Sport

FCSB, veste miraculoasă. Risto Radunovic s-a întors în țară și e apt de joc! Exclusiv

Când revine Risto Radunovic pe teren!? Fundașul campioanei României s-a tratat în afara țării după accidentarea suferită. Veste mare pentru Elias Charalambous.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
16.08.2025 | 11:00
FCSB veste miraculoasa Risto Radunovic sa intors in tara si e apt de joc Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Revenire importantă pentru campioana României. Risto Radunovic e apt de joc

Campioana României a primit o veste importantă înaintea play-off-ului Europa League. Risto Radunovic, omul de bază din flancul stâng al apărării, s-a recuperat după accidentarea care l-a ținut departe de teren și e gata de revenire.

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic s-a recuperat! Când revine muntenegreanul pe teren

FANATIK a aflat că fundașul muntenegrean și-a tratat pubalgia care i-a dat mari bătăi de cap, iar Elias Charalambous se va putea baza pe acesta în meciurile cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Risto Radunovic a jucat ultima oară pe 2 august, în derby-ul cu Dinamo.

Risto Radunovic a fost în Serbia pentru a se trata, însă nu la celebra Marijana Kovacevic, ci la un doctor specialist în tratarea pubalgiilor. După 3 ședințe, fundașul muntenegrean nu a mai simțit nicio durere, însă nu va fi forțat în derby-ul cu Rapid, special pentru a fi apt 100% în dubla cu Aberdeen.

ADVERTISEMENT

Accidentarea suferită de Radunovic este una extrem de păcătoasă. Pubalgiile pot recidiva dacă nu sunt tratate corespunzător, iar fotbaliștii nu pot evolua la capacitate maximă. În trecut, și Denis Alibec a trecut prin așa ceva.

Elias Charalambous scapă astfel de o mare problemă. În ultimele jocuri, Pantea a fost folosit în stânga apărării. Fundașul nu s-a descurcat prost, însă experiența lui Radunovic poate cântări enorm în dubla cu scoțienii de la Aberdeen.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

FCSB, program infernal. După derby-ul cu Rapid vine duelul cu Aberdeen

Până atunci însă, FCSB va juca pe Arena Națională cu rivalii de la Rapid. Se anunță show total. Giuleștenii au avut parte de un început foarte bun de sezon și vor 3 puncte din duelul cu echipa lui Gigi Becali, care momentan se află în partea de jos a clasamentului Superligii.

ADVERTISEMENT
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în...
Digisport.ro
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii

Roș-albaștrii vin după victoria cu Drita, din Europa League, iar Elias Charalambous ar putea utiliza un prim „11” improvizat în partida cu Rapid. Cipriotul ar putea decide să menajeze mai mulți jucători de bază, întrucât joi campioana României se va duela cu Aberdeen.

ADVERTISEMENT
Patrick Vieira, elogiu pentru Nicolae Stanciu după golul fabulos înscris de român la...
Fanatik
Patrick Vieira, elogiu pentru Nicolae Stanciu după golul fabulos înscris de român la debut. „E primul care ajunge în sala de forță și ultimul care pleacă”
Anfield, în lacrimi! Omagiu pentru Diogo Jota în Liverpool – Bournemouth. „A fost...
Fanatik
Anfield, în lacrimi! Omagiu pentru Diogo Jota în Liverpool – Bournemouth. „A fost copleșitor”. Video
Antrenorul lui PSV a făcut anunțul cu privire la debutul lui Dennis Man:...
Fanatik
Antrenorul lui PSV a făcut anunțul cu privire la debutul lui Dennis Man: „Vom vedea dacă se va descurca”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl...
iamsport.ro
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl luase la mișto: 'Vezi-ți de treabă, a trecut perioada ta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!