FCSB, veste bună înainte de meciul cu Sepsi. Un jucător important a revenit la antrenamente: „E bine să fii înapoi”. Video

FCSB se pregătește de reluarea SuperLigii, iar Mihai Pintilii l-a avut din nou la antrenamente pe atacantul Billel Omrani. .

Billel Omrani a făcut prima ședință de pregătire după pauza cauzată de accidentarea la genunchi. la o lună distanță de ultimul meci cu Petrolul, în care s-a și lovit.

În această perioadă a ratat meciurile cu UTA, Sepsi și Universitatea Craiova, însă a reintrat în programul normal de pregătire. Cu toate acestea, Omrani are șanse infime să bifeze minute în meciul din etapa a doua a play-off-ului de la Sfântu Gheorghe.

Jucătorul va reveni pe teren chiar împotriva fostelei sale echipe, CFR Cluj, în derby-ul de titlu, după ce a fost și .

Billel Omrani, extrem de bucuros la primul antrenament după accidentare

Anunțul revenirii sale a fost făcut chiar de jucător, care a postat un video de la antrenamentul de la baza de pregătire de la Berceni și un scurt mesaj: „Bucuros că am revenit”.

Billel Omrani a reușit în acest sezon la FCSB doar două goluri și două pase decisive în 16 meciuri, însă lui Gigi Becali nu îi pare rău că l-a adus: „Nu regret că l-am luat pe Omrani, pentru că și-a adus cât de cât aportul. Nu știu ce se va întâmpla de acum încolo. A participat la 2-3 goluri”.

Însă patronul FCSB are pretenții mari de la atacant în ultima parte a sezonului: „Nu regret în contextul valorii lui, considerând că va fi sută la sută în play-off și o să ne ajute acolo”.

Gigi Becali nu știe încă dacă îi va prelungi contractul lui Billel Omrani

Omrani are un salariu de 240.000 de euro pe an și mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului. Gigi Becali nu e însă decis să îi prelungească înțelegerea: „Dacă luăm campionatul îl luăm pe Sorescu. Lui Tamm îi prelungim contractul. Omrani să vedem”, a fost ultima declarație a lui Gigi Becali pe această temă.

Dacă va juca împotriva campioanei României, Billel Omrani va bifa al treilea meci al sezonului împotriva ardelenilor. În primul meci de pe Arena Națională a jucat slab și a fost schimbat la pauză, iar în victoria din Gruia a intrat în ultimul minut.

