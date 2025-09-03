FCSB vrea un fundaș central de la Eintracht Frankfurt! Prima reacție a lui Gigi Becali

Gigi Becali caută un nou fundaș central pentru FCSB. După ce a declarat la FANATIK SUPERLIGA că este gata să îi aducă pe , dar și pe , latifundiarul din Pipera a pus ochii pe un jucător străin. Cine este fotbalistul de la Eintracht Frankfurt.

FCSB transferă de la Eintracht Frankfurt. Pe cine a pus ochii Gigi Becali

Potrivit , FCSB a înaintat o ofertă de 1 milion de euro către Eintracht Frankfurt pentru Hrvoje Smolcic. Este vorba de un fundaș central croat, de 1,85 metri, care sezonul trecut a fost împrumutat la LASK Linz, adversara pe care FCSB a eliminat-o în play-off-ul de calificare în faza principală din Europa League.

Contactat pentru a oferi o primă reacție, Gigi Becali a transmis că cel care se ocupă de mutare este Mihai Stoica: „E posibil. Meme știe, nu știu eu. (n.r. de suma de transfer de 1 milion de euro) Mihai se ocupă. Nu mă bag, el știe”, a declarat Gigi Becali la

Cine este Hrvoje Smolcic, fundașul central dorit de FCSB

În vârstă de 25 de ani, croatul Hrvoje Smolcic este cotat la suma de 2 milioane de euro. El se află sub contract cu Eintracht Frankfurt din vara anului 2022, când nemții plăteau croaților de la HNK Rijeka suma de 2,5 milioane de euro pentru serviciile fundașului central.

Sezonul trecut, el a îmbrăcat tricoul austriecilor de la LASK Linz, sub formă de împrumut. El chiar a jucat împotriva FCSB-ului în turul play-off-ului din Europa League (scor 1-1, 22.08.2024) și părăsea terenul în minutul 59, când îi lăsa locul lui Filip Stojkovic.

Cele mai multe prezențe le are pentru HNK Rijeka: 85 de meciuri, urmate de cele de la LASK linz (33 de meciuri) și apoi cele de la Frankfurt (32 de meciuri). La fiecare dintre cele 3 echipe a marcat minim 2 goluri.

Gigi Becali anunța transferul unui nou fundaș central după CFR Cluj – FCSB 2-2

După un nou rezultat nefavorabil și cu 14 goluri primite în 8 etape scurse din campionat, Gigi Becali a anunțat imediat după remiza cu CFR Cluj că prioritatea staff-ului echipei sale este găsirea unui nou fundaș central.

„O să își revină Olaru și trebuie neapărat să mai luăm un fundaș central. Trebuie să luăm, să găsească un fundaș central pentru că avem probleme. Le dau temă, trebuie neapărat să ia un fundaș central”, a declarat Gigi Becali la