Sport

“FCSB va câştiga campionatul!” Victor Becali, sigur de revenirea roş-albaştrilor în SuperLiga: “Anul trecut n-au făcut la fel?”

Victor Becali este convins că FCSB va câștiga în cele din urmă titlul de campioană și în acest sezon de Superliga. Ce a spus în direct la FANATIK DINAMO
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.09.2025 | 12:16
FCSB va castiga campionatul Victor Becali sigur de revenirea rosalbastrilor in SuperLiga Anul trecut nau facut la fel
EXCLUSIV FANATIK
Victor Becali mizează tot pe FCSB în lupta pentru titlul din Superliga. Foto: colaj Fanatik

Întrebat de către realizatorul Cristi Coste despre ce poate realiza echipa din „Ștefan cel Mare” în actuala stagiune, cunoscutul impresar de fotbaliști a spus că în viziunea sa „câinii” au șanse mari să prindă play-off-ul și în acest campionat.

ADVERTISEMENT

Victor Becali o vede tot pe FCSB campioană și în acest sezon de Superliga: „Asta e convingerea mea”

Cât despre lupta pentru titlu, el a apreciat că formația antrenată de Zeljko Kopic poate tinde către acest deziderat abia din sezonul viitor, întrucât în campionatul aflat în desfășurare bătălia din această perspectivă se va da în principiu între FCSB, Universitatea Craiova și Rapid.

Astfel, în această idee, Victor Becali s-a declarat convins de faptul că actuala campioană a României va reuși să până la urmă să se impună și la finalul acestei stagiuni.

ADVERTISEMENT

Iar principalul său argument în acest sens a fost că nu este pentru prima dată când echipa patronată de Gigi Becali începe mai slab un campionat, în contextul în care această situație s-a consemnat de mai multe ori în ultimii ani, inclusiv în precedentele două stagiuni în linii mari, atunci când FCSB a reușit de fiecare dată să se încununeze drept „regina” Superligii la final.

Cum a analizat impresarul lupta pentru titlu: „Și Rapidul este altceva, sigur că da”

„Eu cred că Dinamo anul ăsta o să intre în play-off. Dacă ar prinde Europa, ar fi extraordinar. Și eu cred că de la anul se poate bate și la campionat, din campionatul următor. Anul ăsta se știe ce echipe se bat, din punctul meu de vedere.

ADVERTISEMENT
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu...
Digi24.ro
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”

Craiova, FCSB. Eu spun, am mai spus, că FCSB va câștiga campionatul, asta e convingerea mea. Păi câte puncte sunt între Craiova și ei? 14 puncte, nu? 7 de fapt (n.r. după înjumătățirea de la finalul sezonului regulat).

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală

FCSB-ul, sigur este devreme să spună, că am citit că echipa care termină nu știu ce în sezonul regulat (n.r. pe primul loc) câștigă campionatul. Nu, nu știu. Anul trecut ce start a avut FCSB-ul? Mai dezastruos ca ăsta. Pe acolo.

Și Rapidul este altceva, sigur că da. Ăsta nu este decât un lucru bun pentru fotbal. Cu cât va fi mai… Dacă ai, să spunem, toate echipele care intră în play-off, sunt meciuri tari de tot, și eu cred că până la urmă e bună chestia asta cu play-off-ul, pentru că sunt mai multe meciuri, sunt patru meciuri tari. În loc de două Craiova – Rapid, sunt patru”, a spus Victor Becali în direct la FANATIK DINAMO. 

ADVERTISEMENT

Victor Becali mizează tot pe FCSB în lupta pentru titlu

L-a uimit pe Neluțu Varga! Singura condiție cerută de Slimani la CFR Cluj:...
Fanatik
L-a uimit pe Neluțu Varga! Singura condiție cerută de Slimani la CFR Cluj: „A spus că vrea asta în fiecare dimineață la ora 6”
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre...
Fanatik
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
Ar trebui să îşi dea Lucescu demisia de la naţională?! Giovanni Becali: “Eu...
Fanatik
Ar trebui să îşi dea Lucescu demisia de la naţională?! Giovanni Becali: “Eu la 80 de ani mă retrag din orice activitate!”. Ce l-a şocat pe impresar. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
'Out!' La negocierile cu FRF, Gică Hagi ar fi cerut plecarea unui personaj...
iamsport.ro
'Out!' La negocierile cu FRF, Gică Hagi ar fi cerut plecarea unui personaj important: 'Știi ce cred?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!