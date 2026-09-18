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FCSB pregătește o nouă lovitură pe piața transferurilor, iar ținta pentru perioada de mercato din iarnă este un jucător care evoluează în Ucraina și care ar fi tentat de o plecare. Emerllahu este fotbalistul pe care oficialii roș-albaștrilor îl apreciază, însă mutarea se anunță una extrem de complicată din punct de vedere financiar. Bogdan Mara a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că mijlocașul și-ar dori să plece de la Polissya Zhytomyr, dar clubul ucrainean are o forță financiară greu de egalat de echipele din România.

Emerllahu, dorit de FCSB! Mutarea se anunță, însă, extrem de complicată

, iar calitățile sale l-au adus și în atenția celor de la FCSB. Fotbalistul evoluează meci de meci pentru Polissya Zhytomyr, însă situația sa ar putea deveni interesantă în perioada de mercato din iarnă, în condițiile în care și-ar dori să plece din Ucraina. Problema principală pentru FCSB ar fi reprezentată de puterea financiară a clubului ucrainean. Polissya a plătit o sumă importantă pentru Emerllahu și îi oferă un salariu consistent, astfel că pentru a-l convinge pe jucător și, mai ales, pentru a negocia cu formația sa.

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„E destul de greu să-l aducă FCSB pe Emerllahu. Știu că e un jucător pe care MM îl aprecia, la fel și noi. E un jucător extrem de bun și de util, doar că cei de acolo, de la Polissya Zhytomyr au plătit bani mulți pentru el, are un salariu foarte mare. În momentul ăsta joacă meci de meci acolo, dar orice este posibil, mai ales că își dorește să plece din Ucraina dacă ar fi posibil.

Salarii uriașe în Ucraina: „Nu e ușor să-l iei de acolo”

Bogdan Mara a explicat că diferența financiară dintre fotbalul românesc și cel ucrainean este una semnificativă. Oficialul a oferit și un exemplu pentru a arăta nivelul investițiilor pe care unele cluburi din Ucraina sunt dispuse să le facă pe piața transferurilor.

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„Cei de acolo au bani foarte mulți. M-au speriat și pe mine ce bani pot avea cei din Ucraina și ce bani pot să investească în fotbal. Nu e ușor să-l iei de acolo, dar el, repet, sunt sigur că își dorește să plece. Acolo salariile sunt 40.000 – 50.000 pe lună, salarii mari.

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Dacă vă spun că această echipă căuta în această iarnă un atacant pe care să dea 8-10 milioane și un milion două sute, un milion jumătate salariu, ne dăm seama la ce nivel sunt cei de acolo. Nu vorbim de Dinamo Kiev și Șahtior, sunt sume pe care nu ni le imaginăm noi, în România, dar pe care pot să le plătească cei de acolo“, a declarat Bogdan Mara, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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