FCSB – U Craiova sau „Ziua Judecății”? Patru dintre olteni au ocazia să își regleze conturile cu roș-albaștrii

FCSB este în fața unui nou derby. Liderul o întâlnește pe U Craiova, după ce, în etapa precedentă, a câștigat cu CFR Cluj, scor 3-0. Pentru patru dintre fotbaliștii oaspeților, meciul de la Giurgiu va avea o însemnătate specială.

Paul Papp, Mihai Bălașa, Alexandru Tudorie și Bogdan Vătăjelu sunt fotbaliștii din lotul lui Marinos Ouzounidis care au îmbrăcat de-a lungul carierei tricoul rivalei din Capitală.

FANATIK îți prezintă trecutul roș-albastru al celor patru olteni, care nu au plecat în cele mai bune condiții de la clubul patronat de Gigi Becali.

Paul Papp a plecat de la FCSB din cauza lui Mihai Stoica: „Au fost nervi. Nu mă voia”

Ajuns la FCSB în 2014, Paul Papp și-a încheiat aventura după doar două sezoane. Deși a început bine, punând umărul la cucerirea ultimului titlu al roș-albaștrilor, stoperul în vârstă de 31 de ani a plecat pe ușa din dos.

Declinul a început cu turul trei preliminar al Ligii Campionilor, atunci când, cu Mirel Rădoi pe bancă, FCSB a fost eliminată după o dublă de coșmar cu Partizan. După 1-1 pe Național Arena, sârbii au câștigat în retur cu scorul de 4-2, eroul negativ al acelei confruntări fiind chiar Papp, care a avut mai multe intervenții nereușite la golurile gazdelor.

A urmat apoi un nou episod în care FCSB a ratat un obiectiv important, iar fundașul a fost arătat cu degetul de către Mihai Stoica. Este vorba despre finalul sezonului 2015-2016, atunci când, după un meci în care au fost învinși la Giurgiu, scor 0-2, roș-albaștrii au pierdut titlul chiar în dauna Astrei.

„Mihai Stoica nu a dat niciodată în mine în presă. Au fost discuții, au fost nervi atunci, dar am avut o relație bună cu el. Nu vreau să dezgrop morții. Eu am renunțat la două salarii ca să plec, simțeam că nu mai e locul meu acolo.

Laurențiu Reghecampf mă dorea, dar mi-a spus că managerul nu mă dorește. Impresarul meu atunci era Anamaria Prodan, am discutat cu ea și cu Reghecampf. Am primit oferta din Elveția și am spus că e mai bine pentru mine și familia mea să plec. Am spus că dacă nu mă dorește toată lumea din club, e mai bine să plec”, se destăinuia Paul Papp, în primăvara anului trecut.

63 de meciuri, 3 goluri și 5 assist-uri a bifat Paul Papp în tricoul lui FCSB, alături de care a cucerit 1 titlu, 1 Cupă a României și 1 Cupă a Ligii

Alexandru Tudorie, trimis să care bagajele de către Laurențiu Reghecampf

Ultimul titlu câștigat de FCSB s-a datorat în mare măsură și Oțelului, care, deși retrogradată, a învins-o pe rivala bucureștenilor de la acea vreme, ASA Tg. Mureș. În acea echipă a gălățenilor se afla și Alexandru Tudorie (25 de ani), atacantul făcând imediat pasul la gruparea roș-albastră, în vara lui 2015, și fiind o mare speranță pentru Gigi Becali. Deși a ajuns în mandatul lui Rădoi, vârful a avut probleme cu următorul antrenor, Laurențiu Reghecampf.

În iarna lui 2016, Tudorie a fost trimis la echipa a doua a lui FCSB, „Reghe” motivând decizia, aprobată de Gigi Becali, cu o declarația memorabilă: „Tudorie e la echipa a doua. Când o să avem bagaje de cărat, o să-l chemăm şi ne va ajuta. Este bine, înalt, frumos, acum e la echipa a doua. Să joace acolo. A avut şanse. Când l-am introdus titular, am fost întrebat de ce nu joacă Golubovic”.

Cu 39 meciuri și trei goluri marcate, Alex Tudorie a plecat rapid de la FCSB, după doar un sezon, în vara lui 2016, acesta fiind mai întâi împrumutat, apoi cedat definitiv la FC Voluntari.

250 de mii de euro a plătit Gigi Becali pentru transferul lui Tudorie, care joacă la Craiova din august 2020

Mihai Bălașa n-a mai rezistat la FCSB: „Familia suferea când eram criticat”

Dacă Papp și Tudorie au mai trecut pe la alte echipe înainte de a ajunge în Bănie, Mihai Bălașa (26 de ani) a schimbat direct tricoul roș-albastru cu cel al „leilor”. Cumpărat de la Roma, în 2017, în schimbul a 500 de mii de euro, polivalentul fundaș s-a despărțit de FCSB după două sezoane și jumătate. Nemulțumit de ultimele prestații, Gigi Becali nu a ținut cont de rivalitatea din campionat și l-a cedat pe Bălașa la U Craiova, oltenii cumpârându-l cu doar 100 de mii de euro.

Deși a reușit să bifeze 78 de prezențe și să marcheze un gol de poveste pentru actualul lider din Liga 1, Mihai Bălașa a intrat în gura finanțatorului și nici nu a reușit să mai iasă de acolo, motiv pentru care a ales să „evadeze”, cu prima ocazie, la Craiova.

„Am considerat că e cel mai bine să plec la Craiova. Patronul a zis multe de mine, eu ajunsesem să mă obișnuiesc. Dar suferea familia și atunci m-am gândit de ce să nu plec în altă parte. Nu a fost tocmai plăcut, dar am trecut peste, acum sunt bine. Eu nu mai puteam continua în acele condiții, nici ei nu voiau să mai rămân la echipă, așa că cel mai bine a fost să plec de la echipă”, și-a motivat alegerea Mihai Bălașa, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că a revenit după accidentare.

1,2 milioane de euro este cota de transfer a lui Mihai Bălașa, conform transfermarkt.com

Bogdan Vătăjelu, bun doar pentru echipa a doua a roș-albaștrilor

Cea mai interesantă poveste este cea a lui Bogdan Vătăjelu (27 de ani). Puțină lume știe, dar fundașul lateral al „Științei” a jucat și el la FCSB, chiar în Ghencea, în perioada în care clubul lui Gigi Becali se numea Steaua. Născut la Râmnicu Vâlcea, acolo unde a și început junioratul, „Sarma” a fost luat de roș-albaștrii încă de când și-a făcut primul buletin. Acesta nu a rezistat însă decât până la majorat, FCSB trimițându-l fără nicio pretenție înapoi la Vâlcea și fără să îi ofere șansa de a bifa vreo prezența la prima echipă.