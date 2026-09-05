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Dinamo – FCSB, echipele de start. Ce s-a decis cu Korenica și Crețu și cum vor arăta „câinii”. Exclusiv

Primul „11” ales de FCSB pentru derby-ul cu Dinamo, de sâmbătă, de pe stadionul Arcul de Triumf. Valentin Crețu și Meriton Korenica sunt surprizele roș-albaștrilor pentru rivali
Bogdan Mariș, Cristi Coste
05.09.2026 | 12:37
Dinamo FCSB echipele de start Ce sa decis cu Korenica si Cretu si cum vor arata cainii Exclusiv
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FCSB, echipa de start în derby-ul cu Dinamo Foto: colaj Fanatik
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FANATIK a aflat echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Dinamo, din etapa a 8-a a SuperLigii. Roș-albaștrii vor începe meciul cu Valentin Crețu (37 ani), exclus din lot în etapa trecută pentru acte de indisciplină, și Meriton Korenica (29 ani), sosit la echipă cu o zi înainte de meciul de pe „Arcul de Triumf”.

Primul „11” al ui FCSB în derby-ul cu Dinamo

FCSB va aborda meciul cu Dinamo în sistemul 4-3-3, după ce ideea de a juca cu trei fundași centrali a fost abandonată. Surprizele lui Marius Baciu și staff-ului pe care îl conduce sunt Valentin Crețu, reprimit în lot după scandalul cu Arnold Garita (31 ani), și Meriton Korenica, prezentat oficial la clubul roș-albastru vineri, 4 septembrie. Astfel, din informațiile obținute de FANATIK, echipa de start a lui FCSB în derby va fi următoarea:

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Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Joao Paolo, Korenica, Cisotti – Miculescu, Garita, Boutoutaou

Cum ar putea arăta Dinamo la derby-ul cu FCSB

De cealaltă parte, Nuno Campos (51 ani) nu va apela la surprize. Antrenorul portughez a decis să mizeze pe clasicul sistem pe care l-a abordat de la începutul campionatului, 4-4-2, care va fi interpretat de același nucleu de jucători din primele 7 etape.

Bellaarouch – Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț – Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan – Musi, Karamoko

Valentin Crețu l-a șocat pe Gigi Becali după ce l-a reprimit la FCSB

Valentin Crețu a fost iertat de conducerea roș-albaștrilor după ieșirea nervoasă pe care a avut-o asupra lui Arnold Garita la antrenament. Numai că, atunci când a fost reprimit în lot, fundașul dreapta a avut o cerință pentru Gigi Becali. Mai exact, l-a sunat pe omul de afaceri pentru a-i mări salariul de la 10.000 la 15.000 de euro.

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„(n.r. – Crețu va mai rămâne sau nu va mai rămâne?) Să vedem, o să trebuiască să-i dau 10.000 de euro în plus la salariu. Îți dai seama ce… câteodată râd singur, zic: ‘Băi, ce minte or avea oamenii ăștia, mă? Eu nu înțeleg’.

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Îți dai seama, adică eu te primesc înapoi după ce prostii ai făcut, după toate tâmpeniile pe care le-ai făcut și tu zici: ‘Ca să uit, trebuie să-mi mai dai 5.000 la salariu’. Cred că îl învață nevasta, dar cum, bă, să faci asta? Oamenii ăștia nu au minte la cap, eu nu înțeleg”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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