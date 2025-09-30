Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

A început derby-ul FCSB – Universitatea Craiova: “Am impresia că arbitrii sunt împotriva noastră!”. Assad şi Baiaram, în scădere de formă?!

Primele contre înaintea derby-ului FCSB - Universitatea Craiova. Reproșurile oltenilor îndreptate către arbitraj. Pe cine au pus tunurile oficialii echipei din Bănie.
Mihai Dragomir
30.09.2025 | 13:05
A inceput derbyul FCSB Universitatea Craiova Am impresia ca arbitrii sunt impotriva noastra Assad si Baiaram in scadere de forma
EXCLUSIV FANATIK
Duelul FCSB - Universitatea Craiova a început deja. Oltenii atacă înaintea meciului din etapa a 12-a. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB – Universitatea Craiova este derby-ul programat în etapa a 12-a din SuperLiga. Oltenii au început deja duelul, iar primii pe care au pus tunurile au fost arbitri din campionat. Ce l-a deranjat pe Pavel Badea.

ADVERTISEMENT

Arbitrajul le dă emoţii oltenilor înaintea meciului cu FCSB: “Nu există să nu fie atenţi amândoi!

După 2-2 cu Dinamo pe teren propriu în etapa a 11-a, oltenii au prins teamă de arbitraj. Echipa lui Mirel Rădoi a fost la un pas să piardă jocul contra „câinilor” după de Nicușor Bancu a văzut cartonașul roșu. Pavel Badea a pus tunurile pe arbitri și speră ca la derby-ul cu FCSB să nu mai existe astfel de probleme.

„Ne mulțumește rezultatul de 2-2 cu Dinamo, pe contextul în care, pe o greșeală de arbitraj, s-a ajuns chiar la un moment când s-a pus în balanță rezultatul. În ultimele 20 de minute am fost surprins cât de destabilizați am fost în inferioritate numerică, dar și câte ocazii a avut Dinamo. Să sperăm că meciul cu FCSB-ul în terminăm în 11 contra 11, pentru că așa suntem greu de bătut.

ADVERTISEMENT

Avem emoții legate de arbitraj pentru meciul cu FCSB. Avem această impresie că arbitri sunt împotriva noastră, dar este doar o impresie probabil. Sunt sigur că vom avea un arbitraj care se va ridica la nivelul meciului. În momentul când ești la VAR și vezi clar că amândoi lovesc și sunt animați să își plătească polițe reciproc, trebuia luată clar decizia de eliminare a celor doi, dar arbitrul a considerat altfel. 

Există comunicare între Cojocaru și Chivulete. Hai să zicem, unul dintre ei nu este atent, dar amândoi să nu fie atenți? Cred că este o greșeală a celor doi, și a lui Cojocaru și a lui Chivulete”, a spus Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după...
Digi24.ro
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele

Pavel Badea a vorbit înainte de FCSB - Universitatea Craiova

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE!

Cristi Balaj tună şi fulgeră după U Cluj – CFR Cluj 2-2: “Nimeni...
Fanatik
Cristi Balaj tună şi fulgeră după U Cluj – CFR Cluj 2-2: “Nimeni nu e mulţumit! Putem rata play-off-ul” Critici la adresa jucătorilor: “Au toate condiţiile!”
Deziluzie la derby-ul U Cluj – CFR Cluj: „Stadionul se umple la Untold...
Fanatik
Deziluzie la derby-ul U Cluj – CFR Cluj: „Stadionul se umple la Untold şi când vine FCSB!” Cele două rivale, puse la zid
Antrenorul echipei de pe podium, reacţie surpriză după victorie: “Nu mă gândesc la...
Fanatik
Antrenorul echipei de pe podium, reacţie surpriză după victorie: “Nu mă gândesc la play-off! Ce s-a întâmplat cu Sepsi e o lecţie!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Florin Gardoș a ajuns la un studio de videochat: 'O caut pe Geanina'
iamsport.ro
Florin Gardoș a ajuns la un studio de videochat: 'O caut pe Geanina'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!