FCSB va da în Youth League peste coșmarul lui Gică Hagi! Cine este echipa care a spulberat-o pe Farul cu 6-1

FCSB și-a aflat adversarul din Youth League. Juniorii campioanei României se vor duela cu echipa ce a învins-o cu 6-1 la general pe Farul Constanța
Ciprian Păvăleanu
02.09.2025 | 08:30
FCSB va da in Youth League peste cosmarul lui Gica Hagi Cine este echipa care a spulberato pe Farul cu 61
Cine este prima adversară a celor de la FCSB în Youth League. Foto: Colaj FANATIK

După ce în sezonul precedent România a fost reprezentată în UEFA Youth League de Farul Constanța, în acest an a venit rândul celor de la FCSB să facă performanțe cel puțin egale cu cele ale echipei de seniori. „Roș-albaștrii” și-au aflat adversarii din turul al doilea.

FCSB și-a aflat adversarul din Youth League. Cine este echipa care a învins-o categoric pe Farul în sezonul trecut

UEFA Youth League este echivalentul Ligii Campionilor la nivel de juniori, iar FCSB va fi reprezentanta României în acest sezon. Tinerii jucători ai campioanei României vor începe în turul al doilea al competiției, iar primul adversar va fi Lokomotiva Zagreb.

Formația croată nu e străină echipelor românești, deoarece Farul a fost învinsă categoric în dublă manșă de această echipă. „Marinarii” au întâlnit Lokomotiva Zagreb în turul al treilea și au fost eliminați după două înfrângeri cu 0-2 și 1-4.

Unicul gol al dobrogenilor a fost înscris chiar de Alexandru Stoian, fotbalist ce a fost cumpărat între timp de Gigi Becali la FCSB și va avea oportunitatea de a-și lua revanșa de la formația croată.

Cum funcționează Youth League

FCSB începe în turul al doilea și va avea de trecut de două tururi până în play-off-ul competiției. Fiecare echipă calificată în faza ligii din Champions League va avea echipa de juniori automat calificată în grupa XXL din Youth League.

De pe tabloul principal, primele 22 de echipe merg mai departe și împreună cu cele 10 câștigătoare ale turului al treilea vor forma un total de 32 de echipe ce vor participa în primăvara europeană. Cei mai importanți jucători ai celor de la FCSB care pot fi eligibili în această competiție sunt Alexandru Stoian, Mihai Toma, David Popa și Andrei Dăncuș.

