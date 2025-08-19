Sport

„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua

Unul dintre foștii jucători ai Stelei a vorbit în cadrul unui podcast despre conflictul dintre FCSB și Steaua București. Ce previziune sumbră a făcut.
Daniel Işvanca
19.08.2025 | 18:00
FCSB va disparea Previziune sumbra in scandalul Gigi Becali Steaua
ULTIMA ORĂ
Verdict sumbru în conflictul FCSB - Steaua FOTO: Colaj Fanatik

Conflictul dintre FCSB și Steaua este departe de a se fi încheiat. Formația din Ghencea este blocată de ani buni în al doilea eșalon al fotbalului românesc, asta deși și-a câștigat dreptul de a evolua în SuperLiga, din punct de vedere sportiv.

ADVERTISEMENT

Eugen Trică, verdict crunt în conflictul FCSB – Steaua

Steaua pare să fie într-o situație fără ieșire, având în vedere faptul că și în acest sezon de Liga 2 va juca fără drept de promovare în SuperLiga României.

Fost jucător al roș-albaștrilor în perioada 1998 – 2003, Eugen Trică a vorbit despre acest conflict interminabil din fotbalul românesc și a explicat ce s-ar întâmpla cu formația patronată de Gigi Becali, dacă Steaua ar primit drept de promovare.

ADVERTISEMENT

Totodată, acesta a transmis faptul că nu ar vedea cu ochi buni un posibil duel între cele două formații, având în vedere gradul mare de risc la care s-ar ridica jocul.

„Am susținut și susțin că Steaua (n. r. cea din Liga 2) este Steaua din Ghencea. Nu se numește Steaua București? FCSB de ce nu se numește Steaua? Eram la Steaua când a venit Gigi, când luase acțiunile. Eu sunt de acord cu tine că Gigi Becali a continuat, el a luat Steaua, aveam probleme atunci. Am spus-o și eu și a mai spus-o și dânsul.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna

De ce nu se numește FCSB Steaua? E o chestiune foarte simplă. Fiecare crede ce vrea el, unde e Steaua lui în suflet, acolo e. Eu mă aștept ca în maxim un an de zile să i se dea Stelei drept de promovare și atunci o să ne întoarcem iarăși în timp, cu atmosfera care era odată în Ghencea, cu performanțele care le-am trăit atunci în perioada aia”.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E...
Digisport.ro
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”

Eugen Trică: „FCSB va dispărea”

„Când promovezi, o să se schimbe lucrurile din punctul meu de vedere. Steaua dacă va intra în SuperLiga, automat se vor schimba multe lucruri. Și bugetul va fi pe măsura eșalonului. Se vor găsi soluții, privați clar. Steaua e râvnită de mulți, stai să se dea dreptul.

Cum văd eu lucrurile, de aia nici nu i se dă drept Stelei să joace în SuperLiga. Le este frică de un om foarte puternic care va veni și atunci o să dispară.. Sunt convins că sunt vreo 3-4 care abia așteaptă să i se dea dreptul Stelei să promoveze.

ADVERTISEMENT

Și atunci o să vezi cum o să dispară celelalte… O să dispară cealaltă (n. r. FCSB). În cazul în care FCSB și Steaua se vor duela în SuperLiga, se va ajunge cum a fost odată Steaua – Dinamo, când s-a dat foc la peluza nord. Doamne ferește să nu fie carnagiu. Nu te pune cu.. va fi complicat. La Craiova una a dispărut, e liniște, e pace. Ai văzut câte scandaluri au fost?”, a declarat Eugen Trică, în cadrul ”UN PODCAST”.

Valeriu Iftime îl urechează pe Leo Grozavu după CFR Cluj – Botoşani 3-3:...
Fanatik
Valeriu Iftime îl urechează pe Leo Grozavu după CFR Cluj – Botoşani 3-3: “La pauză a intrat cu fotbaliştii! Ține pe bancă jucători plătiţi cu 8000 de euro!”
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani...
Fanatik
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de întrebare. Video
Pe FCSB o așteaptă o atmosferă infernală în Scoția! Anunțul făcut înaintea meciului...
Fanatik
Pe FCSB o așteaptă o atmosferă infernală în Scoția! Anunțul făcut înaintea meciului cu Aberdeen
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'....
iamsport.ro
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'. Mircea Sandu aruncă BOMBA în legătură cu numirea 'Regelui' la naționala României
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la...
gsp.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Digisport.ro
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Simona Țăranu, vacanță de vis » Fotografii electrizante cu prezentatoarea TV: „Cam așa...
gsp.ro
Simona Țăranu, vacanță de vis » Fotografii electrizante cu prezentatoarea TV: „Cam așa arată întreaga activitate”
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte:...
Libertatea.ro
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
PPC anunță clienții - Facturile vor avea un cod suplimentar
Clever Media
PPC anunță clienții - Facturile vor avea un cod suplimentar
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!