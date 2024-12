FCU Craiova „trimisă în exil” după scumpirea taxelor pe Ion Oblemenco. Unde ar putea evolua echipa lui Adrian Mititelu: „FCU îi stă în gât doamnei primar”

Primăria orașului Craiova a mărit prețul închirierii Stadionului „Ion Oblemenco” de la 12.000 de euro la 18.000 de euro. Astfel, atât Universitatea Craiova, cât și FCU 1948 Craiova ar fi nevoite să plătească această taxă uriașă pentru disputarea meciurilor acasă.

FCU Craiova este așteptată în Târgu Jiu după ce primăria din Craiova a scumpit taxele închirierii arenei de fotbal

Cu toate că , mărirea taxei stadionului din Craiova cu 50% ar însemna foarte mulți bani în plus la finalul unui sezon.

Adrian Mititelu ar fi nevoit să scoată din buzunar 6.000 de euro în plus față de anii precedenți pentru fiecare meci acasă. În contextul scumpirii arenei din Craiova, primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat că echipa lui Adrian Mititelu poate să joace la ei în oraș.

„Domnul Adrian Mititelu știe foarte bine că eu îi port un mare respect, iar echipa dânsului este binevenită la orice oră la noi pe stadion. O așteptăm chiar cu brațele deschise dacă ei vor să joace din nou la Târgu Jiu.

Vreau să vă spun ceva. Noi am demarat un nou proiect cu CSM Tg Jiu din Liga 4, dar dacă domnul Adrian se va hotărî să vină și să joace definitiv cu FCU la noi pe stadion, atunci noi nu mai demaram acest proiect din Liga 4. Toate grupele noastre de juniori i le puneam la dispoziția lui FCU.

Însă, chiar și acum o așteptăm pe FCU la noi pe stadion. Taxa este de 5.000 lei pe meci. Rețineți, că vreau să fiu înțeles foarte bine. 5.000 de lei pe meci. Iar dacă dânșii vor să joace și în nocturnă, atunci noi mai percepem 1.000 de lei pe oră.

Deci, pentru două ore de nocturnă le-am mai lua 2.000 de lei. Dacă vor să joace doar la lumina zilei, atunci le vom lua doar 5.000 de lei. Atât!

Acum eu unul nu știu ce va decide domnul Mititelu să facă din 2025, dar noi o primim cu brațele deschise pe FCU la noi pe arenă, dacă domnul Adrian hotărește să vină și să joace pe arena noastră.

FCU ne va ridica cota de imagine, iar noi suntem convinși că stadionul se va umple din nou la meciurile lui FCU”, a declarat primarul, conform

Adrian Mititelu, protest împotriva deciziei luate de primăria din Craiova: „FCU îi stă în gât doamnei primar”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Adrian Mititelul a trecut la ofensivă împotriva Olguței Vasilescu:

„Hotărârea CL CRAIOVA este adoptata cu dedicație! FCU ii sta în gat doamnei primar. Ne vrea dispăruți din peisaj cu orice preț. Organizarea unui meci de fotbal a devenit un LUX în Craiova, mai cu seama în liga 2 și cu 800 de suporteri în tribuna.

Primarul Craiovei nu este la fel de exigent cu banul public, atunci când facturează chiria modica de 2500 euro/lunar pentru folosirea exclusivă (și atribuita fără licitație) a bazei sportive ‘Lunca Jiului’, de către echipa preferată.

Baza în care primăria a investit multe milioane din banii craiovenilor, dar care este folosită după bunul plac. Ok, am înțeles mesajul. Nu mai suntem doriți. Nu că am fi fost vreodată. O să reflectăm cu privire la viitor”, a scris patronul lui FCU Craiova 1948.