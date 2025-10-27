FCSB – UTA, mai tare decât Real Madrid – Barcelona! Audiențele TV: mai mulți români s-au uitat la SuperLiga decât la El Clasico

ADVERTISEMENT

Considerat probabil cel mai tare meci al planetei în ultimii ani, cu o rivalitate crescută și dusă la un nivel uriaș, partida dintre Real Madrid și Barcelona nu a fost favorita românilor.

FCSB, mai tare decât Real Madrid și Barcelona! Ratingurile au dezvăluit totul

Microbistul român este recunoscut pentru pasiunea pe care o are pentru SuperLiga, campionatul nostru fiind numărul 1 la audiențe, peste campionatul Angliei, Spaniei, Italiei, sau peste cele mai tari competiții sportive la nivel de cluburi, precum Champions League sau Europa League. Singurele transmisii care pot rivaliza cu partidele din campionat sunt meciurile pe care naționala României le joacă, acolo unde audiențele sunt, de asemenea, foarte mari.

ADVERTISEMENT

Ca să facem o comparație, ultimul weekend a adus El Clasico, meciul de miliarde, la care sute de milioane de oameni s-au uitat cu sufletul la gură. La acest număr a contribuit și România, audiența fiind de 780.000 de privitori, la Digi Sport, un rating de 5,3 la sută. Cifre bune, chiar foarte bune pentru postul TV, care însă a avut parte de o surpriză, câteva ore mai târziu, când un meci din SuperLiga a devansat confruntarea din Spania.

Conform jurnalistului Emil Hossu-Longin, partida dintre FCSB și UTA, din runda cu numărul 14 a campionatului României, a adus în fața televizoarelor nu mai puțin de 789.000 de privitori, la postul TV menționat mai sus. Astfel, un rating de 5,4 a fost înregistrat și a depășit confruntarea , poate spre surpriza multora dintre celor care iubesc fotbalul de cel mai înalt nivel.

ADVERTISEMENT

Ce inseamna ratingul TV

Ratingul TV este un indicator care arată cât de mulți oameni urmăresc un anumit program de televiziune. El se exprimă în procente și reprezintă partea din totalul populației care deține un televizor și care urmărește acel program. De exemplu, dacă o emisiune are un rating de 5%, înseamnă că 5% dintre toți românii care au televizor se uită la acel program.

ADVERTISEMENT

Datele sunt obținute prin măsurători precise, realizate de companii specializate care urmăresc comportamentul unui eșantion reprezentativ de telespectatori. Totuși, posturile TV de nișă, cum sunt cele de sport, sunt mai puțin urmărite față de cele generaliste sau de știri.

Recordul de rating la un eveniment sportiv, România – Olanda, din 2024

Difuzat pe Pro TV, meciul din optimile Euro 2024, dintre România și Olanda, a adunat 4.866.000 de telespectatori, fiind cel mai urmărit meci de fotbal din istoria televiziunii românești. Pe locul 2 este partida dintre și Chelsea, din 2013, meci din Europa League. Acest meci a fost urmărit de 4.746.000 de români, stabilind un record pentru un meci de club în România.

ADVERTISEMENT

Topul este închis, conform datelor, de partida dintre Middlesbrough și Steaua, returul semifinalelor Cupei UEFA din 2006, când roș-albaștrii au pierdut cu 4-2 și au ratat calificarea în finală. Atunci, acest meci a avut o audiență de 4.700.000 de telespectatori și este pe podiumul în rândul audiențelor pentru un eveniment sportiv transmis la TV.