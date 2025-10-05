Sport

FCSB – Universitatea Craiova, Live Video etapa 12. Echipa de start a campioanei, anunțată de Fanatik încă din dimineața meciului! O singură mare surpriză din partea lui Rădoi

FCSB - Universitatea Craiova este capul de afiș din etapa 12 de SuperLiga. Află scorul final, cine a făcut spectacol pe teren și unde poți urmări rezumatul meciului care va avea loc pe Arena Națională.
Sebastian Coleasa
05.10.2025 | 18:53
SPECIAL FANATIK
FCSB - Universitatea Craiova în etapa 12 din SuperLiga. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Etapa 12 din SuperLiga ne aduce în prim plan derby-ul dintre FCSB și Universitatea Craiova. Două rivale care se află în poziții diferite ale clasamentului, dar care au calitatea de a face spectacol pe Arena Națională.

UPDATE: Echipele de start de la FCSB – Universitatea Craiova

S-au anunțat echipele de start pentru derby-ul dintre FCSB și Universitatea Craiova. Primul 11 al campioanei României este exact cel anunțat de FANATIK în exclusivitate încă din dimineața zilei de duminică, în vreme ce Mirel Rădoi a venit cu o singură surpriză față de formula dată de site-ul nostru, respectiv Etim în locul lui Baiaram.

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – F. Tănase, Șut, Olaru – Cisotti, Bîrligea, Stoian. Rezerve: Zima, Udrea, V. Crețu, Alibec, Miculescu, Kiki, Politic, Chiricheș, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Thiam. Antrenor: Elias Charalambous

Universitatea Craiova: Isenko – A. Rus, Screciu, Romanchuk – Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, F. Ștefan – Nsimba, Etim. Rezerve: L. Popescu, Stevanovic, Mogoș, Mora, A. Crețu, Anzor, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Assad, D. Matei. Antrenor: Mirel Rădoi

FCSB – Universitatea Craiova, în etapa 12 din SuperLiga. Derby incendiar pe Arena Națională

Cu siguranță FCSB – Universitatea Craiova este cel mai așteptat meci din etapa 12 din SuperLiga. Cele două formații au cele mai impersionante loturi din acest sezon și ne așteptăm la un spectacol de zile mari în capitala României.

Așa cum ne-a obișnuit, campioana României va juca pe Arena Națională acest meci de acasă, iar stadionul se anunță a fi unul plin, astfel că și atmosfera făcută de spectatori va fi una pe măsură. Universitatea Craiova trebuie să câștige acest derby pentru a-și consolida poziția de lider, pe care riscă să o piardă în cazul unei înfrângeri cu FCSB.

„Roș-albaștrii” au demonstrat că în meciurile tari și cu adevărat importante au un alt suflu, astfel că elevii lui Mirel Rădoi vor avea, cel mai probabil, cel mai greu test din acest sezon. FCSB încearcă să iasă din zona roșie a clasamentului și să urce până în top 6 cât mai curând.

Cine transmite la TV FCSB – Universitatea Craiova din etapa 12 a SuperLigii

Meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 12-a rundă a acestui sezon.

Programul complet al rundei:

Vineri, 3 octombrie 2025

  • Ora 20:30 Unirea Slobozia – Dinamo 0-1

Sâmbătă, 4 octombrie 2025

  • Ora 15:00 FK Csikszereda – U Cluj 2-1
  • Ora 17:30 FC Argeș – Petrolul Ploiești 0-1
  • Ora 20:30 Rapid – Farul Constanța 3-1

Duminică, 5 octombrie 2025

  • Ora 15:00  CFR Cluj – Hermannstadt 2-1
  • Ora 20:30 FCSB – Universitatea Craiova

Luni, 6 octombrie 2025

  • Ora 17:30 Oțelul Galați – Metaloglobus
  • Ora 20:30 FC Botoșani – UTA

Cum arată clasamentul înainte de FCSB – Universitatea Craiova

Clasament SuperLiga înainte de etapa 12. Sursa Foto: Flashscore
Cotele la pariuri pentru derby-ul FCSB – Universitatea Craiova

Deși locurile din clasament sunt altele, favorită este FCSB. Gazdele au cota 2.05 pentru o victorie cu formația din Bănie, în timp ce un succes al oaspeților este cotat cu 3.70 la casele de pariuri.

În cazul unui rezultat de egalitate între cele două echipe cota este de 3.55. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,71.

Vezi live video FCSB – Universitatea Craiova, în runda 12 din SuperLiga. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe Arena Națională, dintre FCSB și Universitatea Craiova, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Elias Charalambous, Mirel Rădoi, Darius Olaru sau Ștefan Baiaram pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

Sebastian Coleasa
Sebastian Coleasa este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A colaborat ca redactor la Orange Sport, și a mai lucrat la Federația Română de Fotbal, pe zona de PR și comunicare.
