfermarkt 
  • 24 de meciuri a jucat Ronny Labonne în sezonul trecut pentru Caen în Liga a treia franceză, marcând un gol
Jucătorul cu peste 150 de meciuri în SuperLiga, la mare căutare după ce...
Fanatik
Jucătorul cu peste 150 de meciuri în SuperLiga, la mare căutare după ce a devenit liber de contract: „Există discuții cu câteva echipe”
Atacant legitimat la Milan, fost internațional U21, vine în SuperLiga! Exclusiv
Fanatik
Atacant legitimat la Milan, fost internațional U21, vine în SuperLiga! Exclusiv
Grupa J, LIVE BLOG de la CM 2026. ”Dibu” Martinez, look spectaculos pentru...
Fanatik
Grupa J, LIVE BLOG de la CM 2026. ”Dibu” Martinez, look spectaculos pentru turneul final
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Nicu Ceaușescu i-a lăsat 'mască' pe toți cei din jur: 'A luat un...
iamsport.ro
Nicu Ceaușescu i-a lăsat 'mască' pe toți cei din jur: 'A luat un arătător de lemn și s-a dus...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!