FCSB vrea un fundaș central de la Eintracht Frankfurt! Prima reacție a lui Gigi Becali

FCSB vrea să transfere neapărat un fundaș central. Ofertă pentru jucătorul lui Eintracht Frankfurt. Cum a reacționat Gigi Becali
Mihai Dragomir
03.09.2025 | 20:45
Gigi Becali caută un nou fundaș central pentru FCSB. După ce a declarat la FANATIK SUPERLIGA că este gata să îi aducă pe Mario Tudose de la FC Argeș, dar și pe Leo Bolgado de la CFR Cluj, latifundiarul din Pipera a pus ochii pe un jucător străin. Cine este fotbalistul de la Eintracht Frankfurt.

Potrivit iAMsport.ro, FCSB a înaintat o ofertă de 1 milion de euro către Eintracht Frankfurt pentru Hrvoje Smolcic. Este vorba de un fundaș central croat, de 1,85 metri, care sezonul trecut a fost împrumutat la LASK Linz, adversara pe care FCSB a eliminat-o în play-off-ul de calificare în faza principală din Europa League.

Contactat pentru a oferi o primă reacție, Gigi Becali a transmis că cel care se ocupă de mutare este Mihai Stoica: „E posibil. Meme știe, nu știu eu. (n.r. de suma de transfer de 1 milion de euro) Mihai se ocupă. Nu mă bag, el știe”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

Cine este Hrvoje Smolcic, fundașul central dorit de FCSB

În vârstă de 25 de ani, croatul Hrvoje Smolcic este cotat la suma de 2 milioane de euro. El se află sub contract cu Eintracht Frankfurt din vara anului 2022, când nemții plăteau croaților de la HNK Rijeka suma de 2,5 milioane de euro pentru serviciile fundașului central.

Sezonul trecut, el a îmbrăcat tricoul austriecilor de la LASK Linz, sub formă de împrumut. El chiar a jucat împotriva FCSB-ului în turul play-off-ului din Europa League (scor 1-1, 22.08.2024) și părăsea terenul în minutul 59, când îi lăsa locul lui Filip Stojkovic.

Cele mai multe prezențe le are pentru HNK Rijeka: 85 de meciuri, urmate de cele de la LASK linz (33 de meciuri) și apoi cele de la Frankfurt (32 de meciuri). La fiecare dintre cele 3 echipe a marcat minim 2 goluri.

Gigi Becali anunța transferul unui nou fundaș central după CFR Cluj – FCSB 2-2

După un nou rezultat nefavorabil și cu 14 goluri primite în 8 etape scurse din campionat, Gigi Becali a anunțat imediat după remiza cu CFR Cluj că prioritatea staff-ului echipei sale este găsirea unui nou fundaș central.

„O să își revină Olaru și trebuie neapărat să mai luăm un fundaș central. Trebuie să luăm, să găsească un fundaș central pentru că avem probleme. Le dau temă, trebuie neapărat să ia un fundaș central”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
