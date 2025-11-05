Sport

FCSB, victorie uriașă și calificare mai departe în UEFA Youth League! „Messi de România” a ieșit din nou la rampă. Ce urmează pentru „perlele” lui Gigi Becali

FCSB U19 a jucat și a doua manșă din turul 2 al Youth League, pe ruta campioanelor, cu Lokomotiv Zagreb U19, în România, și a reușit să învingă cu 3-2, după un meci foarte bun.
Iulian Stoica
05.11.2025 | 16:29
FCSB, calificare importantă în play-off-ul Youth League. Sursă foto: sportpictures
FCSB U19 își continuă forma bună din UEFA Youth League. După ce au câștigat în Croația, cu Lokomotiv Zagreb U19, scor 2-3, roș-albaștrii s-au impus și în returul din România.

FCSB, victorie uriașă și calificare în UEFA Youth League

Returul dintre FCSB U19 și Lokomotiva Zagreb U19 a avut loc pe 5 noiembrie, ora 14:00, în București. De altfel, anul trecut formația croată a eliminat-o pe campioana României de atunci, Farul Constanța.

Ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat și în actuala ediție, juniorii roș-albaștrilor luându-și revanșa în fața croaților. După 2-3 în tur, FCSB U19 s-a impus cu același scor, 3-2, în fața Lokomotivei Zagreb U19.

Golurile roș-albaștrilor au fost înscrise de Robert Necșulescu, David Popa și Mihai Toma, pe când pentru croați au punctat Dino Godec și Ante Utrobicic. David Popa a marcat și în tur, iar acesta a adus aminte de momentele în care Gigi Becali spunea despre el că este „Messi de România”.

Ce urmează pentru FCSB în Youth League

Pentru a putea participa la această competiție, este necesar ca un jucător să aibă cel puțin doi ani petrecuți în cadrul academiei – criteriu pe care, de exemplu, Ionuț Cercel nu îl îndeplinește. În schimb, Mihai Toma și Alexandru Stoian, care fac și ei parte din lotul echipei mari, ar putea fi incluși în lotul pentru Youth League. Toți jucătorii care respectă această regulă și sunt născuți după 1 ianuarie 2007 pot fi înscriși pe listă.

Dacă va reuși să treacă de echipa croată, FCSB va mai disputa o finală de play-off, tur-retur, înainte de a accede în faza principală a competiției eliminatorii. În această finală, adversara va fi câștigătoarea dintre Brann U19 și Academia Pușcaș U19, după ce în tur meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

