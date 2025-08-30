FCSB tremură după delegarea CCA la derby-ul cu CFR Cluj! „Centralul” și arbitrul VAR sunt pe lista neagră a campioanei

Derby-ul CFR Cluj – FCSB a început deja. Decizia CCA în ceea ce privește arbitrul de centru și arbitrul VAR, delegați la partida din Gruia, îi nemulțumește teribil pe roș-albaștri.

Delegare controversată la CFR Cluj – FCSB. Arbitrul și arbitrul VAR sunt pe lista neagră a roș-albaștrilor

Deși CFR Cluj și FCSB sunt în subsolul clasamentului, duelul direct din Gruia este considerat derby-ul etapei a 8-a. Partida este programată duminică, 31 august, de la ora 21:30. Ambele echipe au câte cinci puncte, cu mențiunea că ardelenii au un meci mai puțin disputat.

Așadar, partida de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” este una de maximă importanță, atât pentru CFR Cluj, cât și pentru FCSB. Tocmai de aceea, Comisia Centrală a Arbitrilor a delegat o brigadă experimentată, dar care stârnește controverse.

Derby-ul CFR Cluj – FCSB va fi condus la centru de Sebastian Colțescu. Craioveanul în vârstă de 48 de ani va fi ajutat de la cele două linii de asistenții Ovidiu Artene (Vaslui) și Daniel Mitruți (Craiova). Rolul celui de-al patrulea oficial va fi îndeplinit de Andrei Chivulete (București). În ceea ce privește arbitrajul video, acesta va fi asigurat din camera VAR de Ovidiu Hațegan (Arad) și de Raul Ghiciulescu (Lugoj).

Pentru Sebastian Colțescu, acesta va fi al doilea meci din actuala stagiune în care o arbitrează pe FCSB. Olteanul a fost la centru Cu toate acestea, conducerea campioanei României are motive să fie nemulțumită de această delegare.

FCSB, în „război” cu Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan

În ultimii doi ani, conducerea FCSB-ului a protestat de fiecare dată când a fost arbitrată de Sebastian Colțescu. Totul se trage după acel Farul – FCSB 0-1, disputat pe 17 septembrie 2023, când arbitrul în vârstă de 48 de ani a dictat ușor un penalty pentru roș-albaștri. În urma acelei partide, CCA l-a suspendat patru etape pe Colțescu, iar de atunci, „centralul” o dezavantajează constant pe FCSB. Cel puțin așa susțin oficialii campioanei.

Trei luni mai târziu de la acel meci de la Ovidiu, același Sebastian Colțescu era delegat la un derby CFR Cluj – FCSB. Atunci, roș-albaștrii au acuzat că au fost devantajați pentru că „centralul” craiovean a anulat un eurogol înscris de Florinel Coman.

Tot în acel sezon, 2023-2024, mai exact în penultima etapă a play-off-ului, . Deși era matematic campioană, echipa lui Elias Chralambous a fost nemulțumită de cum ardelenii au câștigat meciul.

Unicul gol al partidei de pe Arena Națională a fost înscris de Philip Otele. Nigerianul a reluat spectaculos, din „foarfecă”, dar l-a lovit cu piciorul în cap și pe Valentin Crețu. Colțescu a lăsat jocul să continue, iar golul a fost validat. În camera VAR s-a aflat, la fel ca la partida de duminică, Ovidiu Hațegan, care nu și-a contrazis colegul de la centru.

E împotriva noastră, nu știu de ce. E ceva la mijloc și nu știu ce. Pentru că el tot timpul numai împotriva noastră e. Fac un referat să nu ni-l mai dea niciodată pe Hațegan în VAR nouă, că ne-a distrus. Meme mi-a spus dinainte, dar nu-l credeam” – Gigi Becali, despre Ovidiu Hațegan

„De atunci ne pune la zid meci de meci”

Pentru Sebastian Colțescu, acesta va fi al doilea derby dintre vicecampioană și campioană în 2025. El a fost la centru și la FCSB – CFR Cluj, din etapa a 24-a a sezonului trecut, când l-a eliminat pe Florin Tănase. Roș-albaștrii au cerut și ei eliminarea lui Korenica, după un fault asupra lui Edjouma, Mihai Stoica făcându-l praf pe Colțescu.

„Colţescu, la CFR Cluj – FCSB. Ne anulează gol perfect valabil, în condițiile în care-l validase în primă fază. Gol marcat de Coman, de la 25 de metri, superșut, gol marcat lui Sava.

Următorul meci, FCSB – CFR Cluj, un meci cu implicaţii foarte importante pentru CFR Cluj, care dacă bătea își securiza poziția a doua și participarea în cupele europene.

Colţescu validează, cu binecuvântarea lui Haţegan de la VAR, un gol marcat de Otele, care îi face o foarfecă în cap lui Creţu, îi dă cu piciorul în cap lui Crețu și Colțescu zice că e OK.

Nu e OK, e o greșeală gravă de arbitraj. Și Colțescu continuă să arbitreze FCSB – CFR și nu dă ‘roşu’. De ce nu-i dă ‘roşu’? Nu se poate așa ceva!

Ne dă penalty-ul ăla la Ovidiu, nu l-am cerut noi. Ce vină avem noi că a dat penalty-ul greşit? De atunci ne pune la zid meci de meci”, a declarat Mihai Stoica, la , în februarie 2025.