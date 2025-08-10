FCSB – Unirea Slobozia, în etapa a 5-a din SuperLiga. Stadionul „Steaua”, din nou casa roș-albaștrilor

SuperLiga continuă cu etapa a 5-a, iar în această rundă FCSB va da peste Unirea Slobozia. Moralul roș-albaștrilor este ceva mai bun, campioana en-titre reușind să câștige prima manșă din turul 3 preliminar UEFA Europa League.
Duelul FCSB – Unirea Slobozia, din etapa cu numărul 5 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Roș-albaștrii au pierdut în runda precedentă cu Dinamo, pe când ialomițenii au remizat cu Oțelul Galați.
FCSB vine după victoria cu Drita din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Moralul roș-albaștrilor s-a îmbunătățit, iar cele 3 puncte cu Unirea Slobozia ar însemna mult pentru jucătorii pregătiți de Elias Charalambous.
De cealaltă parte, Unirea Slobozia a remizat cu acasă cu Oțelul Galați. Ialomițenii au 4 puncte obținute în primele 4 runde și speră că duelul va fi fără înfrângere.
Partida nu va avea loc pe „Arena Națională”, FCSB fiind nevoită să se mute pe stadionul „Steaua”, din Ghencea, pentru această rundă. Roș-albaștrii sunt obișnuiți cu suprafața de joc, aici disputând primele meciuri din sezon.
Meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 5-a rundă a acestui sezon.
Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, FCSB. Victoria roș-albaștrilor este cotată cu 1,42, în timp ce un succes al ialomițenilor are cota 7,80 la casele de pariuri.
Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 4,80. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,98.
