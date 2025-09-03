Sport

FCU Craiova, exclusă din competiții? Decizia dată de Comisia de Disciplină și cum îi poate îngropa Dinamo definitiv pe olteni

Continuă problemele pentru Adrian Mititelu. Ce se poate întâmpla în cele din urmă cu FCU Craiova, echipa care evoluează acum în Liga 3.
Mihai Dragomir
03.09.2025 | 21:30
Ce se întâmplă cu FCU Craiova? Comisia de Disciplină a luat decizia. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

După ce FRF a exclus FCU Craiova din Liga 2 în acest sezon, dar și după ce s-a văzut părăsit de mai mulți oameni importanți din club, Adrian Mititelu continuă să aibă probleme. Ce urmează pentru clubul său de fotbal.

Situație ambiguă la FCU Craiova. Ce se întâmplă cu echipa lui Adrian Mititelu

Cu o depunctare incredibilă de -94 de puncte, FCU Craiova se regăsește într-o situație drastică. Echipa lui Adrian Mititelu are de înfruntat obstacole mari pentru a mai rezista în fotbalul profesionist și are în dreptul său -105 puncte după debutul în Liga 3 (datoriile au început să genereze depunctări de câte două puncte la fiecare 15 zile).

Miercuri, 3 septembrie, a avut loc o nouă ședință a Comisiei de Disciplină a FRF în care urma să se decidă viitorul clubului din Bănie, care riscă excluderea totală. Adrian Mititelu a început demersurile pentru a evita excluderea echipei sale din competiții.

La finalul ședinței, Comisia de Disciplină, care ar fi putut să decidă azi chiar excluderea celor de la FCU din competițiile profesioniste, a hotărât să amâne însă cazul, rămânând astfel în pronunțare, acceptând în primă fază cererea de suspendare a depunctărilor depuse de olteni, notează GSP.ro.

Clubul din Bănie a făcut cerere de intrare în concordat preventiv. Probleme și cu Dinamo, după ce bucureștenii au câștigat procesul pentru organizarea meciului din Cupa României

FCU Craiova a demarat recent și cererea de intrare în concordat preventiv, la Tribunalul Dolj, care i-ar putea salva pe olteni de excludere. Această soluție ar da naștere unui plan de reeșalonare a datoriilor. Totul se află în mâinile Instanței, care poate sau nu să ia decizia mai repede decât Comisia de Disciplină.

Însă oltenii au mai primit o lovitură importantă, care datează din toamna anului trecut și al cărui ecou dăinuie și în prezent. Tribunalul București a respins pe data de 14.11.2024 cererea formulată de FCU Craiova prin care solicita anularea deciziei Comisiei de Disciplină și Etică a FRF.

Mai exact, decizia respectivă se referea la suma pe care clubul lui Adrian Mititelu trebuia să o achite lui Dinamo pentru organizarea meciului din Cupa României, disputat la 26 septembrie 2023, pe Arena Națională, iar tribunalul a declinat soluţionarea cauzei în favoarea Comisiei de Recurs din cadrul FRF.

De notat și că acesta este doar unul dintre dosarele în baza cărora oltenii au fost penalizați succesiv de FRF, și riscă în continuare sancțiuni mult mai grave, după cum s-a notat deja anterior, din cauza mai multor datorii.

