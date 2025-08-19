„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua

Conflictul dintre FCSB și Steaua este departe de a se fi încheiat. Formația din Ghencea , asta deși și-a câștigat dreptul de a evolua în SuperLiga, din punct de vedere sportiv.

Eugen Trică, verdict crunt în conflictul FCSB – Steaua

pare să fie într-o situație fără ieșire, având în vedere faptul că și în acest sezon de Liga 2 va juca fără drept de promovare în SuperLiga României.

Fost jucător al roș-albaștrilor în perioada 1998 – 2003, Eugen Trică a vorbit despre acest conflict interminabil din fotbalul românesc și a explicat ce s-ar întâmpla cu formația patronată de Gigi Becali, dacă Steaua ar primit drept de promovare.

Totodată, acesta a transmis faptul că nu ar vedea cu ochi buni un posibil duel între cele două formații, având în vedere gradul mare de risc la care s-ar ridica jocul.

„Am susținut și susțin că Steaua (n. r. cea din Liga 2) este Steaua din Ghencea. Nu se numește Steaua București? FCSB de ce nu se numește Steaua? Eram la Steaua când a venit Gigi, când luase acțiunile. Eu sunt de acord cu tine că Gigi Becali a continuat, el a luat Steaua, aveam probleme atunci. Am spus-o și eu și a mai spus-o și dânsul.

De ce nu se numește FCSB Steaua? E o chestiune foarte simplă. Fiecare crede ce vrea el, unde e Steaua lui în suflet, acolo e. Eu mă aștept ca în maxim un an de zile să i se dea Stelei drept de promovare și atunci o să ne întoarcem iarăși în timp, cu atmosfera care era odată în Ghencea, cu performanțele care le-am trăit atunci în perioada aia”.

Eugen Trică: „FCSB va dispărea”

„Când promovezi, o să se schimbe lucrurile din punctul meu de vedere. Steaua dacă va intra în SuperLiga, automat se vor schimba multe lucruri. Și bugetul va fi pe măsura eșalonului. Se vor găsi soluții, privați clar. Steaua e râvnită de mulți, stai să se dea dreptul.

Cum văd eu lucrurile, de aia nici nu i se dă drept Stelei să joace în SuperLiga. Le este frică de un om foarte puternic care va veni și atunci o să dispară.. Sunt convins că sunt vreo 3-4 care abia așteaptă să i se dea dreptul Stelei să promoveze.

Și atunci o să vezi cum o să dispară celelalte… O să dispară cealaltă (n. r. FCSB). În cazul în care FCSB și Steaua se vor duela în SuperLiga, se va ajunge cum a fost odată Steaua – Dinamo, când s-a dat foc la peluza nord. Doamne ferește să nu fie carnagiu. Nu te pune cu.. va fi complicat. La Craiova una a dispărut, e liniște, e pace. Ai văzut câte scandaluri au fost?”, a declarat Eugen Trică, în cadrul .