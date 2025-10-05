FCSB – Universitatea Craiova, Live Video etapa 12. Echipa de start a campioanei, anunțată de Fanatik încă din dimineața meciului! O singură mare surpriză din partea lui Rădoi

Etapa 12 din SuperLiga ne aduce în prim plan . Două rivale care se află în poziții diferite ale clasamentului, dar care au calitatea de a face spectacol pe Arena Națională.

UPDATE: Echipele de start de la FCSB – Universitatea Craiova

S-au anunțat echipele de start pentru derby-ul dintre FCSB și Universitatea Craiova. , în vreme ce , respectiv Etim în locul lui Baiaram.

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – F. Tănase, Șut, Olaru – Cisotti, Bîrligea, Stoian. Rezerve: Zima, Udrea, V. Crețu, Alibec, Miculescu, Kiki, Politic, Chiricheș, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Thiam. Antrenor: Elias Charalambous

Universitatea Craiova: Isenko – A. Rus, Screciu, Romanchuk – Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, F. Ștefan – Nsimba, Etim. Rezerve: L. Popescu, Stevanovic, Mogoș, Mora, A. Crețu, Anzor, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Assad, D. Matei. Antrenor: Mirel Rădoi

FCSB – Universitatea Craiova, în etapa 12 din SuperLiga. Derby incendiar pe Arena Națională

Cu siguranță din etapa 12 din SuperLiga. Cele două formații au cele mai impersionante loturi din acest sezon și ne așteptăm la un spectacol de zile mari în capitala României.

Așa cum ne-a obișnuit, campioana României va juca pe Arena Națională acest meci de acasă, iar stadionul se anunță a fi unul plin, astfel că și atmosfera făcută de spectatori va fi una pe măsură. pentru a-și consolida poziția de lider, pe care riscă să o piardă în cazul unei înfrângeri cu FCSB.

„Roș-albaștrii” au demonstrat că în meciurile tari și cu adevărat importante au un alt suflu, astfel că elevii lui Mirel Rădoi vor avea, cel mai probabil, cel mai greu test din acest sezon. FCSB încearcă să iasă din zona roșie a clasamentului și să urce până în top 6 cât mai curând.

Cine transmite la TV FCSB – Universitatea Craiova din etapa 12 a SuperLigii

Meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 12-a rundă a acestui sezon.

Programul complet al rundei:

Vineri, 3 octombrie 2025

Ora 20:30 Unirea Slobozia – Dinamo 0-1

Sâmbătă, 4 octombrie 2025

Ora 15:00 FK Csikszereda – U Cluj 2-1

Ora 17:30 FC Argeș – Petrolul Ploiești 0-1

Ora 20:30 Rapid – Farul Constanța 3-1

Duminică, 5 octombrie 2025

Ora 15:00 CFR Cluj – Hermannstadt 2-1

Ora 20:30 FCSB – Universitatea Craiova

Luni, 6 octombrie 2025

Ora 17:30 Oțelul Galați – Metaloglobus

Ora 20:30 FC Botoșani – UTA

Cum arată clasamentul înainte de FCSB – Universitatea Craiova

Cotele la pariuri pentru derby-ul FCSB – Universitatea Craiova

Deși locurile din clasament sunt altele, favorită este FCSB. Gazdele au cota 2.05 pentru o victorie cu formația din Bănie, în timp ce un succes al oaspeților este cotat cu 3.70 la casele de pariuri.

În cazul unui rezultat de egalitate între cele două echipe cota este de 3.55. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,71.

Vezi live video FCSB – Universitatea Craiova, în runda 12 din SuperLiga. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe Arena Națională, dintre FCSB și Universitatea Craiova, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Elias Charalambous, Mirel Rădoi, Darius Olaru sau Ștefan Baiaram pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!