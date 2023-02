FC U Craiova 1948 – U Cluj, Live stream ora 20:00 în etapa 24 din SuperLiga. Tensiune la cote maxime în Bănie. Echipele de start

Meciul FC U Craiova – U Cluj are loc vineri, 3 februarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 24-a din SuperLiga. Este o partidă din a doua parte a clasamentului, cu implicații în lupta pentru evitarea ultimelor patru locuri. Oltenii sunt pe locul 12, cu 24 de puncte, un meci mai puțin, ardelenii pe a doua poziție de baraj, două locuri mai jos, cu 23 de puncte.

Unde se joacă meciul FC U Craiova 1948 – U Cluj, în etapa 24 din SuperLiga

Confruntarea FC U Craiova 1948 – U Cluj se desfășoară vineri, 3 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Bănie, în etapa 24 din SuperLiga. FC U Craiova are un meci mai puțin în clasament după ce etapa trecută partida de la Sfântu Gheorghe nu a durat nici o jumătate de oră, arbitrul Andrei Chivulete suspendând meciul pentru scandările xenofobe și rasiste venite din sectorul suporterilor olteni. Deși nu au interdicție de a asista la meci fanii clujeni nu vor face deplasarea,

Cum există anumite indicii spre ideea unui plan pus la punct ca formă de răzbunare față de patronul echipei, Oricum există risc, în caz în care aceștia vor avea acces pe stadion, de a repeta incidentele de la Sfântu Gheorghe. Oficial, partida cu U Cluj se va disputa cu porțile închise, dar jandarmii vor fi totuși prezenți la stadion și în preajmă, pentru a preveni posibilele incidente cu suporterii.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova 1948 – U Cluj

Partida FC U Craiova 1948 – U Cluj se joacă vineri, 3 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” din capitala județului Dolj, în etapa 24 din SuperLiga și va fi transmisă în direct pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. Mai există și posibilitatea de urmări meciul intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Vineri, 3 februarie, la Craiova vom avea parte de o vreme destul de frumoasă. După ce joi a fost urât și au existat și precipitații, vineri vremea va fi mai mult senină, maxima zilei va atinge 7 grade, iar la ora partidei vor fi undeva între 3 și 4 grade. Dar locurile unde se vor putea bucura de fotbal vor fi numai tavernele din oraș sau acasă, în fața televizoarelor.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea FC U Craiova 1948 – U Cluj

Nicolo Napoli va avea la dispoziție tot lotul, pentru a decide care este cea mai bună formulă de start. FC U Craiova este pe cale să rezilieze contractele lui Gabriel Enache și Marquet, jucători care nu intră în planurile tactice ale tehnicianului italian. O despărțire neașteptată s-a produs cu câteva zile în urmă, un jucător care părea important în atac, Gabriel Iancu.

U Cluj vine cu speranța de a scoate măcar un punct. Faptul că partida va avea loc pe un stadion fără public poate fi un real avantaj pentru echipa lui Ioan Ovidiu Sabău. Care nu intenționează să opereze modificări în primul unsprezece, din care doar Remacle și portarul Iliev fac să nu avem o echipă de români.

Cote la pariuri la jocul FC U Craiova 1948 – U Cluj

Este o partidă destul de echilibrată și pentru casele de pariuri care văd totuși în echipa pregătită de italianul Nicolo Napoli pentru a noua oară în carieră formația care are prima șansă la o cotă de 2,35. U Cluj, sub bagheta revenitului pe bancă după opt ani Ioan Ovidiu Sabău, a arătat bine în primele două meciuri din 2023, victorie acasă cu 2-1 cu FC Voluntari și egal alb tot acasă cu Rapid. Cota la victorie este de 3,20. Șansă dublă 1X are cotă 1,35 iar șansă dublă X2 cotă 1,55. Gol marcat de olteni are cotă 1,40, gol marcat de clujeni cotă 1,55.

Cele două echipe s-au întâlnit, evident, de foarte puține ori. Cum alb/negrii de pe Someș abia anul acesta au revenit în SuperLiga avem la acest nivel doar remiza din tur, 1-1, de la Cluj. Și mai avem un meci din perioada când amândouă erau în Liga 2, o victorie a ardelenilor pe teren propriu cu 1-0.