“FCSB va câştiga campionatul!” Victor Becali, sigur de revenirea roş-albaştrilor în SuperLiga: “Anul trecut n-au făcut la fel?”

Întrebat de către realizatorul Cristi Coste despre ce poate realiza echipa din „Ștefan cel Mare” în actuala stagiune, cunoscutul impresar de fotbaliști a spus că în viziunea sa „câinii” au șanse mari să prindă play-off-ul și în acest campionat.

Victor Becali o vede tot pe FCSB campioană și în acest sezon de Superliga: „Asta e convingerea mea”

Cât despre lupta pentru titlu, el a apreciat că formația antrenată de Zeljko Kopic poate tinde către acest deziderat abia din sezonul viitor, întrucât în campionatul aflat în desfășurare bătălia din această perspectivă se va da în principiu între FCSB, Universitatea Craiova și Rapid.

Astfel, în această idee, Victor Becali s-a declarat convins de faptul că actuala campioană a României va reuși să până la urmă să se impună și la finalul acestei stagiuni.

Iar principalul său argument în acest sens a fost că nu este pentru prima dată când începe mai slab un campionat, în contextul în care această situație s-a consemnat de mai multe ori în ultimii ani, inclusiv în precedentele două stagiuni în linii mari, atunci când FCSB a reușit de fiecare dată să se încununeze drept „regina” Superligii la final.

Cum a analizat impresarul lupta pentru titlu: „Și Rapidul este altceva, sigur că da”

„Eu cred că Dinamo anul ăsta o să intre în play-off. Dacă ar prinde Europa, ar fi extraordinar. Și eu cred că de la anul se poate bate și la campionat, din campionatul următor. Anul ăsta se știe ce echipe se bat, din punctul meu de vedere.

Craiova, FCSB. Eu spun, am mai spus, că FCSB va câștiga campionatul, asta e convingerea mea. Păi câte puncte sunt între Craiova și ei? 14 puncte, nu? 7 de fapt (n.r. după înjumătățirea de la finalul sezonului regulat).

FCSB-ul, sigur este devreme să spună, că am citit că echipa care termină nu știu ce în sezonul regulat (n.r. pe primul loc) câștigă campionatul. Nu, nu știu. Anul trecut ce start a avut FCSB-ul? Mai dezastruos ca ăsta. Pe acolo.

Și Rapidul este altceva, sigur că da. Ăsta nu este decât un lucru bun pentru fotbal. Cu cât va fi mai… Dacă ai, să spunem, toate echipele care intră în play-off, sunt meciuri tari de tot, și eu cred că până la urmă e bună chestia asta cu play-off-ul, pentru că sunt mai multe meciuri, sunt patru meciuri tari. În loc de două Craiova – Rapid, sunt patru”,

