FCSB – Young Boys, Live Video în Europa League – etapa 2. Câți bani încasează campioana României din bilete

După succesul din prima rundă pe terenul lui Go Ahead Eagles, FCSB dă piept cu Young Boys în etapa 2 de Europa League. Toate informațiile despre meci sunt pe FANATIK.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Câți bani ia Gigi Becali din vânzarea biletelor la meciul FCSB – Young Boys Berna

După victoria din Olanda cu Go Ahead Eagles, FCSB își continuă parucursul în grupa de Europa League joi seara, când va întâlni pe Arena Națională din București formația elvețiană Young Boys Berna. Debutul cu dreptul în competiție a stârnit o emulație în randul fanilor, astfel că la partidă sunt așteptați să asiste peste 30.000 de spectatori. Ceea ce în plan financiar se traduce și cu încasări uriașe pentru FCSB.

Până acum, „Am luat un milion și ceva de euro pe pachete. Un milion două sute de mii până acum. Dar mai luăm bani și de la biletele cu Young Boys, vreo 500 de mii”, a declarat patronul FCSB la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FCSB – Young Boys, live video în etapa 2 de Europa League

FCSB – Young Boys se joacă joi, 2 octombrie, de la ora 19:45, pe Arena Națională. . Young Boys a fost umilită de Panathinaikos, 1-4, chiar în Elveția.

Cine arbitrează FCSB – Young Boys și ce brigadă a fost delegată

Partida va fi arbitrată de o brigadă din Suedia, ajutată din camera VAR de un cuplu din Polonia. Arbitrul central al întâlnirii FCSB – Young Boys din etapa 2 de Europa League a fost delegat Mohammed Al-Hakim.

ADVERTISEMENT

Mehmet Culum și Fredrik Klyver vor fi cei doi tușieri, iar Joakim Östling a fost numit arbitru de rezervă. La VAR va fi Pawel Malec, asistat de Kornel Paszkiewicz.

ADVERTISEMENT

Echipe probabile la FCSB – Young Boys

Chiar dacă a câștigat ultimul meci de SuperLiga, 1-0 cu Oțelul, situația lui FCSB în campionat e una delicată. Campioana en-titre are doar 10 puncte după 11 etape și e pe locul 11. Astfel, . Iar următorul meci e cu liderul Universitatea Craiova.

În aceste condiții, FCSB nu va alinia cel mai bun prim 11. În schimb, Young Boys are toți jucătorii valizi și, după 1-4 cu Panathinaikos în runda inaugurală de Europa League, antrenorul Giorgio Contini va trimite în teren cea mai bună variantă a formației sale.

ADVERTISEMENT

FCSB, mulți jucători indiponibili pentru meciul cu Young Boys în etapa 2 de Europa League

Antrenorul Elias Charalambous are și destui jucători indisponibili. Dawa lipsește din sezonul trecut. Șut s-a accidentat în ultimul meci la națională, dar . Lixandru a fost operat de apendicită chiar în Olanda, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles. Cercel și Graovac au și ei probleme medicale. Iar Vlad Chiricheș nu a fost inclus pe lista UEFA. În schimb,

Primul 11 al FCSB în etapa 2 de Europa League contra lui Young Boys

„Mare problemă o să avem cu cine jucăm cu Young Boys. În față nu avem problemă, în spate e problema, la fundași. O să joace Baba cu Malcom. Îi avem. În față o să joace Alibec și în linia de trei avem Thiam, Cisotti, David Miculescu, George Popescu, Politic, avem mulți acolo. E posibil să ne consultăm să vedem ce facem cu Olaru. Vreau să joace doar o repriză.

Stânga-dreapta, David Miculescu-Cisotti. Rămâne numai numărul 10. Numărul 10 e posibil să fie George Popescu. Că ai nevoie de Olaru în meciul cu U Craiova. O să joace și el o repriză, dar cred că va juca George Popescu. Mai e și Politic. Și Thiam. Nu poți spune că sacrifici Europa. Vreau să câștig meciul. Cum să sacrific? O să intre și Tănase, și Thiam, și Bîrligea, și Olaru. Toți patru vor intra”, a declarat Gigi Becali la .

Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – B. Alhassan, Edjouma – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Alibec.

Clasament Europa League, înainte de etapa 2

Primele 18 meciuri din faza principală de Europa League, cele din prima rundă, au adus 14 victorii și 4 remize. Panathinaikos a fost performera etapei, cu un succes clar, 4-1, pe terenul lui Young Boys. Astfel, grecii s-au instalat pe prima poziție și i-au trimis pe elvețieni pe primul loc.

Dinamo Zagreb și Midtjylland sunt cele două formații care au câștigat la două goluri direferență și completează podiumul. FCSB, după 1-0 cu Go Ahead Eagles, e la egalitate cu Genk, Lyon, Porto, celelalte trei formații care au câștigat în deplasare cu 1-0. Aston Villa și Braga s-au impus pe teren propriu cu 1-0 și ocupă locurile 13 și 14.

Istoricul meciurilor FCSB – Young Boys. Statistică oficială

Va fi prima confruntare europeană dintre cele două formații. FCSB și Young Boys s-au mai întâlnit într-un meci amical din ianuarie 2016. Mihai Pintilii, actualmente antrenor la FCSB, era titular în meciul din 2016, la doar câteva zile de la revenirea sa la echipă, în urma transferului de la Hapoel Tel Aviv.

FCSB, la egalitate cu echipele din Elveția

În istoria recentă, FCSB a mai întâlnit alte două formații elvețiene, în grupele Europa League. În sezonul 2016-2017, înregistra un 1-1 pe teren propriu și 0-0 în deplasare cu FC Zurich. Un an mai târziu, echipa patronată de Gigi Becali câștiga cu 2-1 la Lugano, dar pierdea cu același scor acasă.

Young Boys, neînvinsă cu formațiile românești

De partea cealaltă, Young Boys s-a mai întâlnit doar cu CFR Cluj. Însă a făcut-o două sezoane consecutiv. În 2020, în grupele Europa League, elvețienii au făcut egal, 1-1, în Gruia, și au câștigat acasă cu 2-1. Iar în 2021, în al treilea tur preliminar de Champions League, au eliminat CFR după 1-1 la Cluj și 3-1 în Elveția.

Cine transmite la TV meciul FCSB – Young Boys

Suporterii campioanei României și iubitorii fotbalului în general pot urmări FCSB – Young Boys pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cele două posturi cu dreptul de a transmite la tv meciul din etapa 2 de Europa League.

Cum poți vedea live stream online GA Eagles – Young Boys. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Mai mult, cele conținutul celor două canale este disponibil și pe internet pe Digi Online, Prima Play sau Orange TV Go, platforme la care telespectatorii trebuie să aibă abonament pentru a vedea meciul.

Europa League este transmisă la nivel mondial, iar Românii din diaspora pot consulta lista posturilor de televiziune cu drepturi de televizare pentru a urmări FCSB – Young Boys.

Cote pariuri FCSB – Young Boys în Europa League

Se anunță o partidă echilibrată pe Arena Națională, judecând după cotele la victorie. FCSB are prima șansă, cu 2,37, Young Boys primește 2,95, iar remiza este cotată la 3,45.

În schimb, la capitolul goluri cotele sunt mai ofertante. „Ambele marchează” are 1,65, iar „peste 2,5 goluri” ajunge la 1,83. La cum a arătat defensiva lui FCSB în startul sezonului, dar și cea a lui Young Boys, și luând în calcul declarațiile lui Gigi Becali legate de acest meci, chiar sunt șanse importante să fie goluri la București. Chiar dacă FCSB vine după două rezultate de 1-0, cu Go Ahead Eagles și Oțelul Galați.

Live Blog: urmărește în timp real FCSB – Young Boys, meci din etapa 2 de Europa League

FANATIK te ține la curent cu tot ce trebuie să știi despre FCSB – Young Boys. Informațiile esențiale înainte de meci, partida fază cu fază în format live text, atmosfera din stadion, marcatori, rezultatele din celelalte partide din etapa 2 de Europa League și clasamentul actualizat sunt pe FANATIK.ro.

Programul FCSB în Europa League

După partida cu Young Boys, pentru FCSB urmează alte șase meciuri în Europa League. Faza principală a competiției se va juca până la începutul lui 2026. Primele 8 clasate se califică direct în optimi. Iar echipele clasate pe locurile 9-24 vor avea de disputat o „dublă” tur-retur pentru accesul în cele mai bune 16 formații din acest sezon de Europa League.