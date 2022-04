FCSB – Universitatea Craiova 0-0, în Casa Pariurilor Liga 1. Coman, Tănase și Octavian Popescu, tripleta ofensivă a gazdelor. Echipele de start

Meciul FCSB – Universitatea Craiova are loc duminică, 3 aprilie, cu începere de la ora 19:00, în cadrul etapei a 3-a din play-off-ul Casei Pariurilor Liga 1. Este partida care opune pe ocupantele locurilor 2 şi 3, cu menţiunea că între ele există o diferenţă de şapte puncte în favoarea bucureştenilor.

Unde se joacă meciul FCSB – Universitatea Craiova

Întâlnirea FCSB – Universitatea Craiova se dispută duminică, 3 aprilie, de la ora 19:00, pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a 3-a din play-off-ul Casei Pariurilor Liga 1. Fiind şi o vreme ideală pentru fotbal nu neapărat numai fani ai celor două echipe.

ADVERTISEMENT

Fanii FCSB sunt în conflict cu conducerea clubului, în special cu patronul Gigi Becali şi la ultimele meciuri au venit în număr redus la stadion sau au decis să nu mai însoţească echipa în deplasare. Un meci împotriva oltenilor a fost însă mereu o partidă de impact, la care vin şi cel puţin câteva sute de susţinători ai echipei din Bănie, aşa încât sunt premise să avem spectacol cât de cât şi în tribune.

Cine transmite la TV partida FCSB – Universitatea Craiova

Partida FCSB – Universitatea Craiova se joacă duminică, 3 aprilie, de la ora 19:00. pe Arena Naţională, în etapa a 3-a din play-off şi este transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Look Plus. O mai puteţi urmări şi dacă intraţi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Bucureşti nu mai sunt acele zile deosebit de calde, cu peste 23 de grade în termometre, maxima zilei urmând a se situa undeva în jurul valorii a 13-14 grade iar la ora partidei va scădea nu cu mult, la 9-10 grade, dar fără pericol de precipitaţii.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FCSB – Universitatea Craiova

Toni Petrea poate răsufla mult mai uşurat. Cel mai important om din defensivă, fundaşul central brazilian Vinicius, este refăcut şi a fost inclus în lot pentru meciul cu Universitatea Craiova, dar cel mai probabil va lua loc pe bancă, preferându-se soluţia Cristea – Miron. Ionuţ Panţâru are pusă serios cariera sub semnul întrebării. Florin Achim e și el indisponibil temporar.

ADVERTISEMENT

La craioveni Laurenţiu Reghecampf nu îi are la dispoziţie pe francezul Houri şi pe Ionuţ Vână, ambii mijlocaşi fiind accidentaţi. Cuplul de fundaşi centrali Găman – Marius Constantin se află foarte aproape de revenirea în programul de pregătire, dar deocamdată ei nu au primit acceptul medicilor.

Cote la pariuri la jocul FCSB – Universitatea Craiova

Bookmakerii merg destul de evident pe mâna echipei lui Toni Petrea, deşi cota acordată la victorie este una ridicată, 2,20 în timp ce oaspeţii au primit 3,60. Şansă dublă 1X are valoare 1,40, şansă dublă X2 ajunge la 1,70. Un gol marcat de olteni are cotă 1,60 iar în privinţa numărului de goluri plaja 2-5 goluri are cotă 1,40.

ADVERTISEMENT

Abia în sezonul precedent golul lui Cicâldău, acum la Galatasaray, a făcut ca Universitatea să obţină victoria cu scorul de 1-0. Dar linia generală a însemnat de cele mai multe ori victorie, în majoritatea cazurilor fără probleme, pentru bucureşteni.