FCSB, victima propriei popularități! Situație delicată pentru Mirel Rădoi

FCSB, campioana ultimelor două ediții de Superligă, este și în acest sezon cea mai urmărită echipă din campionat, deși evoluează în play-out pentru prima oară în istorie. Roș-albaștrii sunt nevoiți să se confrunte cu o situație cel puțin neplăcută. Din cauza audiențelor uriașe, au parte de cel mai complicat program.

Luni seara, 20 aprilie, roș-albaștrii joacă la Farul, de la ora 20:30. Meciul închide etapa a 5-a din play-out, după ce restul rundei s-a disputat vineri, sâmbătă și duminică. FCSB este singura echipă din play-out care joacă în a patra zi a etapei. Mai mult, vineri, pe 24 aprilie, campioana României primește vizita celor de la Petrolul. Elevii lui Mirel Rădoi vor avea doar trei zile de pauză între meciuri.

Motivul pentru care s-a ajuns la această programare, care o dezavantajează pe FCSB, este unul destul de simplu. și a câștigat toate cele patru etape disputate până acum la acest capitol. Meciul cu Oțelul din etapa a 4-a a atins 3,6% rating pe publicul comercial, peste toate cele trei meciuri din play-off ale aceleiași runde.

Problema este că prime time-ul din weekend este ocupat de play-off. Când Craiova, Rapid sau U Cluj au meci sâmbătă sau duminică seara, nu mai există un slot convenabil pentru FCSB. . De când există actualul sistem, meciurile din play-out s-au jucat mai mereu în prima parte a zilei. FCSB este prima echipă care schimbă această regulă, întrucât televiziunile nu își permit să piardă audiențele.

De ce nu a fost programat niciun meci din etapa a 6-a de play-off vineri seară

În plus, patru echipe din play-off joacă marți și joi semifinalele Cupei României, ceea ce face imposibilă programarea meciurilor de play-off din etapa a 6-a în ziua de vineri. Astfel, au fost programate două meciuri din play-out pe 24 aprilie, printre care și FCSB – Petrolul.

Astfel s-a ajuns la situația ca FCSB să fie echipa cu cel mai complicat program din play-out în etapele 5 și 6. Doar campioana României are meciuri luni și vineri. Farul, adversara de luni seara a roș-albaștrilor, va juca următorul meci abia duminică, pe 26 aprilie.