FCSB transferă din Portugalia! Anunțul lui MM Stoica și cum se poate schimba echipa: “Așa putem să jucăm”

Gigi Becali se mișcă repede! Strategia pentru perioada de transferuri s-a schimbat

, pe care îi poate vedea în direct înainte să le ofere un contract. Acum, însă, omul de afaceri pare pregătit să facă un pas important și să se orienteze și către alte țări.

Mihai Stoica, anunț clar! FCSB caută jucători în Portugalia. Cine e fotbalistul care a intrat deja pe lista de transferuri

Mihai Stoica a declarat că FCSB va trimite un delegat în Portugalia. C Managerul clubului a oferit și un prim nume: Andre Duarte, fostul fundaș al FCU Craiova, e o țintă de transfer.

„O să vină iarna, ne întărim. O să trimit pe cineva în Portugalia. O să vedem. Deocamdată mergem spre piața din Portugalia. Nu sunt bani. Echipele mici nu își permit să ofere salarii mari. Pătura financiară e cea mai importantă. Depinde de club. Sunt diferite salariile, dar sunt jucători foarte buni. E o piață interesantă. Nu chiar sub 10 mii. Nu există. Nu mai sunt banii care erau înainte. Ca să aduci jucători buni, trebuie să îi plătești.

Ieri mi-a trimis cineva un jucător liber de contract din liga a doua din Austria. Nu există. Ești totuși FCSB, nu poți să faci ceva. Noi am adus fundași centrali din străinătate. L-am adus pe Planic de la Vojvodina. Jucau în cupele europene. El venea motivat aici. Salariu mare și o altă vitrină. Și în Serbia e o piață. În Serbia și Croația sunt echipe mai mici.

Andre Duarte a fost pierdut de Mititelu. Noi am făcut o ofertă, dar a ajuns până la urmă în Ungaria. Sunt jucători pe care îi știm. Să vedem contractele. Noi putem lua jucători în iarnă. Avem de muncă. E cea mai frumoasă meserie. Eu mergeam în Brazilia și Argentina. Unii aveau mai mult nume, făceau scouting de 20 de ani, dar nu găseau jucători. Oamenii aveau un salariu mare și un card cu care puteau acoperi orice cheltuială. Eu nu sunt un familist, am fost tot timpul plecat, pasăre călătoare. A fost bine și aici. O să vedem. Poate. Cine știe. Să vedem ce joacă cum”, a explicat Mihai Stoica.

Se schimbă sistemul la FCSB!? Invenția pregătită de campioana României

În plus, oficial, campioana României a dat de înțeles că din iarnă am putea vedea un nou sistem la FCSB. Stafful echipei va încerca să joace cu trei fundași pe linia de fund. Universitatea Craiova folosește în acest sezon această formulă, iar echipa lui Mirel Rădoi are rezultate.

„Multe echipe joacă în 3 pe linia de fund. Noi jucam în 4. Puteam să studiem și varianta asta cu 3 fundași. Noi avem jucători interesanți și de marginea terenului. Pot face banda. În 3-5-2 sau 3-4-3 la FCSB, dacă vrei să faci o echipă dinamică, Radunovic poate fi o variantă de fundaș central stânga. Poți să joci cu el și pe banda stângă dacă vrei să ai defensivă bună. Olaru sau Tănase în spatele vârfurilor. Ai două vârfuri: Bîrligea, Alibec, Thiam. Chiar și Miculescu poate fi în față.

Vom studia sigur treaba asta. Vedem dacă ne înțelegem cu sistemul. În dreapta poate să fie Toma, Pantea, Cisotti. În opinia mea, nu e normal ca într-un sistem cu 3 apărători ca banda să fie făcută de un jucător cu picior schimbat. Tavi poate fi stânga și în centru, număr 10. Are ușurința de a depăși adversarul”, a mai spus Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

Cum ar putea arăta echipa de start a celor de la FCSB cu 3 fundași centrali