A început derby-ul FCSB – Universitatea Craiova: “Am impresia că arbitrii sunt împotriva noastră!”. Assad şi Baiaram, în scădere de formă?!

FCSB – Universitatea Craiova este derby-ul programat în . Oltenii au început deja duelul, iar primii pe care au pus tunurile au fost arbitri din campionat. Ce l-a deranjat pe Pavel Badea.

Arbitrajul le dă emoţii oltenilor înaintea meciului cu FCSB: “Nu există să nu fie atenţi amândoi!

, oltenii au prins teamă de arbitraj. Echipa lui Mirel Rădoi a fost la un pas să piardă jocul contra „câinilor” după de . Pavel Badea a pus tunurile pe arbitri și speră ca la derby-ul cu FCSB să nu mai existe astfel de probleme.

„Ne mulțumește rezultatul de 2-2 cu Dinamo, pe contextul în care, pe o greșeală de arbitraj, s-a ajuns chiar la un moment când s-a pus în balanță rezultatul. În ultimele 20 de minute am fost surprins cât de destabilizați am fost în inferioritate numerică, dar și câte ocazii a avut Dinamo. Să sperăm că meciul cu FCSB-ul în terminăm în 11 contra 11, pentru că așa suntem greu de bătut.

Avem emoții legate de arbitraj pentru meciul cu FCSB. Avem această impresie că arbitri sunt împotriva noastră, dar este doar o impresie probabil. Sunt sigur că vom avea un arbitraj care se va ridica la nivelul meciului. În momentul când ești la VAR și vezi clar că amândoi lovesc și sunt animați să își plătească polițe reciproc, trebuia luată clar decizia de eliminare a celor doi, dar arbitrul a considerat altfel.

Există comunicare între Cojocaru și Chivulete. Hai să zicem, unul dintre ei nu este atent, dar amândoi să nu fie atenți? Cred că este o greșeală a celor doi, și a lui Cojocaru și a lui Chivulete”, a spus Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.

Pavel Badea a vorbit înainte de FCSB - Universitatea Craiova

