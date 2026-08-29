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Capul de afiș al etapei cu numărul 7 din SuperLiga României este FCSB – UTA Arad, un meci care se joacă în afara Bucureștiului. Cum Arena Națională e indisponibilă din luna mai, iar gazonul de pe Ghencea și Arcul de Triumf nu e în stare bună, roș-albaștrii au ales să-și mute meciul de acasă la Târgoviște, pe stadionul „Eugen Popescu”.

Pontul zilei de duminică, 30 august, la FCSB – UTA Arad

FCSB și UTA Arad se întâlnesc duminică, 30 august, de la ora 21:00, în etapa a 7-a din SuperLiga. Marius Baciu vine după prima înfrângere a sezonului, 0-1 pe terenul lui CFR Cluj, și a coborât pe locul 2 în clasament. UTA Arad este însă un adversar mult mai abordabil: „Bătrâna Doamnă” e penultima în clasament, cu doar trei puncte adunate din șase etape, toate obținute pe teren propriu, și n-a reușit nicio victorie în deplasare până acum. Pornim, așadar, cu „1 solist”. Cota este 1,55.

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. UTA a primit șapte goluri în deplasările din acest sezon, iar FCSB, chiar și fără titularul de bază în atac, are calitate suficientă pentru a găsi drumul spre poartă în fața uneia dintre cele mai slabe apărări din campionat. Continuăm cu pronosticul „peste 2,5 goluri” la cota 1,69.

Primul meci fără Bîrligea. Cine preia rolul de om de gol

Meciul cu UTA e primul pentru FCSB fără Daniel Bîrligea, Gigi Becali a anunțat că roș-albaștrii vor juca în 3-4-3, cu Arnold Garita ca vârf central, flancat de Florin Tănase și David Miculescu sau Cisotti. Adăugăm în bilet „peste 1,5 șuturi pe poartă Florin Tănase” la cota 3,45.

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Pentru completarea biletului, ținem cont și de faptul că UTA a jucat aproape tot sezonul defensiv și strâns, cu multe meciuri fără gol primit acasă, dar cu probleme mari în deplasare la fazele fixe. Adăugăm „peste 5,5 cornere FCSB”. Cota e una de 1,50.

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În concluzie, pontul zilei de duminică, 30 august, e un Bet Builder de la Superbet pe meciul FCSB – UTA Arad. Am combinat patru pronosticuri diferite: „1 solist”, „peste 2,5 goluri”, „peste 1,5 șuturi pe poartă Florin Tănase” și „peste 5,5 cornere FCSB” pentru o cotă totală de 13.55.

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Cotele separate pentru pronosticurile din pontul de duminică arată în felul următor: