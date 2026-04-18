FCSB, victima propriei popularități! Situație delicată pentru Mirel Rădoi

De ce este FCSB echipa din play-out cu cel mai complicat program. Campioana României este victima propriei popularități. Meciuri luni și vineri seară pentru formația lui Mirel Rădoi.
Alex Bodnariu
18.04.2026 | 13:30
FCSB, echipa cu cel mai complicat program din play-out. Cum s-a ajuns la această situație. Foto: SportPictures
FCSB, campioana ultimelor două ediții de Superligă, este și în acest sezon cea mai urmărită echipă din campionat, deși evoluează în play-out pentru prima oară în istorie. Roș-albaștrii sunt nevoiți să se confrunte cu o situație cel puțin neplăcută. Din cauza audiențelor uriașe, au parte de cel mai complicat program.

Luni seara, 20 aprilie, roș-albaștrii joacă la Farul, de la ora 20:30. Meciul închide etapa a 5-a din play-out, după ce restul rundei s-a disputat vineri, sâmbătă și duminică. FCSB este singura echipă din play-out care joacă în a patra zi a etapei. Mai mult, vineri, pe 24 aprilie, campioana României primește vizita celor de la Petrolul. Elevii lui Mirel Rădoi vor avea doar trei zile de pauză între meciuri.

Motivul pentru care s-a ajuns la această programare, care o dezavantajează pe FCSB, este unul destul de simplu. Deși evoluează în play-out, campioana României generează cele mai mari audiențe TV și a câștigat toate cele patru etape disputate până acum la acest capitol. Meciul cu Oțelul din etapa a 4-a a atins 3,6% rating pe publicul comercial, peste toate cele trei meciuri din play-off ale aceleiași runde.

Problema este că prime time-ul din weekend este ocupat de play-off. Când Craiova, Rapid sau U Cluj au meci sâmbătă sau duminică seara, nu mai există un slot convenabil pentru FCSB. Soluția găsită a fost mutarea partidelor roș-albaștrilor luni seara. De când există actualul sistem, meciurile din play-out s-au jucat mai mereu în prima parte a zilei. FCSB este prima echipă care schimbă această regulă, întrucât televiziunile nu își permit să piardă audiențele.

Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model...
Digi24.ro
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață

De ce nu a fost programat niciun meci din etapa a 6-a de play-off vineri seară

În plus, patru echipe din play-off joacă marți și joi semifinalele Cupei României, ceea ce face imposibilă programarea meciurilor de play-off din etapa a 6-a în ziua de vineri. Astfel, au fost programate două meciuri din play-out pe 24 aprilie, printre care și FCSB – Petrolul.

FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de...
Digisport.ro
FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de zâmbetul său”

Astfel s-a ajuns la situația ca FCSB să fie echipa cu cel mai complicat program din play-out în etapele 5 și 6. Doar campioana României are meciuri luni și vineri. Farul, adversara de luni seara a roș-albaștrilor, va juca următorul meci abia duminică, pe 26 aprilie.

Liga 2, live video etapele 5 din play-off și 4 din play-out. Chindia...
Fanatik
Liga 2, live video etapele 5 din play-off și 4 din play-out. Chindia Târgoviște – Sepsi 0-0. Toate rezultatele meciurilor de la ora 11:00
UEFA a deschis o anchetă împotriva lui Bayern Munchen! De ce este acuzat...
Fanatik
UEFA a deschis o anchetă împotriva lui Bayern Munchen! De ce este acuzat clubul bavarez
Românul celebru care s-a mutat într-una dintre cele mai frumoase țări din lume....
Fanatik
Românul celebru care s-a mutat într-una dintre cele mai frumoase țări din lume. De ce a renunțat la România
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
