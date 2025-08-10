Sport

FCSB – Unirea Slobozia, în etapa a 5-a din SuperLiga. Stadionul „Steaua”, din nou casa roș-albaștrilor

FCSB și Unirea Slobozia se vor întâlni în etapa a 5-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre partida campioanei en-titre.
Iulian Stoica
10.08.2025 | 18:16
FCSB – Unirea Slobozia, în etapa a 5-a din SuperLiga FOTO: Colaj Fanatik

SuperLiga continuă cu etapa a 5-a, iar în această rundă FCSB va da peste Unirea Slobozia. Moralul roș-albaștrilor este ceva mai bun, campioana en-titre reușind să câștige prima manșă din turul 3 preliminar UEFA Europa League.

FCSB – Unirea Slobozia, în etapa a 5-a din SuperLiga. Roș-albaștrii, favoriți la victorie

Duelul FCSB – Unirea Slobozia, din etapa cu numărul 5 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Roș-albaștrii au pierdut în runda precedentă cu Dinamo, pe când ialomițenii au remizat cu Oțelul Galați.

FCSB vine după victoria cu Drita din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Moralul roș-albaștrilor s-a îmbunătățit, iar cele 3 puncte cu Unirea Slobozia ar însemna mult pentru jucătorii pregătiți de Elias Charalambous.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia a remizat cu acasă cu Oțelul Galați. Ialomițenii au 4 puncte obținute în primele 4 runde și speră că duelul va fi fără înfrângere.

Partida nu va avea loc pe „Arena Națională”, FCSB fiind nevoită să se mute pe stadionul „Steaua”, din Ghencea, pentru această rundă. Roș-albaștrii sunt obișnuiți cu suprafața de joc, aici disputând primele meciuri din sezon.

Cine transmite la TV FCSB – Unirea Slobozia din etapa 5 a SuperLigii

Meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 5-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 8 august:

  • Ora 21:30: Metaloglobus – Dinamo 0-1

Sâmbătă, 9 august:

  • Ora 18:30: UTA – Farul Constanța 2-1
  • Ora 21:30: U Cluj – Petrolul Ploiești 1-1

Duminică, 10 august:

  • Ora 18:30: Universitatea Craiova – FC Hermannstadt
  • Ora 21:30: FCSB – Unirea Slobozia

Luni, 11 august:

  • Ora 19:00: FC Botoșani – FC Argeș
  • Ora 21:30: Oțelul Galați – Rapid

Cum arată clasamentul înainte de FCSB – Unirea Slobozia

clasament

Cotele la pariuri pentru duelul FCSB – Unirea Slobozia

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, FCSB. Victoria roș-albaștrilor este cotată cu 1,42, în timp ce un succes al ialomițenilor are cota 7,80 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 4,80. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,98.

Vezi live video FCSB – Unirea Slobozia, în etapa 5 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Steaua”, dintre FCSB și Unirea  Slobozia, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Elias Charalambous, Andrei Prepeliță, Daniel Bîrligea și Adnan Aganovic pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik.
