FCSB – UTA 0-0. Keșeru este titular, Budescu rămâne pe bancă. Echipele de start. Video

Meciul FCSB – UTA are loc duminică, 5 decembrie, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 18-a din Liga 1. Înaintea acestui meci FCSB se află pe locul 2, cu 387 de puncte, la 11 în spatele liderului CFR Cluj, care însă un meci mai mult jucat. UTA a coborât pe locul 10, cu 25 de puncte.

Unde se joacă meciul FCSB – UTA

Întâlnirea FCSB – UTA se desfăşoară duminică, 5 decembrie, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din Capitală, dar fanii echipei bucureştene vor trebui să se mulţumească a-şi vedea favoriţii în faţa micilor ecrane, pentru că nu se vor putea afla lângă ei, pe stadion, deşi s-au ridicat interdicţiile de acces ale publicului în bună măsură.

În bună măsură, pentru că iată tocmai faptul că jocul a fost programat de la ora 21:30 este cel care împiedică accesul spectatorilor la meci, chiar şi pentru cei cu certificat de COVID, pentru că publicul nu are acces la nici o manifestare sportivă care începe de la ora 21:00 în sus.

Cine transmite partida FCSB – UTA

Partida FCSB – UTA se joacă duminică, 5 decembrie, de la ora 21:30, pe Arena Naţională, fără spectatori şi va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. O mai puteţi urmări şi dacă intraţi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Bucureşi este o zi cu cer acoperit şi maximă de 7 grade, însă la ora partidei temperatura va scădea până spre 2-3 grade şi există şi un procent de 10 la sută de precipitaţii. Meciul a fost încredinţat unei brigăzi de arbitri conduse de Marian Barbu, unul dintre arbitrii cu multe jocuri conduse în acest sezon.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FCSB – UTA

O veste bună pentru antrenorul bucureştenilor, Toni Petrea, este revenirea la antrenamente după luni de zile a lui , dar mai este până când acesta îşi va face reapariţia şi pe gazon. De asemeni, este aşteptat să se afle în lot atacantul Claudiu Keşeru, care a lipsit etapa trecută, la Craiova.

De cealaltă parte antrenorul Laszlo Balint are cam tot ceea ce înseamnă jucători de bază la dispoziţie, disperarea tehnicianului arădean fiind legată de ratările exasperante ale jucătorilor săi în ultimele partide, ultima, 0-1 acasă cu FC Argeş, fiind apogeul nefericitelor situaţii ideale nefinalizate şi care au dus la o total nemeritată înfrângere.

Toni Petrea avertizează asupra potemţialului arădenilor

, asupra cărei potenţial ţine să atragă atenţia. Din punctul său de vedere arădenii alcătuiesc una dintre cele mai disciplinate echipe din campionat, o echipă care ştie să stea bine defensiv şi care cunoaşte destul de bine arma contraatacului.

FCSB are o serie impresionantă de invincibilitate, a ajuns după victoria de la Craiova la 11 partide, însă Toni Petrea vede în UTA un rival care trebuie tratat cu maximă atenţie. La rândul său Laszlo Balint recunoaşte că urmează o serie de foc pentru alb-roşii, cu patru meciuri până la final de an competiţional, toate în compania unor adversare de play-off şi cel mai greu va fi câ vor juca trei partide în interval de numai şase zile.

Cote la pariuri la jocul FCSB – UTA

Evident, jucând pe teren propriu, chiar dacă fără spectatori, FCSB are statutul echipei cu prima şansă. Cotal victorie a FCSB este 1,75. UTA are cotă de 4,60 pentru a face să se oprească aici seria de invincibilitate a echipei lui Toni Petrea. Un gol marcat de arădeni are cotă de 1,60.

Sezonul trecut a fost FCSB care a rupt la Bucureşti, cu un 3-0 sec, seria de invincibilitate a pe atunci nou promovatei UTA în deplasare. Primul gol a venit târziu, în ultimele 20 de minute, dar după el pe teren a fost o singură echipă care a mai înscris de două ori. Din anul 2000 până acum doar în 2007 UTA a scos un punct, 0-0, la Bucureşti cu, pe atunci, Steaua.