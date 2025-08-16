FCSB, veste miraculoasă. Risto Radunovic s-a întors în țară și e apt de joc! Exclusiv

Risto Radunovic, omul de bază din flancul stâng al apărării, s-a recuperat după accidentarea care l-a ținut departe de teren și e gata de revenire.

Risto Radunovic s-a recuperat! Când revine muntenegreanul pe teren

FANATIK a aflat că fundașul muntenegrean și-a tratat pubalgia care i-a dat mari bătăi de cap, iar Elias Charalambous se va putea baza pe acesta în meciurile cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Risto Radunovic a jucat ultima oară pe 2 august, în derby-ul cu Dinamo.

Risto Radunovic a fost în Serbia pentru a se trata, însă nu la celebra Marijana Kovacevic, ci la un doctor specialist în tratarea pubalgiilor. După 3 ședințe, fundașul muntenegrean nu a mai simțit nicio durere, însă nu va fi forțat în derby-ul cu Rapid, special pentru a fi apt 100% în dubla cu Aberdeen.

Pubalgiile pot recidiva dacă nu sunt tratate corespunzător, iar fotbaliștii nu pot evolua la capacitate maximă. În trecut, și Denis Alibec a trecut prin așa ceva.

Elias Charalambous scapă astfel de o mare problemă. În ultimele jocuri, Pantea a fost folosit în stânga apărării. Fundașul nu s-a descurcat prost, însă experiența lui Radunovic poate cântări enorm în dubla cu scoțienii de la Aberdeen.

FCSB, program infernal. După derby-ul cu Rapid vine duelul cu Aberdeen

Până atunci însă, FCSB va juca pe Arena Națională cu rivalii de la Rapid. Se anunță show total. Giuleștenii au avut parte de un început foarte bun de sezon și vor 3 puncte din duelul cu echipa lui Gigi Becali, care momentan se află în partea de jos a clasamentului Superligii.

Roș-albaștrii vin după victoria cu Drita, din Europa League, iar Elias Charalambous ar putea utiliza un prim „11” improvizat în partida cu Rapid. Cipriotul ar putea decide să menajeze mai mulți jucători de bază, întrucât joi campioana României se va duela cu Aberdeen.