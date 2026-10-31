FCU Craiova, din rău în mai rău! Echipa lui Adrian Mititelu a suferit o nouă umilință în Liga a 4-a

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ACS RFG Melinești a demolat-o pe FCU Craiova, într-un meci disputat în etapa a 9-a din Liga 4. Gazdele s-au impus cu scorul final de 5-0, marcând o nouă umilință pentru echipa lui Adrian Mititelu în acest sezon.

ACS RFG Melinești – FCU Craiova 5-0. Eșec umilitor pentru echipa lui Adrian Mititelu

După ce FCU Craiova a suferit un eșec și mai dur în runda cu numărul 9 din . ACS RFG Melinești a învins-o cu scorul de 5-0. La finalul partidei, echipa gazdă a marcat succesul cu o postare pe pagina oficială: „VICTORIE LA SCOR! ACS RFG Melinești se impune cu un categoric 5–0 în fața celor de la FC Universitatea Craiova! Băieții noștri au avut o prestație solidă, au controlat jocul și au obținut o victorie fără drept de apel.

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Felicitări întregului lot pentru rezultat și pentru atitudine! Mulțumim suporterilor care ne sunt alături! Mergem înainte, cu aceeași ambiție! HAI RFG!”, a fost mesajul celor de la ACS RFG Melinești după victoria la scor contra lui FCU Craiova. „Leii”, pregătiți de Ștefan Stoica, cel care , au aliniat un prim „11” format din mai mulți jucători tineri: Cioroianu – Lupu, Trușcă, Anghel, Segărceanu – Tudorache, Pătrană, Butaru, Rădoi – Florea, Băluță.

Suporterii ACS RFG Melinești, în culmea fericirii după succesul cu FCU Craiova

Victoria cu 5-0 obținută de ACS RFG Melinești contra lui FCU Craiova a generat o mulțime de reacții din partea suporterilor gazdelor, care au savurat din plin succesul echipei lor: „Ați bătut o echipă istorică, aceeași care îngenunchea Europa în anii 80”, „Felicitari TIGRILOR!”, „Felicitări și mult succes în continuare!”, Pfff, ați bătut adevărații… Felicitări!”, au fost o parte din comentariile lăsate pe pagina oficială a celor de la ACS RFG Melinești.

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Echipa lui Adrian Mititelu suferă în Liga 4, Vladislav Blănuță e pe val în Polonia!

Cât timp FCU Craiova se chinuie în Liga 4, înregistrând înfrângeri dure și fără să marcheze goluri, Vladislav Blănuță (24 de ani) a marcat din nou, de două ori chiar, pentru Lechia Gdansk în liga a doua din Polonia. Fostul jucător al lui Adrian Mititelu a renăscut după ce a părăsit-o pe Dinamo Kiev. El a punctat contra celor de la Skierniewice în cadrul etapei cu numărul 13, trecându-și în cont reușitele cu numărul 3 și 4 în acest campionat. Vârful român a înscris inițial pentru 1-1, în minutul 24. Tot el a înscris pentru 2-2 în minutul 70. În final, golurile sale s-au dovedit a fi extrem de importante, Lechia Gdansk câștigând în cele din urmă cu 3-2.