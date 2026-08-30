FCSB – UTA Arad, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Gigi Becali schimbă din nou formula: „Să vedem ce va fi”

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FCSB – UTA Arad se joacă duminică, 30 august, de la ora 21:00, în etapa 7 de SuperLiga. Altfel spus, ocupanta locului 3 din Superliga primește vizita penultimei clasate la Târgoviște. În mod normal, ar trebui să vină o victorie a „roș-albaștrilor”, așa cum s-a întâmplat în ultimele șase directe din campionat.

FCSB – UTA Arad în etapa 7 din SuperLiga României

FCSB tocmai și-a pierdut vârful de atac în săptămâna premergătoare meciului cu UTA Arad. , când mai sunt doar câteva zile din fereastra de transferuri. FCSB s-a reorientat spre Jovo Lukic, de la U Cluj, golgheterul din sezonul trecut, dar . În aceste condiții, Marius Baciu va avea de ales între recent venitul Garita, puștiul Stoian și reprofilatul Miculescu pentru centrul ofensivei.

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UTA Arad speră să poată fructifica dificultățile adversarei și să obțină ceva din meciul acesta. O victorie ar fi visul cel mare, prima din acest start de sezon, în care „Bătrâna Doamnă” a reușit doar trei remize și tot atâtea înfrângeri.

Superliga FCSB 2026-08-30T18:00:00Z UTA

Clasamentul SuperLiga – etapa 7, înainte și după FCSB – UTA Arad

FCSB este pe locul 3 în campionat, la egalitate de puncte cu Rapid, câte 11. Ambele sunt devansate de rivala Dinamo, care a strâns 14 puncte până acum și de Petrolul (12 puncte), care au jucat deja în această rundă. La polul opus, UTA Arad e penultima, cu doar 3 puncte. Csikszereda, cealaltă formație fără victorie în primele 7 runde, e singura echipă mai jos decât UTA.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Dinamo 7 4 2 1 14-5 14 2 ▲ Petrolul 7 4 0 3 7-10 12 3 ▼ FCSB 6 3 2 1 9-5 11 4 ▲ Rapid 6 3 2 1 7-3 11 5 ▲ Univ. Craiova 6 3 1 2 13-8 10 6 Corvinul 7 2 4 1 8-4 10 7 ▲ Oțelul 7 2 4 1 9-8 10 8 ▲ Sepsi OSK 7 2 4 1 4-3 10 9 ▼ FC Argeș 7 3 1 3 4-5 10 10 ▼ Farul 6 2 3 1 10-8 9 11 ▲ CFR Cluj 6 3 0 3 11-10 9 12 ▼ U Cluj 6 3 0 3 9-9 9 13 ▲ FC Botoşani 6 1 3 2 7-8 6 14 ▼ FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5 15 UTA 6 0 3 3 3-9 3 16 Csikszereda 7 0 1 6 4-13 1

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Gigi Becali: „Va fi o altă nouă formulă”. Echipele de start şi schimbări la FCSB – UTA Arad

Nu lipsesc nici echipele trimise în teren de cei doi antrenori. Acestea se afișează de îndată ce sunt oficiale, transmise pe foaia de joc LPF. În plus, toate modificările din timpul meciului sunt înscrise imediat, automat, în orice minut al jocului. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că FCSB nu se va mai putea baza pe Florin Tănase și Vali Crețu, care vor pleca din lotul lui Marius Baciu. În acest context, Gigi Becali a dezvăluit schimbări în echipa de start, însă sistemul cu 3 fundași va rămâne.

„O să continuăm cu 3 fundași centrali. Ți-am zis că încep să pun rotițele, mașinăriile pe tabla de șah. Încerc, încerc, încerc. Să vedem ce o să fie. Diseară va fi o altă nouă formulă, tot cu 3 fundași centrali. Alți mijlocași, toți cam aceiași, dar rotiți pe alte posturi. Să meargă rotițele ca ceasul Rolex”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri în FCSB – UTA Arad

După cum spuneam în startul articolului, la startul etapei a șaptea, FCSB era pe locul 2, iar UTA penultima. O diferență majoră în clasament, care ar trebui să se simtă și în teren. În cotele la victorie, este evidentă, gazdele având 1,55 pentru un succes, oaspeții – 5,75, iar remiza – 3,50. Totuși, defensiva lui FCSB n-a fost cea mai sigură, în special la meciurile de pe teren propriu. Scoruri ca 2-3 cu Auda, 2-2 cu Farul, 3-2 cu Botoșani indică o fragilitate în apărare. Mai mult, schimbările de sistem, ba cu trei fundași centrali, ba cu doi, au bulversat echipa și i-au dat reperele peste cap. Nu e deloc exclus ca UTA să marcheze. Dar îi va fi greu să-și păstreze poarta intactă. Până acum a pierdut toate deplasări, deci a luat gol de fiecare dată. Puțin riscant, dar și cu o cotă destul de mare (2,17) este pronosticul „ambele marchează și peste 2,5 goluri”. Merită luat în calcul, dar decizia finală e a fiecărui parior în parte.