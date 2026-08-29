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Pontul zilei de duminică, 30 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 13,55 la FCSB – UTA Arad

Cu pontul zilei de duminică, 30 august 2026, căutăm o cotă atractivă în SuperLiga. Cu Bet Builder de la Superbet, cota căutată este 13,55 la FCSB - UTA Arad
FANATIK
29.08.2026 | 21:50
Pontul zilei de duminica 30 august 2026 din SuperLiga Bet Builder de cota 1355 la FCSB UTA Arad
Pontul zilei de duminică, 30 august, la FCSB – UTA Arad. Foto: SportPictures
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Capul de afiș al etapei cu numărul 7 din SuperLiga României este FCSB – UTA Arad, un meci care se joacă în afara Bucureștiului. Cum Arena Națională e indisponibilă din luna mai, iar gazonul de pe Ghencea și Arcul de Triumf nu e în stare bună, roș-albaștrii au ales să-și mute meciul de acasă la Târgoviște, pe stadionul „Eugen Popescu”.

Pontul zilei de duminică, 30 august, la FCSB – UTA Arad

FCSB și UTA Arad se întâlnesc duminică, 30 august, de la ora 21:00, în etapa a 7-a din SuperLiga. Marius Baciu vine după prima înfrângere a sezonului, 0-1 pe terenul lui CFR Cluj, și a coborât pe locul 2 în clasament. UTA Arad este însă un adversar mult mai abordabil: „Bătrâna Doamnă” e penultima în clasament, cu doar trei puncte adunate din șase etape, toate obținute pe teren propriu, și n-a reușit nicio victorie în deplasare până acum. Pornim, așadar, cu „1 solist”. Cota este 1,55.

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Mizăm și pe un meci cu goluri multe. UTA a primit șapte goluri în deplasările din acest sezon, iar FCSB, chiar și fără titularul de bază în atac, are calitate suficientă pentru a găsi drumul spre poartă în fața uneia dintre cele mai slabe apărări din campionat. Continuăm cu pronosticul „peste 2,5 goluri” la cota 1,69.

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Meciul cu UTA e primul pentru FCSB fără Daniel Bîrligea, transferat la Frosinone. Gigi Becali a anunțat că roș-albaștrii vor juca în 3-4-3, cu Arnold Garita ca vârf central, flancat de Florin Tănase și David Miculescu sau Cisotti. Adăugăm în bilet „peste 1,5 șuturi pe poartă Florin Tănase” la cota 3,45.

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Pentru completarea biletului, ținem cont și de faptul că UTA a jucat aproape tot sezonul defensiv și strâns, cu multe meciuri fără gol primit acasă, dar cu probleme mari în deplasare la fazele fixe. Adăugăm „peste 5,5 cornere FCSB”. Cota e una de 1,50.

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În concluzie, pontul zilei de duminică, 30 august, e un Bet Builder de la Superbet pe meciul FCSB – UTA Arad. Am combinat patru pronosticuri diferite: „1 solist”, „peste 2,5 goluri”, „peste 1,5 șuturi pe poartă Florin Tănase” și „peste 5,5 cornere FCSB” pentru o cotă totală de 13.55.

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Cotele separate pentru pronosticurile din pontul de duminică arată în felul următor:

  • „1 solist” – Cotă 1,55
  • Peste 2,5 goluri – Cotă 1,69
  • Peste 1,5 șuturi pe poartă Florin Tănase – Cotă 3,45
  • Peste 5,5 cornere FCSB – Cotă 1,50
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